Ilie Bolojan consideră că nu a încălcat Constituția când s-a afișat alături de Crin Antonescu: „Omul Ilie Bolojan are dreptul la opțiune”

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă la Prima TV că nu a încălcat Constituția atunci când s-a afișat alături de candidatul pe care îl susține coaliția de guvernare la alegerile prezidențiale din luna mai, Crin Antonescu, și spus că a „păstrat caracterul netru” al fiecărei instituții publice pe care a condus-o, transmite News.ro.

Întrebat dacă nu cumva a încălcat Constituția când s-a afișat alături de Antonescu, Bolojan a răspuns: „Nu am încălcat-o şi eu niciodată nu am fost un ipocrit de când sunt în politică, de 20 de ani. De ce? Dacă aţi văzut, şi la primărie, şi la Consiliul Judeţean, şi la Preşedinţia României, am păstrat caracterul neutru al acestor instituţii. În administraţia publică locală am făcut exclusiv administraţie, aici nu fac decât să onorez această funcţie şi nu am încurcat niciodată partea de responsabilităţi, şi instituţia Preşedinţiei nu a fost implicată deloc în campania prezidenţială, şi asta o să fac până în ultima clipă, din respect pentru cetăţenii României, din respect pentru opţiunile lor diferite, asta este o chestiune certă”.

El susține că a „căutat întotdeauna” să le spună oamenilor „adevărul”, chiar dacă nu întotdeauna sună bine.

„Omul Ilie Bolojan are dreptul la opţiune. Şi atunci am spus, şi nu mă ascund de această chestiune, eu în aceste alegeri îl voi vota pe Crina Antonescu, dar nu am făcut campanie pentru asta, nu am demolat ceilalţi candidaţi şi cred că pot să spun ca un cetăţean, aşa cum fiecare are drepturi, că am încredere într-un candidat, dacă îl cunosc de peste 20 de ani, cred că este un om responsabil, un om echilibrat, care înţelege că Preşedintele României trebuie să colaboreze cu o majoritate parlamentară. Şi eu personal cred că voi putea lucra cu dânsul în anii următori. Dar asta nu înseamnă deci că am încălcat ceva şi că nu am dreptul”, a continuat Ilie Bolojan.

Bolojan consideră că să își spună punctul de vedere este „și o formă de respect” față de cei care au încredere în el.

„La urma urmei, suntem oameni diferiţi, cu opţiuni diferite, dar una este să ai o poziţie personală şi alta este să bagi o instituţie în campanie şi să încurci lucrurile, ceea ce nu am făcut”, a adăugat Președintele interimar al României.

Când i s-a adus în vedere că îndemnul său de a-l vota pe Crin Antonescu a fost decupat din interviu şi folosit de echipa de campanie a candidatului ca spot electoral, Bolojan a declarat: „Nu văd o problemă cât timp este marcată cu un caracter electoral. În acelaşi timp, în campanie, dacă vedeţi, fiecare candidat preia imagini cu ceilalţi candidati, de acum un an, de acum trei ani de zile, mai introduce tot felul de chestiuni (…). Oamenii au capacitatea lor de analiză, filtrează datele prin înţelegerea lor”.

Ilie Bolojan a preluat conducerea PNL după rezultatul slab pe care l-a obținut Nicolae Ciucă în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. În februarie, Bolojan a renunțat la poziția din partid și, ca președinte al Senatului, s-a dus la Cotroceni să asigure interimatul funcției de Președinte al României, după demisia lui Klaus Iohannis.

PNL îl susține la alegerile prezidențiale din mai 2025 pe Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției alcătuite din liberali, PSD și UDMR.

Ilie Bolojan și Crin Antonescu au participat luni la festivitățile organizate la Oradea pentru a marca împlinirea a 106 ani de la instaurarea administrației românești. Președintele interimar al României a fost prezent și la evenimentul de lansare a programului prezidențial al candidatului coaliției.

Întrebat recent de Ebihoreanul.ro ce mesaj le transmite oamenilor pentru a-i convinge să voteze la alegerile din 4 și 18 mai, Ilie Bolojan a spus: „Din punctul meu de vedere, acest drept pe care l-am câștigat trebuie folosit de fiecare cetățean responsabil, și îndemnul meu e să se ducă să voteze cum le dictează conștiința. Eu chiar și atunci când nu era în joc un candidat sau un partid pe care l-am susținut ca primă opțiune m-am exprimat din respect pentru alegătorii mei, pentru oamenii care au încredere în mine, să știe cum votez. Și o spun și acum: eu voi vota Crin Antonescu președinte. Desigur, fiecare român votează așa cum crede de cuviință, și respect opțiunea fiecăruia, și nu înseamnă că dacă cineva nu te votează pe tine sau nu-ți votează partidul sau candidatul nu mai trebuie respectat. Eu cred că trebuie să-i respectăm pe toți românii și trebuie să adunăm oamenii”.