„IDF a ucis 189 de jurnaliști palestinieni în Gaza. De ce rămân tăcuți colegii lor israelieni?”. Un apel dur într-un important cotidian din Israel

„În loc să se alinieze la felul în care publicul israelian îi dezumanizează pe palestinieni, jurnaliștii israelieni ar trebui să ofere un model de umanitate și compasiune”, spune ziaristul Ori Nir într-un text de opinie publicat de cotidianul israelian Haaretz.

Cinci jurnaliști palestinieni au fost uciși săptămâna aceasta într-un dublu atac israelian asupra unui spital din Gaza, un incident care a atras critici dure din partea comunității internaționale și a organizațiilor media. Numărul total al ziariștilor omorâți de la debutul ultimului război din Gaza este de aproape 200, potrivit estimărilor.

La câteva zile după incident, cotidianul israelian Haaretz publică o opinie în care jurnalistul Ori Nir critică lipsa de reacție a colegilor săi israelieni.

„Ignorând uciderea jurnaliștilor palestinieni în Gaza, colegii lor israelieni comit o insultă morală care se adaugă la prejudiciul etic și profesional cauzat de relatarea redusă sau chiar ignorarea situației dificile a populației civile din Gaza în ultimele 690 de zile”, spune Nir, în prezent jurnalist la Washington, după ce în trecut a fost corespondent pentru Haaretz, un important cotidian de orientare liberală.

Uniunea Jurnaliștilor din Israel a publicat ieri pe rețelele sociale o declarație rară în care afirma că este „profund șocată”. „Dar nu a existat nicio expresie de solidaritate sau colegialitate față de jurnaliștii palestinieni, nicio indignare, nicio acțiune”, subliniază Nir.

„Fără palestinieni, agențiile de știri israeliene sunt oarbe”

În articolul său, jurnalistul israelian vorbește despre relațiile pe care le-a avut în trecut cu ziariștii palestinieni și despre dedicația acestora pentru meserie.

„Desigur, acești jurnaliști erau patrioți palestinieni. Desigur, erau dedicați luptei poporului lor pentru independență. Dar, ca profesioniști, loialitatea lor – la fel ca a noastră – era față de adevăr, față de fapte”, spune el.

El amintește în acest context că în prezent, presa israeliană se bazează pe jurnaliștii din Gaza și folosește informațiile furnizate de aceștia.

„Câțiva reporteri israelieni și internaționali intră în Fâșia Gaza însoțind unități ale Armatei Israeliene. Dar singurii reporteri care încă operează independent acolo sunt jurnaliștii palestinieni din Gaza. Ei își riscă și își sacrifică viețile pentru a furniza informații, imagini și fotografii. Fără ei, agențiile de știri israeliene – cele care sunt dispuse să raporteze despre situația din Fâșie – sunt oarbe”, observă Nir.

„Un model de umanitate și compasiune”

„În Israel activează mai multe asociații de jurnaliști. Niciuna dintre ele nu a emis o declarație cu privire la asasinarea lui Anas al-Sharif și a celor patru colegi ai săi de la Al Jazeera la începutul acestei luni. Puțini au spus ceva despre uciderea atâtor jurnaliști în Gaza începând cu 7 octombrie”, mai spune jurnalistul.

„Obligația de a-și exprima îngrijorarea, de a arăta un minim de solidaritate, este mai mult decât o chestiune de colegialitate profesională sau de surse jurnalistice. Este o chestiune de umanitate”, adaugă el.

„În loc să se alinieze la dezumanizarea palestinienilor de către publicul israelian, jurnaliștii israelieni ar trebui să ofere un model de umanitate și compasiune”, mai spune Nir.

ONU cere să se facă dreptate

Biroul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a insistat asupra faptului că „trebuie să se facă dreptate” după ce cel puțin 20 de oameni – printre care cinci jurnaliști – au fost uciși luni într-un dublu atac israelian asupra unui spital din sudul Gazei.

Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat luni o anchetă privind atacurile asupra spitalului Nasser și a declarat că Israelul „regretă profund” ceea ce el a numit „un accident tragic”.

Însă, în declarația făcută reporterilor la Geneva marți dimineață, un purtător de cuvânt al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului a subliniat că „aceste anchete trebuie să dea rezultate”, scrie BBC.

„Acești jurnaliști sunt ochii și urechile întregii lumi și trebuie protejați”, a declarat Thameen Al-Kheetan în cadrul unei conferințe de presă.

„Trebuie să se facă dreptate. Nu am văzut încă rezultate sau măsuri de responsabilizare”, a spus el, amintind că Israelul a mai promis astfel de anchete în trecut.

Comunitatea Internațională a reacționat critic.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că atacurile sunt „intolerabile”, în timp ce ministrul britanic de externe David Lammy s-a declarat „îngrozit”. Grupurile pentru libertatea presei au condamnat, de asemenea, atacurile.

Și Trump a părut să critice atacul. „Nu sunt mulțumit de asta. Nu vreau să văd asta”, a declarat el reporterilor în Biroul Oval.

„În același timp, trebuie să punem capăt acestui coșmar. Eu sunt cel care a eliberat ostaticii”, a spus el.