HBO dezvăluie că actorul Paapa Essiedu va juca un rol îndrăgit în viitorul său serial „Harry Potter”: „Va fi o adaptare fidelă a cărților”

Warner Bros Discovery, gigantul american al divertismentului care deține și televiziunea HBO, a dezvăluit luni mai multe nume importante pentru serialul „Harry Potter” pe care îl filmează, confirmând zvonurile privind alegerea actorului britanic cu origini ghaneze Paapa Essiedu pentru rolul profesorului Snape, jucat în seria de filme de Alan Rickman.

Primele zvonuri privind alegerea lui Essiedu, în vârstă de 34 de ani, pentru acest rol au apărut în luna decembrie a anului trecut, când site-ul The Hollywood Reporter a scris, citându-și sursele din industria cinematografică, că acesta a fost ofertat pentro rol.

HBO anunțase oficial în aprilie anul trecut că lucrează la un serial Harry Potter, primul din franciza cinematografică bazată pe romanele autoarei britanice J.K. Rowling. Scriitoarea britanică va fi unul dintre producătorii executivi ai serialului original HBO.

Informația privind alegerea lui Essiedu pentru rolul lui Severus Snape a fost confirmată parțial în decembrie de alte două surse importante de la Hollywood, site-ul Deadline și revista Variety. HBO nu a dorit însă să comenteze la momentul respectiv.

„Înțelegem că un serial de o asemenea anvergură va atrage o mulțime de zvonuri și speculații. Pe măsură ce avansăm cu pre-producția, vom confirma detalii doar pe măsură ce finalizăm înțelegeri”, s-a rezumat HBO să comenteze într-un comunicat remis THR.

Informația a declanșat un val de comentarii pe rețelele de socializare, inclusiv revista financiară Forbes abordând subiectul în urma controverselor apărute. Forbes nota într-un articol publicat luna trecută că alegerea lui Essiedu e controversată din cel puțin 5 motive diferite:

În comunicatul în care a făcut anunțul privind distribuția serialului Harry Potter, Warner Bros Discovery a promis luni că acesta „va fi o adaptare fidelă a serii de cărți Harry Potter a autoarei și producătorului executiv J.K. Rowling și va pătrunde în fiecare colț al universului vrăjitorilor, adorat de fanii seriei de mai bine de 25 de ani”.

„Suntem bucuroși să anunțăm distribuția lui John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon și Paul Whitehouse pentru a-i interpreta pe Dumbledore, McGonagall, Snape, Hagrid, Quirrell și Filch”, au declarat Francesca Gardiner, producător executiv, și Mark Mylod, regizorul mai multor episoade și producător executiv al serialului, citați în comunicat.

