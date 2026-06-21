Hubert Thuma, atac la echipa lui Bolojan: „USR-izarea PNL nu este o simplǎ acuzație, e un proces”

Șeful CJ Ilfov Hubert Thuma, unul dintre principalii contestatari ai lui Bolojan din interiorul PNL, a criticat duminică includerea în structurile de conducere a unor oameni despre care spune că „au descoperit că sunt liberali în această săptămână”.

„Azi, la congres, Ilie Bolojan candidează la șefia PNL cu o moțiune intitulată „Modernizare cu Rădăcini”. Rădăcinile, în cazul de față, lipsesc cu desăvârșire. Unii dintre noi au spus-o de luni de zile: USR-izarea PNL nu este o simplǎ acuzație, e un proces. Azi acel proces primește organigramă”, a scris Hubert Thuma, pe pagina sa de Facebook.

Thuma acuză o conducere „construită cu oameni care au descoperit că sunt liberali în această săptămână”.

„Printre ei, Dragoș Pîslaru, care în decembrie 2024 obținea 1% ca lider de partid, își asuma eșecul și promitea un pas în spate. Pasul în spate pare cǎ îl aduce direct în conducerea PNL”, a mai scris președintele CJ Ilfov.

„Între timp, cei 12 președinți de consilii județene, cei 1.150 de primari, zecile de mii de aleși locali care au construit acest partid județ cu județ, sat cu sat – sunt spectatori. Oameni care au bătut la uși, care au câștigat voturi pentru PNL când nu era ușor, care au ținut partidul în viață în teritoriu, află azi că locul lor în conducere a fost ocupat de cineva care săptămâna trecută era în alt partid. Sau în niciunul”, a mai acuzat liberalul.

Care este echipa lui Bolojan



Liberalii își aleg duminică noua conducerea a partidului în Congresul extraordinar al PNL de la Romexpo.

Candidatura lui Bolojan a fost depusă sâmbătă după-amiază, împreună cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”. Bolojan propune și o echipă de conducere a partidului, după cum urmează:

Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu (actualul secretar general al PNL)

Secretar General: Robert Sighiartău

Vicepreședinți: