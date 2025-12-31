Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: „Am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun”

Premierul Ilie Bolojan susține în mesajul său publicat de Anul Nou că le mulțumește românilor pentru efortul depus în acest an care a fost „dificil”, pentru că „a fost necesar să facem ordine în finanțe și să îndreptăm multe neajunsuri”.

„Dragi români, vă doresc multă sănătate și un an nou cu împliniri. Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe și să îndreptăm multe neajunsuri”, și-a început premierul Bolojan mesajul publicat pe Facebook.

„Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă susțineți familiile, pentru răbdare și pentru sacrificiile făcute. Anul viitor am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România, țara noastră, un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun. La mulți ani! Dumnezeu să aibă în pază toți românii de pretutindeni”, a mai scris el.

Bolojan: Guvernul trebuie să fie atent la cheltuieli și să colecteze taxele și impozitele stabilite

Într-o declarație de presă susținută marți, ultima din acest an, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre prioritățile Guvernului din anul 2026.

„Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele şi impozitele care au fost stabilite în acest an şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite. Anul acesta, aşa cum ştiţi, am achitat toate datoriile pe programele de dezvoltare pentru constructorii din România şi intrăm anul viitor fără datorii, asigurând atât accesarea fondurilor europene, cât şi plata constructorilor şi garantând investiţiile pentru anul următor”, a subliniat Ilie Bolojan în declarații pentru presă făcute la Palatul Victoria.