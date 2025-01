Imagini cu atacatorul din New Orleans trăgând în poliţie înainte ca agenţii să îl împuşte mortal – VIDEO

Bărbatul care a ucis 14 persoane în atacul din noaptea de Anul Nou de la New Orleans, în Statele Unite, a tras în poliţie din interiorul camionetei sale, ascuns sub airbag, înainte ca agenţii să îl împuşte mortal, arată imagini filmate cu camerele de corp ale poliţiştilor, care au fost date publicităţii vineri, relatează News.ro citând postul Sky News.

Shamsud-Din Jabbar, veteran al armatei americane, a intrat cu o camionetă închiriată în oamenii care sărbătoreau Revelionul pe celebra Bourbon Street din oraş. FBI a declarat că Jabbar a fost „100% inspirat” de gruparea teroristă Statul Islamic (ISIS).

Noi imagini difuzate vineri de poliţia din New Orleans îl arată pe acesta trăgând din spatele unui airbag, în timp ce mai mulţi poliţişti îi înconjuraseră camioneta după ce aceasta se izbise de un obstacol.

Înregistrarea realizată de agentul Luis Robles arată alţi doi poliţişti care stau lângă uşa deschisă a camionetei lui Jabbar, iar unul are arma ridicată. Apoi, din interiorul camionetei se vede o scânteie şi se aud mai multe focuri de armă. Poliţiştii se aruncă la pământ în timp ce Jabbar trage în ei de la mică distanţă.

În total, trei agenţi şi-au descărcat armele. Poliţia nu a dezvăluit câte focuri de armă a tras Jabbar.

[Atenție, imagini cu impact emoțional]

New bodycam footage from New Orleans police reveals the moment Shamsud-Din Jabbar was shot dead after the attack.



WARNING: This video contains the sound of gunshots.



Read more: https://t.co/qt5uLotmVQ pic.twitter.com/yhzFbhNZ3T