LIVE VIDEO Zece morți și zeci de răniți după ce o mașină a intrat în mulțime la New Orleans. Autoritățile vorbesc despre un atac terorist

Cel puțin zece persoane au murit, iar 35 au fost rănite, miercuri, după ce un camion a intrat în mulţime pe Bourbon Street, în Cartierul Francez din New Orleans, conform CNN și CBS News. Șoferul a coborât apoi și a început să tragă cu o armă asupra oamenilor care petreceau Revelionul în stradă, spun martori citați de presa americană.

Bourbon Street, din orașul New Orleans, din sudul Statelor Unite, se află în Cartierul Francez și este renumită în rândul turiștilor, fiind cunoscută pentru viața de noapte. Strada este plină de baruri, cluburi și restaurante.

Imaginile postate pe reţelele de socializare arată mai multe persoane prăbuşite la pământ, iar în fundal se aud focuri de armă şi se pot vedea oameni fugind din zonă.

Primarul din New Orleans, LaToya Cantrell, a spus, la rândul său, că este vorba despre un atac terorist, conform CNN.

FBI a preluat ancheta în acest caz, au anunțat autoritățile din New Orleans, după ce s-au găsit dispozitive explozibile. Atacul nu este considerat unul terorist, a precizat reprezentantul FBI.

Situația este în dinamică, dar poliția a precizat că există 10 morți și peste 35 de răniți care au ajuns la mai multe spitale din oraș.

Poliția din New Orleans a precizat că atacatorul a vrut să provoace cât mai multe victime, după ce a reușit să treacă de un baraj al forțelor de ordine care a fost făcut cu ocazia sărbătorii de Anul Nou.

Doi polițiști au fost răniți de către atacator în schimbul de focuri ce a urmat după ce a intrat cu mașina în mulțime.

Guvernatorul din Louisiana, Jeff Landry, spune, într-o postare pe X că se roagă pentru victime.

„Un act oribil de violență a avut loc pe Bourbon Street în această dimineață. Vă rugăm să vă alăturați nouă în rugăciune pentru victime. Îi îndemn pe toți cei care se află în apropierea acelui loc să evite zona”, a scris Landry, conform BBC.

Martorii oculari spun că petrecerea de Revelion s-a transformat în scene de groază atunci când un vehicul a intrat pe strada Bourbon din New Orleans, ucigând cel puțin 10 persoane și rănind alte zeci, scrie CNN.

VIDEO: The scene on Bourbon Street, New Orleans, early this morning after truck crashed into a crowd of New Year revellers. pic.twitter.com/MN7vGIYUgY #NewOrleans #BourbonStreet #NewYear2025 #Magdeburg

„Am văzut un camion lovind pe toată lumea de pe trotuarul stâng al străzii”, a spus un martor, Kevin Garcia, adăugând că a auzit apoi focuri de armă.

Un alt martor, Whit Davis, a declarat pentru CNN că incidentul a avut loc în timp ce el se afla într-un club de noapte de pe Bourbon Street: „Toată lumea a început să țipe și să alerge în spate, apoi a existat o busculadă, pentru scurt timp. Nu ne-au lăsat să ieșim. Când în sfârșit ne-au lăsat să plecăm din club, poliția ne-a direcționat pentru a putea ieși repede din zonă. Am văzut câteva cadavre și mulți oameni care primeau primul ajutor”.

Potrivit unui alt martor, camionul a intrat cu viteză mare în mulţimea de pe Bourbon Street, iar apoi şoferul a coborât şi a început să tragă cu o armă, poliţia răspunzând la foc.

Corespondentul CBS relatează că a văzut mai multe persoane la pământ.



Un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliţie din New Orleans a declarat inițial pentru CBS News că „relatări iniţiale arată că o maşină ar fi intrat într-un grup de oameni”.

Several people are reported dead after a vehicle plowed into a crowd on Bourbon Street in New Orleans.

The incident occurred early this morning around 3:15 a.m. at the intersection of Bourbon Street and Iberville in the French Quarter. According to various news sources, the… pic.twitter.com/4QiVlj6hc8