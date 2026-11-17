Președintele PNL Ilie Bolojan a afirmat, la Digi24, că nu a comis nicio ilegalitate legată de folosirea mașinii SPP la nunta fiicei sale. Fostul premier spune că nunta a fost una „decentă”, acuzațiile la adresa sa fiind „efectul unui botez nereușit de la Timișoara”, referință la botezul unui copil al lui Alfred Simonis (PSD), președintele CJ Timiș.

„Am avut o hărțuială și un festival de minciuni care sunt efectul unui botez nereușit de la Timișoara de acum ceva timp și atunci trebuia găsit orice fel de chestiune care să fie legată și de Bolojan. Ceea ce vă pot asigura este, pe de o parte, că copiii mei au avut o nuntă decentă, iar eu personal am respectat toate prevederile legale și nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită mașina SPP”, a afirmat Ilie Bolojan, când a fost invitat să comenteze solicitarea parlamentarilor PSD, AUR și SOS România privind înființarea unei comisii de anchetă legată de folosirea mașinii SPP la transportul invitaților la nunta fiicei fostului premier.

„Aceste comisii nu au un scop serios”

Bolojan a spus că, dacă ar vrea să refuze paza oferită de SPP foștilor premieri, ar trebuie să dea declarații pe proprie răspundere în fiecare zi.

„Este tot o continuare a unei hărțuieli politice generate de PSD și AUR și au mai făcut o comisie de anchetă, tot un fiasco, legat de întâlnirea pe care am avut-o cu doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, în clădirea Senatului, în biroul președintelui, în care din nou nu s-a dovedit nimic”, a continuat liberalul.

Întrebat dacă va merge la audieri în cazul în care comisia de anchetă va fi înființată prin decizia plenului, Ilie Bolojan a răspuns: „Aceste comisii nu au un scop serios, doar un scop de imagine și de șicanare. Le voi trata în consecință.”

Cine susține înființarea comisiei de anchetă

Solicitarea de înființare a comisiei de anchetă parlamentară pentru folosirea SPP la transportul invitaților de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan a adunat 70 de semnături de la PSD, AUR și SOS și a fost depusă în Parlament, a anunțat pentru HotNews inițiatorul, deputatul neafiliat Dumitru Coarnă.

Dintre cele 70 de semnături strânse, aproximativ 40 sunt de la PSD, 20 de la AUR, iar restul de la SOS și parlamentari neafiliați, potrivit inițiatorului.

Proiectul pentru înființarea comisiei de anchetă privind felul în care au fost folosite mașinile SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan trebuie discutat mai întâi de liderii grupurilor parlamentare în Biroul Permanent al Camerei Deputaților. După verificări, proiectul ajunge pe ordinea de zi a plenului pentru dezbatere și vot. Abia apoi comisia de anchetă își poate începe activitatea.

Demersul a venit la două zile după ce Gândul a scris că o mașină a Serviciului de Protecție și Pază din echipa fostului premier a fost folosită pentru transportarea unor invitați la nunta fiicei lui Ilie Bolojan din weekend.

Nuntașii, preluați cu o mașină SPP

Imaginile publicate de Gândul de la evenimentul privat al familiei Bolojan îi arată pe antreprenoarea Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, și pe soțul acesteia, Gabriel Traian, fiind preluați de la Aeroportul Oradea cu un Volkswagen Touareg folosit de echipa SPP care îi asigură protecția lui Ilie Bolojan.

Conform legii privind organizarea SPP, transportul altor persoane fără prezența demnitarului nu este permis decât în condiții speciale, în situații de urgență sau de pericol ridicat.

„Orice fost premier al României beneficiază de mașină și protecție SPP doi ani de la încetarea mandatului, 24/7, indiferent unde și în ce scop se deplasează. Eu nu am informația că mașina ar fi mers undeva fără fostul premier, cred că din acest punct de vedere ceva poate lămuri doar SPP”, a fost explicația șefei Biroului de Comunicare PNL, Ioana Dogioiu, pentru Gândul.