Ilie Bolojan, declarații în scurt timp la Guvern, după ce Instanța Supremă a blocat legea pensiilor magistraților 

Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă vineri, de la ora 15:00, la Guvern.

Conferința a fost anunțată imediat după decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), condusă de Lia Savonea, de a ataca la CCR pentru a doua oară legea privind pensiile magistraților.

HotNews va transmite LIVETEXT cele mai importante declarații ale premierului.

Cum argumentează Înalta Curte decizia de a ataca la CCR

Înalta Curte a decis să sesizeze CCR „în sinteză pentru că proiectul discriminează magistrații față de alți beneficiari de pensii de serviciu, încalcă standardele internaționale (…)”, a declarat vineri Victor Alistar, purtător de cuvânt de la Înalta Curte.

„Proiectul normativ discriminează magistrații față de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încalcă brutal independența justiției, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați, încalcă standardele internaționale statuate prin jurisprudența Curții de Justiție a Unui Europene, Curții Europene a Drepturilor Omului, încalcă de asemenea caracterul obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale”, a declarat acesta.

Alistar mai suține că legea „utilizează termeni ambiguu și neclari și prezintă lacune normative care fac legea incompatibilă cu standardele de calitate și previzibilitate într-un stat de drept”.

„Legea creează discriminare evidentă între categoriile de pensii de serviciu, fiind net defavorabilă magistraților, deși magistrații sunt singurii care au statut constituțional garantat (…) Comparativ cu celelalte categorii de beneficiar ai pensiilor de serviciu, numai în cazul magistraților, plafonarea este drastică, respectiv limitată la 70% din net. La alte categorii există limitări raportate la valoarea netă mult superioară, de la 80% în sus. Discriminarea este evidentă și nejustificată, raportată la motivele invocate în expunerea de motive a Executivului”, a adăugat acesta.

Ședința secțiilor reunite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în care a fost luată această decizie a avut loc vineri de la ora 12:00.

Premierul Ilie Bolojan și-a asumat marți răspunderea în Parlament pe legea privind pensiile magistraților. Opoziția a depus deja o moțiune de cenzură, iar votul ar urma să aibă loc săptămâna viitoare.

Poriectul de lege, care a făcut parte şi din al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea, a mai fost contestat la CCR, iar în 20 octombrie instanţa a stabilit că este neconstiţuţional, întrucât nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM.