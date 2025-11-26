Icoană pictată de Nicolae Grigorescu pentru „admiterea” la Mănăstirea Agapia, în licitație! Expoziție extraordinară ce spune povestea neștiută a operei!

În luna simbolică a darurilor pentru suflet, Artmark prezintă Licitația de Crăciun – Artă Sacră, eveniment ce a prilejuit, pe parcursul colectării loturilor, o descoperire emoționantă: identificarea într-o colecție a unei rarități absolute – icoana „Maica Domnului cu Pruncul”, realizată de Nicolae Grigorescu în perioada în care a lucrat pentru Mănăstirea Agapia.

Valoarea sa documentar-artistică este excepțională. „Cu ea s-a pregătit, se pare, pentru proba de obținere a contractului pentru pictarea bisericii Mănăstirii Agapia”, explică istorica de artă Ioana Beldiman, care subliniază rolul fondator al acestei perioade în formarea maestrului. Icoana, ce are în evenimentul casei A10 by Artmark prețul de pornire de 18.000 de euro, ilustrează exact momentul în care Grigorescu introduce în arta sacră românească prospețimea chipurilor vii, luminozitatea cromatică și sensibilitatea umană ce aveau să devină definitorii pentru modernitatea autohtonă: „Într-un context în care pictura religioasă era profund dominată de canoanele bizantine sau de modele academiste schematice, intervenția tânărului iconar aduce un suflu autentic de reînnoire și expresivitate plastică”.

Imaginea este descrisă superb încă din 1910 de Alexandru Vlahuță, prietenul și primul monograf al artistului: „În mijlocul unei lumini de foc – un fel de vânăt auriu, care ar fi culoarea eternității – stă Maica Domnului în nori, cu mâna dreaptă pe glob, cu stânga ținând în brațe pe pruncul Isus, care, sprijinindu-și cotul pe glob, ridică mânuța dreaptă în semn de binecuvântare. Și ea, și copilul privesc în infinit… Un prodigios cântec de colori. Ce pot vorbele să spună despre frumusețea unui cântec?”.

Alături de această piesă centrală, evenimentul reunește o importantă colecție transilvăneană de icoane pe sticlă – cu lucrări ale iluștrilor zugravi Petru din Topârcea, Constantin Boghină jr., Matei Țâmforea, Pavel Zamfir și Ioan Pop din Făgăraș – și marchează o premieră de cercetare: descoperirea primei icoane semnate de Nicolae Furnică, paternitate ce va contribui la reatribuirea unei serii de icoane anterior considerate generic drept provenind din atelierele zonei Făgăraș–Rupea. Colecția regretatului avocat Constantin Vișinescu se distinge prin rigoare, coerență și raritate, fiind formată de-a lungul a peste trei decenii, și poate fi considerată un reper al artei sacre românești private, deoarece reunește unele dintre cele mai reprezentative icoane pe sticlă ale școlilor transilvănene și muntenești din secolele XVIII–XIX, selectate cu atenție pentru autenticitate, stare de conservare și valoare iconografică. Piesele, care au fost achiziționate, în mare parte, direct din vechi familii sau mici colecții locale, surprind diversitatea iconarilor – de la centrele Nicula și Făgăraș până la ateliere muntenești – și includ teme rare (spre exemplu: icoană pe glajă cu „Cina cea de Taină”, realizată de zugravul Ioan Pop din Făgăraș, în prima jumătate a secolului XIX, o lucrare foarte rară care intră în licitație de la 500 de euro).

De asemenea, sunt prezente în selecția acestei licitații și două piese de colecție ce au aparținut scriitorului Ion Minulescu – icoană pe lemn „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, realizată de școala românească în prima jumătate a secolului XIX, cu tempera și foiță de aur (de la 300 de euro) – și a fostului politician Corneliu Vadim Tudor – icoana triptic grecească „Maica Domnului cu Pruncul, Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru”, realizată la 1891 (de la 700 de euro).

Toată selecția dedicată acestei licitații de Crăciun ce are loc în data de 9 decembrie, de la ora 18.00, atât la Palatul Cesianu-Racoviță, cât și online, pe Platforma Artmark Live, poate fi descoperită în catalogul publicat pe site-ul casei, dar și în expoziția de la galeria din str. C.A. Rosetti nr. 5. Zilnic (de luni până duminică), mereu cu intrare liberă (în intervalul 10.00-20.00).

