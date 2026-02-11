Medic român din Germania, replică dură pentru Ilie Bolojan: „Statul nu mai știe să convingă și încearcă să constrângă”

Propunerea premierului Ilie Bolojan potrivit căreia absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să fie obligați să rămână să lucreze în România pentru câțiva ani după finalizarea studiilor a fost criticată puternic de un medic stabilit în Germania.

Medicul ATI Iuliu Torje, fost consilier onorific al ministrului Sănătății, format în sistemul universitar din România, a transmis un mesaj public prim-ministrului, criticând ideea obligativității absolvenţilor facultăţilor de medicină de stat de a rămâne să lucreze în țară după absolvire, calificând-o drept „simptomul unui stat care nu mai știe să convingă și încearcă să constrângă”.

„Vă scrie unul dintre cei plecați. Un medic format în România. Un medic care a ales exilul profesional din refuzul de a accepta mediocritatea impusă prin sistem”, își începe medicul mesajul adresat direct lui Ilie Bolojan.

El susține că ideea impunerii prin lege a unei perioade obligatorii de muncă în țară reprezintă „dovada clară a unui eșec structural, mascat sub discurs de responsabilitate publică”.

În opinia medicului originar din Zalău, statul poate obliga, dar trebuie să și ofere posibilități pentru profesioniști. „Ce propuneți dumneavoastră este ruptura unilaterală a acestui contract: statul nu performează, dar tu rămâi obligat”, a scris medicul ATI.

„Medicul nu este proprietatea statului”

În mesajul său, Torje respinge ideea că profesioniștii formați în universitățile de stat din România ar deveni, implicit, „datori” sistemului.

„Medicul nu este proprietatea statului. Medicii nu trebuie obligați să rămână. Statul trebuie forțat să devină un loc în care merită să rămâi”, a transmis medicul stabilit în Germania.

Acesta enumeră, totodată, condițiile pe care le consideră esențiale înaintea oricărei discuții despre obligativitate: salarii corecte, plata adecvată a gărzilor, spitale funcționale, educație accesibilă, promovare pe merit și eliminarea „feudalismului medical”.

Până când aceste aspect nu sunt rezolvate „orice discuție despre obligativitate este o recunoaștere a eșecului statului, nu o soluție”, susține medicul.

În final, medicul anestezist care profosează în Germania spune că a plecat din țară, dar nu a „abandonat-o”, ci „România și-a abandonat medicii cu mult înainte”.

Bolojan, despre absolvenții de medicină: „Ai o obligaţie faţă de ţara asta”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat marți, că absolvenţii facultăţilor de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puţin câţiva ani după absolvire.

„În ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural – urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi, în ţara noastră, de o pregătire medicală pe toată durata parcursului – studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român – ai o obligaţie faţă de ţara aceasta”, a declarat Bolojan, la dezbaterea cu primarii organizată de Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România.

„Şi cel puţin câţiva ani de zile – doi, trei, patru, cinci ani de zile – trebuie să lucrezi undeva în România. Dar haideţi să punem asta în practică”, a adăugat premierul, citat de Agerpres.

El a atras atenţia asupra faptului că există 7.000 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină din România, dintre care doar 1.000 angajaţi în sectorul public. Pe de altă parte, există mulţi medici români care ajung să lucreze în alte ţări.