Hotărâre definitivă a instanței: Ordinul lui Trump de a trimite Garda Naţională în Portland, Oregon, este ilegal / Judecătoarea care a luat decizia, numită chiar de Trump

Un judecător federal din Oregon l-a împiedicat vineri pe Donald Trump să trimită trupele Gărzii Naţionale în Portland, hotărând că nu există dovezi privind violenţe extinse care să justifice o intervenţie federală, notează The Guardian.

Judecătoarea Karin Immergut, de la Curtea Districtuală a SUA – numită în funcţie chiar de Trump – a emis vineri ordinul final în acest caz, relatează News.ro citând The Guardian. Judecătoarea a constatat că protestele din apropierea centrului pentru Imigraţie şi Controlul Vămilor (ICE) din Portland au fost „în mare parte paşnice, cu cazuri izolate şi sporadice de violenţă de nivel redus”.

La începutul săptămânii, Immergut interzisese administraţiei Trump să desfăşoare Garda Naţională în Portland cel puţin până vineri, declarând că „nu a găsit dovezi credibile” că protestele din oraş ar fi scăpat de sub control înainte ca preşedintele să federalizeze trupele la începutul toamnei.

În hotărârea de vineri, ea a concluzionat că majoritatea incidentelor au avut loc între protestatari şi contramanifestanţi, nu între protestatari şi agenţi federali. Immergut a recunoscut, de asemenea, că, deşi „s-ar putea să nu aibă jurisdicţie pentru a-l opri direct pe preşedintele Trump în exercitarea atribuţiilor sale oficiale”, ordonanţa ei interzice secretarului apărării, Pete Hegseth, şi secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem, să trimită membri ai Gărzii Naţionale în Oregon.

Aceasta este cea mai recentă evoluţie dintr-o serie de dispute juridice desfăşurate de câteva săptămâni în Portland, Chicago şi alte oraşe americane, în contextul în care administraţia Trump a încercat să desfăşoare Garda Naţională pe străzile oraşelor pentru a opri protestele.

„O victorie uriaşă”

Facilitatea ICE din Portland a fost locul unor proteste continue încă din iunie, când poliţia locală a declarat una dintre manifestaţii drept revoltă. Oraşul Portland şi statul Oregon au dat în judecată administraţia Trump în septembrie, după ce preşedintele a anunţat că a ordonat Departamentului Apărării să trimită Garda Naţională în Oregon.

Immergut emisese anterior un ordin temporar care bloca desfăşurarea Gărzii Naţionale în Oregon, decizie contestată de administraţia Trump.

Judecătoarea a ascultat trei zile de mărturii ale forţelor de ordine şi oficialilor care au descris situaţia din jurul centrului ICE. Procurorul general al statului Oregon, Dan Rayfield, a numit decizia de vineri „o victorie uriaşă”.

„Instanţele obligă această administraţie să dea socoteală pentru adevăr şi pentru respectarea statului de drept”, a declarat Rayfield. „De la început, acest caz a fost despre a ne asigura că faptele, nu capriciile politice, determină modul în care este aplicată legea. Decizia de astăzi protejează exact acest principiu”, a subliniat el.