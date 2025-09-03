Ilie Bolojan, dispus să admită modificări la o lege contestată de președintele Nicușor Dan. „Dacă observațiile sunt fezabile”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la Europa FM, că parlamentarii PNL vor susţine integrarea observaţiilor formulate de preşedintele Nicuşor Dan pe marginea legii pentru combaterea antisemitismului şi xenofobiei, așa-numita „Lege Vexler”, în cazul în care sunt fezabile.

El a menţionat că grupul PNL a votat în favoarea legii şi va rămâne consecvent în acest sens.

„Dacă observaţiile pe care domnul preşedinte le-a făcut – de fapt, echipa juridică de la Cotroceni – vor fi de natură să clarifice textele legii, PNL va susţine integrarea acestor observaţii în corpul legii. Dar am votat această lege. Considerăm că, per ansamblu, legea este una bună, care clarifică aspecte care ţin de aceste comportamente. Dar orice clarificare, dacă se consideră necesară – şi acestea sunt observaţiile echipei juridice de la Cotroceni – dacă sunt fezabile, nu văd de ce nu ar putea fi integrate în corpul legii. Asta e o decizie a juriştilor, care urmează în perioada următoare să analizeze”, a declarat Bolojan, citat de Agerpres.

Președintele, nemulțumit de „ambiguități” ale legii

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, pe 18 iulie, că va retrimite în Parlament „Legea Vexler”, după ce Curtea Constituţională va publica motivarea deciziei prin care a hotărât că actul normativ este conform legii fundamentale, informează Agerpres.

„Legat de legea iniţiată de domnul Vexler, în primul rând completează o lege care există, e în vigoare. În doilea rând, eu am atacat-o la Curtea Constituţională, cerând Curţii Constituţionale să constate că aproximativ jumătate din articolele din această completare sunt neconstituţionale, opinie pe care o am în continuare, chiar dacă CCR a spus altceva”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută la Ambasada României de la Berlin, la finalul vizitei de o zi efectuate în Germania.

După ce Curtea va publica în Monitorul Oficial motivarea soluției pronunțate în ce privește sesizarea de neconstituționalitate a șefului statului, Nicușor Dan va cere Parlamentului să modifice articolele cu care nu este de acord.

„În continuare cred că a lăsa ambiguitate în mai multe articole din această lege este nociv pentru societate şi face ca tensiunea între cele două grupuri, pe care am văzut-o în societate de un an de zile, să se amplifice şi să nu se reducă şi, după ce Curtea Constituţională va redacta motivarea prin care a respins obiecţia mea de neconstituţionalitate, în termen de zece zile o voi trimite Parlamentului pe acele articole pe care le-am contestat”, a mai spus Nicușor Dan.

Primul eșec la Curte al lui Nicușor Dan

CCR a respins, pe 17 iulie, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de către președintele României și a constatat că sunt constituționale prevederile atacate din Legea privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

„În esență, raportat la criticile formulate de autorul obiecției, Curtea a constatat că legea supusă controlului de constituționalitate este clară, precisă și predictibilă prin raportare la conținutul reglementării, pe care l-a raportat la obiectul și scopul legitim al legii, acela de a proteja prin mijloace penale, valorile sociale cele mai importante ale unei societăți democratice, fundamentate în necesitatea asigurării demnității ființei umane și a respectului deplin al drepturilor și libertăților fundamentale.

Pentru a pronunța această soluție, Curtea a reținut că ideologia nazistă, fascistă și legionarismul sunt concepte istorice și politice care nu pot fi relativizate prin definiții juridice de drept pozitiv, întrucât ele reflectă realități sociale istorice care au fundamentat reale regimuri politice criminale care au eliminat fizic grupuri de oameni, practicând violența sistemică, asasinatele politice și antisemitismul. Prin finalitatea lor, aceste regimuri politice totalitare au încălcat principiile statului de drept, drepturile omului și democrația”, aduce ca argument CCR.

Curtea Constituțională spune că modificările făcute la această lege, atacate de Nicușor Dan, „sunt justificate și legitime pentru că urmăresc să protejeze, prin mijloacele specifice dreptului penal și cu garanții proporționale rezultate din dreptul la un proces echitabil care fundamentează derularea oricărui proces penal, valorile și principiile esențiale ale democrației împotriva unor fapte care prezintă un pericol major pentru fundamentele sistemelor politice democratice”.