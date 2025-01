Autorul atacului din New Orleans avea un steag ISIS. Ce se știe despre bărbat

Bărbatul care a intrat cu o camionetă în mulțime, în New Orleans, atac soldat cu 10 morți și cel puțin 35 de răniți, avea asupra sa un steag ISIS, scrie CNN. Atacatorul – a cărui identitate a fost stabilită – a fost împușcat de forțele de ordine.

Suspectul a fost identificat ca fiind Shamsud Din Jabbar, în vârstă de 42 de ani, scrie BBC, care citează doi oficiali federali. Bărbatul era cetățean american, din Texas. Potrivit a doi oficiali americani, suspectul a făcut parte din armata SUA.

FBI a anunțat că după atac bărbatul a fost ucis într-un schimb de focuri de armă cu poliția.

CNN și BBC relatează că la momentul la care a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni care petreceau de Revelion atacatorul avea asupra sa un steag ISIS.

The Mayor of New Orleans is now calling this a terrorist attack that has left at least 10 people dead and over 30 injured when the terrorist drove his truck through a New Years crowd. pic.twitter.com/Sfq7BgCtuW