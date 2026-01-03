Ilie Bolojan, reacție dură după blocajul de la CCR privind pensiile magistraților: „Nu poţi să pensionezi oameni la 48 de ani cu o pensie cât ultimul salariu”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că ar fi fost bine să fie tranşate la Curtea Constituţională lucrurile în privinţa legii pensiilor speciale. El a subliniat că nu pot fi pensionaţi oameni la 48-52 de ani şi cu o pensie cât ultimul salariu.

„Sigur că era foarte bine ca CCR să tranşeze cât mai repede posibil orice fel de solicitare legată de constituţionalitatea unui proiect de lege. Cu cât aceste decizii se iau mai repede, cu atât legea poate să intre în vigoare şi nu se amână lucrurile. Fără să am date din interior vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat, dar din relatările publice care au fost prezentate în media, pare că pentru a evita, să spunem, luarea unei decizii, s-a constituit o minoritate de blocaj, dacă pot să spun aşa, care a amânat această decizie”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă seară, la Digi 24, transmite News.ro

Prim-ministrul a spus că nu pot fi pensionaţi oameni la 48 de ani în condiţiile în care alţii lucrează până la 65 de ani.

„Nu poţi să pensionezi oameni la 48-52 de ani cu o pensie cât ultimul salariu, în condiţiile în care oamenii lucrează din greu până la 65 de ani, în condiţii în care sistemul nostru de pensii nu funcţionează decât cu infuzii puternice de la bugetul de stat şi, dacă vrem să avem o economie mai puternică în anii următori, trebuie să avem mai mulţi oameni care lucrează în economia reală, deci că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare pentru situaţiile în care există posibilitatea pensionării anticipate şi să avem mai mulţi oameni, pentru că nu mai avem cu cine să-i înlocuim şi altfel nu putem să creăm condiţii pentru dezvoltare în anii următori în România şi să avem un sistem de pensii care este sustenabil”, a explicat Bolojan.

Despre refuzul celor patru judecători numiți de PSD să se prezinte la ședința CCR

Întrebat dacă acţiunile celor 4 judecători de la CCR care s-au retras din şedinţa în care urma să se ia o decizie privind pensiile speciale au vreo legătură cu partidul care i-a numit, Bolojan a afirmat că nu vrea să provoace alte conflicte în coaliţia de guvernare.

„Încerc să evit să potenţez conflicte în… interior, pentru că, vă daţi seama, dacă m-aş apuca să fac consideraţii legate de o anumită coordonare, lucrurile pot fi interpretate, dar mă gândesc că nu asta a fost, ci pur şi simplu a fost o decizie pe care au luat-o gândindu-se, sigur, la alte aspecte, nu la o numită decizie coordonată”, a mai spus Bolojan.

Întrebat, de asemenea, dacă există un conflict între Guvern şi Justiţie, Bolojan a precizat că nu există un astfel de conflict.

„Din punctul meu de vedere nu există niciun conflict între Guvern şi o parte din Justiţie. Ceea ce am făcut propunând acest proiect de lege este un angajament pe care coaliţia l-a trecut în programul de guvernare, realitate pe care românii o percep foarte puternic ca fiind o nedreptate acumulată de ani de zile. Prin urmare, nu există un proiect care este făcut împotriva cuiva. Acesta este realitatea”, a precizat Bolojan.

Blocaj la CCR pe tema legii privind pensiile magistraților

Preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la sesizarea ICCJ vizând Legea referitoare la pensiile magistraţilor.

Următorul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie, ora 10.00, aceasta fiind a treia amânare a discuţiilor privind legea care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

Judecătorii CCR Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc au dat publicităţii, luni, un comunicat în care explicau motivele pentru care au lipsit de la şedinţa CCR în care urma să se dezbată sesizarea privind pensiile magistraţilor. Potrivit acestora, în şedinţa de duminică, un judecător a cerut amânarea pronunţării şi alţi trei s-au raliat cererii sale, motivul fiind solicitarea unui punct de vedere prin care Guvernul să clarifice public că legea „nu modifică aspecte ale pensiei de serviciu, ci abrogă efectiv acest drept al magistraţilor, consolidat de-a lungul timpului printr-o bogată jurisprudenţă a Curţii Constituţionale”.

Judecătorii au mai cerut judecătorului-raportor clarificarea soluţiilor propuse pentru fiecare critică de neconstituţionalitate formulată, solicitare „ignorată de conducerea Curţii”.