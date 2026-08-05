Hollywood se confruntă cu un paradox care îngrijorează industria de film

Box office-ul din America de Nord tocmai a înregistrat weekendul cu cele mai mari încasări din istorie datorită loviturii de imagine oferite de noul film „Spider-Man” și „Odiseea” lui Christopher Nolan. Însă, sub suprafață, industria cinematografică nu se simte atât de bine pe cât ar putea părea, relatează Reuters.

Acest lucru se datorează în mare parte faptului că creșterea încasărilor este alimentată tot mai mult de prețurile mai ridicate ale biletelor, proiecțiile în formate premium precum IMAX și un număr restrâns de filme „blockbuster”. Ceea ce datele nu arată este o revenire pe scară largă a publicului în sălile de cinema după pandemia de COVID-19 și ascensiunea platformelor de streaming.

Deși veniturile box office-ului nord-american sunt pe cale să atingă cel mai bun nivel de după pandemie, numărul spectatorilor a scăzut.

Box office-ul nord-american este considerat unul de referință la nivel mondial nu doar fiindcă reprezintă piața internă a Hollywood, ci și fiindcă multe producții cinematografice se bazează pe aceasta pentru aproximativ jumătate din încasările obținute în întreaga lume.

Deși încasările la nivel internațional pot compensa în unele cazuri vânzările de bilete în America de Nord, un insucces pe piața internă a Hollywood înseamnă de regulă că filmul va avea dificultăți majore în a deveni profitabil pentru studiourile care l-au produs.

Scădere dramatică a numărului de bilete vândute pentru a vedea filme la cinema

Potrivit S&P Global Market Intelligence, cinematografele nord-americane au vândut aproximativ 470,9 milioane de bilete în primele 30 de săptămâni din 2026, comparativ cu 747,3 milioane în aceeași perioadă din 2019.

„Creșterea veniturilor operatorilor de cinematografe a fost determinată de mult timp în principal de majorarea prețului mediu al biletelor, împreună cu creșterea prețurilor produselor de la standurile de concesiuni”, a declarat pentru Reuters Wade Holden, analist la S&P Global Market Intelligence.

Datele companiei de cercetare Placer.ai, care monitorizează fluxul de vizitatori, arată un model similar. Măsurată până la sfârșitul lunii iulie, prezența în cinematografele din SUA este cu 8,1% mai mare în acest an față de 2025, dar cu 27% mai mică decât nivelul din 2019.

O ofertă mai puternică și mai diversificată de filme, inclusiv succese care nu aparțin unor francize, precum „Obsession” și „Project Hail Mary”, a contribuit la creșterea încasărilor la box office în acest an.

Potrivit companiei de analiză media Rentrak, veniturile box office-ului nord-american au ajuns la 6,2 miliarde de dolari până pe 2 august, în creștere cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. În 2019, încasările din box office depășiseră deja 7 miliarde de dolari în acest moment al anului.

Spectatori așteptând să intre să vadă un film într-un cinematograf (imagine ilustrativă), FOTO: Radub85 / Dreamstime.com

Un an atipic pentru Hollywood

Spre deosebire de anii recenți, când box office-ul era dominat aproape în totalitate de continuări și francize populare precum Marvel și Star Wars, cele mai profitabile filme din acest an includ o pondere mai mare de producții originale sau independente, ceea ce sugerează că publicul răspunde favorabil unei game mai largi de lansări cinematografice.

„Succesul box office-ului din acest an reflectă un calendar de lansări bine echilibrat, care oferă câte ceva pentru toată lumea și atrage un spectru larg de cinefili”, afirmă Shawn Robbins, director de analiză cinematografică la Fandango și fondatorul și proprietarul Box Office Theory.

Lansările de mare profil din această vară, precum „Brand New Day”, noul film „Spider-Man” și „Odiseea” lui Nolan, care a avut săli IMAX cu prețuri mai ridicate complet „sold out”, le oferă operatorilor de cinematografe unele dintre cele mai bune rezultate de după pandemie.

Însă COVID-19 doar a accelerat o tendință deja existentă, pe măsură ce serviciile de streaming au oferit consumatorilor tot mai multe opțiuni de vizionare acasă.

Platformele de streaming fac o concurență tot mai puternică cinematografelor

Mulți spectatori aleg acum să meargă la cinema doar pentru filme-eveniment și lansări din francize consacrate. Lanțurile de cinematografe au răspuns prin extinderea sălilor cu ecrane premium de mari dimensiuni și prin modernizarea experienței din cinematograf, mizând pe faptul că publicul este dispus să plătească mai mult pentru experiențe care nu pot fi reproduse cu ușurință în fața televizorului.

AMC Entertainment, cel mai mare lanț de cinematografe din lume, a declarat că cererea puternică pentru sălile premium a contribuit la cel mai mare venit obținut într-un singur weekend din cei 106 ani de existență ai companiei și la cel mai mare număr de spectatori într-un weekend din acest deceniu. Potrivit companiei, peste 10,2 milioane de persoane au vizitat cinematografele AMC și Odeon.

Chiar dacă inflația a afectat parțial apetitul consumatorilor pentru mersul la cinema, prețurile mai ridicate au avantajat un număr restrâns de mari studiouri. Universal, Walt Disney, Sony, Warner Bros și Paramount Pictures au generat împreună 68% din încasările box office-ului intern în acest an, potrivit unei analize bazate pe date furnizate de Rentrak.

Achiziția Warner Bros. Discovery de către Paramount va redefini piața media. FOTO: Justin Sullivan / Getty images / Profimedia

Autoritățile de reglementare din SUA sunt îngrijorate de un alt aspect

Concentrarea puterii în industria cinematografică de la Hollywood a stârnit îngrijorări în rândul autorităților americane de reglementare.

California, „casa” Hollywood, împreună cu alte 11 state americane, a intentat un proces împotriva Paramount Skydance pentru a bloca achiziția rivalului Warner Bros Discovery într-o tranzacție de 110 miliarde de dolari. Conform datelor Rentrak, o companie rezultată din fuziunea Paramount și Warner ar fi reprezentat aproape 11% din box office-ul intern până la sfârșitul weekendului trecut.

Succesul unor titluri precum „Odiseea” și „The Super Mario Galaxy Movie”, distribuite de studioul Universal deținut de Comcast, a contribuit la creșterea cotei sale de piață la 24%. Situația subliniază modul în care un număr redus de lansări „blockbuster” generează tot mai mult din rezultatele financiare ale operatorilor de cinematografe.

Potrivit EntTelligence, prețul mediu al unui bilet pentru adulți a fost de 13,46 dolari până la 30 iulie anul acesta, în timp ce biletele pentru formatele premium, precum IMAX, au avut un preț mediu de 18,22 dolari.

FOTO articol: Dan Breckwoldt / Dreamstime.com.