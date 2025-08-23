Hidoelectrica revine și spune că nu ia în calcul scumpirea energiei electrice

La o zi după ce a transmis că nu-și mai poate onora contractele de furnizare a energiei către clienții casnici doar din producția proprie, iar acest lucru poate duce în viitor la majorarea prețului de furnizare, Hidroelectrica revine și spune că nu ia în considerare vreo majorare a prețurilor.

Cu o zi în urmă, reprezentanții Hidroelectrica au confirmat pentru HotNews că furnizorul riscă să nu-și mai onoreze contractele din producție proprie din cauza numărului mare de abonați recent portați, ceea ce ar duce în viitor la majorarea prețului de furnizare.

Hidroelectrica avea, la sfârșitul lunii iunie, 768.836 clienți casnici și non-casnici. În primele șase luni ale acestui an, furnizorul a atras peste 177.000 de noi clienți.

Sâmbătă, compania de stat a revenit printr-un comunicat de presă în care spune că „nu are în vedere vreo modificare unilaterală a prețurilor pentru contractele existente”:

„Compania își menține angajamentul de a avea o ofertă corectă și competitivă pentru clienții săi și reafirmă că nu are în vedere vreo modificare unilaterală a prețurilor pentru contractele existente.



Prețurile ofertate către clientul casnic se situează între 1,06 – 1,14 lei/kWh inclusiv cota de TVA de 21%, în funcție de tarifele reglementate ale fiecărui loc de consum din Romania.



Achizițiile de energie realizate de către Hidroelectrica din piață reprezintă o practică firească în rândul furnizorilor și nu echivalează cu o creștere a prețurilor. Niciodată nu am intenționat să realizăm furnizarea de energie electrică doar din producție proprie”.

Cel mai ieftin furnizor de energie electrică din România spune că „dispune de capacitatea operațională și logistică necesară pentru a răspunde în condiții optime cererii crescute venite din partea noilor clienți”.

Compania a mai precizat sâmbătă că este deschisă să primescă noi clienți.

Ce a răspuns Hidroelectrica consumatorilor cu o zi în urmă

Discuția despre majorarea prețului de furnizare au fost publicate pe grupul de Facebook Client Hidroelectrica, unde administratorul a postat răspunsurile primite de la Hidroelectrica, în urma solicitărilor venite de la consumatori.

Una dintre întrebări se referea la o declarație din luna mai a unui oficial Hidroelectrica, potrivit căruia compania nu poate prelua toți clienții casnici din România.

„Hidroelectrica nu poate și nu dorește să preia toți clienții casnici din România, pentru simplul motiv că necesarul de energie al consumatorilor casnici depășește capacitatea de producție a companiei. În plus, Hidroelectrica deține în portofoliu și contracte semnificative de furnizare energie electrică către clienți non-casnici, unii dintre cei mai mari consumatori din România. Nu putem vorbi despre un număr maxim fix de clienți pe care îl putem prelua, deoarece acest lucru depinde de profilul de consum al fiecărui client”, au răspuns oficialii companiei de energie.

Compania, care are cele mai mici tarife de pe piața de energie, spunea că are o ofertă „corectă” pentru clienții săi și nu are în plan să furnizeze una „mai puțin atractivă”.

Dar, „în contextul creșterii accelerate a cererii din partea consumatorilor casnici, Hidroelectrica se regăsește începând cu luna mai 2025 în poziția de a achiziționa o parte din cantitatea necesară de energie electrică pentru acoperirea necesarului clienților casnici. Această energie poate avea un preț mai ridicat decât cel al producției proprii (hidro), ceea ce ar putea influența în viitor prețul oferit clienților”, se mai arată în răspuns.

Compania a confirmat, într-un răspuns pentru HotNews, veridicitatea răspunsurilor.

Potrivit legislației în vigoare, furnizorii de energie pot modifica chiar și prețurile din contractele aflate în derulare, dacă nu există altfel de clauze, cu mențiunea că trebuie să-și notifice clienții cu cel puțin 30 de zile înainte. Dacă nu acceptă modificarea prețului, clienții pot denunța unilateral contractele.

Producția de energie a Hidroelectrica a scăzut cu 27% în primul semestru din 2025

Profitul net al Hidroelectrica a scăzut în primul semestru cu 41% față de aceeași perioadă a anului trecut, la 1,587 miliarde lei, în principal din cauza producției reduse de electricitate. Astfel, Hidroelectrica a fost nevoită să cumpere electricitate din piață, mai scumpă, pentru a-și onora contractele.

„Contextul operaţional dificil, marcat de condiţii hidrologice nefavorabile, a condus la o scădere cu 27% a producţiei nete de energie electrică faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Recuperarea din trimestrul II 2025 s-a bazat, în principal, pe achiziţia de energie din piaţă”, arată raportul companiei.

„Aceste două tendinţe majore – reducerea producţiei proprii pe fondul secetei severe şi creşterea nivelului achiziţiilor de energie din piaţă – reprezintă contextul determinant al transformării: de la un model construit aproape exclusiv pe producţia hidro proprie, compania evoluează spre un profil de integrator şi furnizor, îmbinând producţia internă cu volume în creştere achiziţionate din piaţă pentru a susţine evoluţia livrărilor şi poziţia competitivă ca furnizor”, se mai precizează în raport.