Propunerea lui Ilie Bolojan, comparată cu o practică din comunism. „Scoasă de la sertar și reciclată”

Obligarea absolvenților de medicină să rămână în țară după terminare studiilor, idee înaintată de premierul Ilie Bolojan, a stârnit reacții în spațiul public.

Profesoara Ruxandra Ivan, consilier de stat în guvernul Ciolacu, a comentat propunerea promovată de premierul și liderul PNL, Ilie Blojan, făcând o paralelă cu o prevedere legislativă din perioada comunistă.

„Am auzit că se pune problema să obligăm absolvenții de facultate să muncească în România câțiva ani, că doar nu i-a ținut statul de pomană la facultate. Aș vrea să invoc în acest context legislația care există deja în tradiția românească și care ar putea fi, iată, scoasă de la sertar și reciclată”, a scris Ivan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Expertă în politica internațională a citat o dispoziție legală cu caracter obligatoriu, publicată în Scânteia, organul de presă al Partidului Comunist Român.

„«Decretul privind obligațiile persoanelor care cer și li se aprobă să se stabilească definitiv în străinătate de a plăti integral datoriile pe care le au față de stat, organizații socialiste și persoane fizice, precum și de a restitui unele cheltuieli suportate de stat cu școlarizarea lor», publicat în Scânteia din 6 noiembrie 1982”, a indicat Ivan.

Potrivit profesoarei, în anii ’80, suma medie imputată unui absolvent de universitate care solicita plecarea definitivă din țară era de aproximativ 20.000 de dolari, o sumă importantă pentru perioada respectivă.

Cine este Ruxandra Ivan

Ruxandra Ivan este conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, unde predă cursuri de politică internațională, politică externă românească, teorii ale relațiilor internaționale și politici ale Uniunii Europene și coordonează Masterul de Relații Internaționale, arată datele Facultății de Științe Politice din București.

Are un doctorat în științe politice la Universitatea Liberă din Bruxelles, obținut în anul 2007, urmat de un stagiu post-doctoral la Academia Română, filiala Iași, și este din 2017 abilitată să conducă teze de doctorat în domeniul Științe Politice.

În perioada 2023-2025, Ruxandra Ivan a fost consilier de stat în Cancelaria Prim-ministrului, când premier era fostul șef al PSD, Marcel Ciolacu.

Ce spune un medic român din Germania

Medicul ATI Iuliu Torje, fost consilier onorific al ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, format în sistemul universitar din România și stabilit în Germania, a transmis un mesaj public prim-ministrului, criticând ideea obligativității absolvenţilor facultăţilor de medicină de stat de a rămâne să lucreze în țară după absolvire, calificând-o drept „simptomul unui stat care nu mai știe să convingă și încearcă să constrângă”.

Dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, susține că este dificil „să îngrădești dreptul unui cetățean al Uniunii Europene la liberă circulație pe piața muncii”.

Pentru o parte dintre medicii rezidenți, care fac pregătirea în rezidențiat într-un spital care le oferă și post, ar fi „firesc să rămână să lucreze măcar o perioadă la acel spital, care a ținut blocat un post” este singura situație care se poate încadra la ideea formulată de premier, în opinia lui Poiană.

Bolojan, despre absolvenții de medicină: „Ai o obligaţie faţă de ţara asta”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat marți, că absolvenţii facultăţilor de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puţin câţiva ani după absolvire.

„În ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural – urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi, în ţara noastră, de o pregătire medicală pe toată durata parcursului – studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român – ai o obligaţie faţă de ţara aceasta”, a declarat Bolojan, la dezbaterea cu primarii organizată de Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România.

„Şi cel puţin câţiva ani de zile – doi, trei, patru, cinci ani de zile – trebuie să lucrezi undeva în România. Dar haideţi să punem asta în practică”, a adăugat premierul, citat de Agerpres.

El a atras atenţia asupra faptului că există 7.000 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină din România, dintre care doar 1.000 angajaţi în sectorul public. Pe de altă parte, există mulţi medici români care ajung să lucreze în alte ţări.