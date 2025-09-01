Ilie Bolojan, discuții cu președintele celui mai important grup din Parlamentul European privind măsurile fiscale: „Avem o criză bugetară”

Ilie Bolojan l-a primit luni la sediul PNL pe Manfred Weber, președintele Partidului Popular European (PPE), iar una din temele discutate a fost situația economică din România și măsurile din pachetul doi care urmează să fie adoptate astăzi prin asumarea răspunderii în Parlament.

„Avem o criză bugetară generată de trei componente: venituri reduse, cheltuieli prea mare și angajamente supradimensionate pe partea de investiții”, a transmis premierul într-o declarație de presă oferită la finalul ședinței PNL la care a participat Weber.

Pentru rezolvarea acestor probleme este nevoie inclusiv de susținerea PPE. „Discuția s-a fixat pe două aspecte: susținerea PPE pe componenta de deficit pe care o avem, astfel încât să putem reintra în traiectoria de reducere a deficitului în 2-3 ani de zile astfel încât șocul să fie atenuat și prin dialogul cu comisarul european responsabil pe domeniu să putem avea un acord cu Comisia în acest sens, ca măsurile pe care le luăm să fie suportabile social și să ducă la reducerea deficitului”, a explicat Bolojan.

„Pe partea de investiții. Suntem interesați să putem derula proiectele din PNRR în condiții cat mai bune, să le finalizăm pe toate care au rămas. Se poate face asta cu modificarea unor jaloane pe care nu le mai putem respecta.

La rândul său, președintele PPE, Manfred Weber, a subliniat că situația din România nu este una singulară, iar PPE își asumă tot sprijinul pentru măsurile dorite de PNL în România.

„Ce e important pentru România este la fel de important la nivel european, în primul rând stabilitate bugetară și politică. PPE și PNL în România fac pașii necesari. Vreau să subliniez că în multe țări europene ne confruntăm cu chestiuni simitare, în Franța, în țara mea Germania. Ce face guvernul României pentru a pune bugetul în ordine este o practică comună pentru UE”, a spus Weber.

Măsurile pe care le adoptă Guvernul

Discuția dintre Bolojan și Weber are loc în ziua în care premierul va merge în fața Parlamentului, pentru a-și asuma răspunderea pentru cinci proiecte de lege din Pachetul 2 de măsuri.

Membrii Guvernului au adoptat, vineri, cinci dintre cele șase proiecte de lege din pachetul 2. Cel de-al șaselea, care se referă la reforma administrației publice locale și centrale, a fost rediscutat duminică în cadrul coaliției, însă partidele nu s-au pus de acord astfel că proiectul a fost amânat cu încă două săptămâni.