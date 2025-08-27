Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a cerut Nicușor Dan în legătură cu pensiile magistraților. „Acest lucru vom vedea în ce măsură îl putem integra”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Antena 3, că președintele Nicușor Dan i-a făcut o solicitare „pe componenta de magistrați” în cadrul întrevederii pe care au avut-o marți la Palatul Victoria cu privire la stadiul discuțiilor din coaliție pe al doilea pachet de reforme al Guvernului.

Premierul a dezvăluit ce solicitare i-a făcut președintele Nicușor Dan în privința măsurilor care se referă la pensiile magistraților.

„Solicitarea dânsului pe componenta de magistrați, având în vedere propunerea legată de modificările la pensionarea magistraților, a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziție pe care cei care intră la pensionare după noile reglementări, adică ar intra la o vârstă de pensionare standard, de 65 de ani, să o poată parcurge în așa fel încât să nu existe o trecere bruscă. Acest lucru vom vedea în ce măsură îl putem integra”, a declarat Ilie Bolojan.

Pe de altă parte, el susține că „nu aceasta este problema de fond a acestui proiect de lege, ci celelalte aspecte, care într-adevăr rezolvă problemele de magistrați”.

„Dar pe acest subiect am avut (…) o întâlnire la Cotroceni cu reprezentanții instituțiilor juridice și domnul președinte nu a făcut decât să își exercite această competență legală de a media între instituții atunci când apar divergențe”, a continuat premierul.

Întrebat dacă este președintele cel care i-a cerut să țină cont de doleanțele magistraților, Bolojan a răspuns: „Pe componenta de prelungire a perioadei de tranziție, da. Celelalte aspecte nu au fost discutate – și le vom menține așa cum le-am anunțat public și așa cum au fost comunicate pentru consultare și avizare către CSM”.

Surse politice au declarat pentru HotNews că al doilea pachet de măsuri al Guvernului va fi împărțit în cinci pachete diferite pentru a evita o eventuală decizie de neconstituționalitate din partea CCR. Planul este ca toate cele cinci pachete să fie adoptate în aceeași zi, spun sursele HotNews.

Potrivit surselor, unul dintre cele cinci pachete va conține proiectul de lege care modifică modul și vârsta de pensionare a magistraților.

Măsurile pregătite de Guvern au stârnit nemulțumirea angajaților din sector. După cele 15 curți de apel din România care au anunțat marți că își suspendă activitatea, miercuri și magistrații de la mai multe tribunale și judecătorii din țară au anunțat că se alătură protestului.

„Eu am un mare respect pentru magistratură, pentru independența justiției, lucruri care nu pot fi comentate, atât vizavi de importanța acestei instituții, dar și de necesitatea asigurării unei independențe reale, și problema pe care noi o tratăm sunt acumulările negative, nedreptățile, practic, comparativ cu alte categorii sociale, care nu pot fi negate și care au fost acumulate în acești ani”, a mai declarat Ilie Bolojan, marți seară.

Când estimează că va intra în vigoare pachetul 2

Premierul a spus că obiectivul este ca măsurile din pachetul 2 să intre în vigoare la 1 octombrie. El a vorbit și despre efectele pe care le-ar putea avea o eventuală invalidare la Curtea Constituțională.

„Vă dați seama (…) că, dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți, alte acumulări, care sunt adunate, pentru că aceste dezechilibre legate de pensionări nu sunt doar în acest sistem, sunt și în alte sisteme. Avem, de exemplu, Ministerul de Interne, serviciile de informații, care și aici există reglementări care înseamnă pensionări prea rapide, înseamnă dezechilibre în raportul dintre pensie și salariu, și, deci această corecție este un cap de pod și ea trebuie extinsă și în celelalte zone”, a afirmat Ilie Bolojan.