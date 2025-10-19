VIDEO Imagini cu distrugerea unui „submarin foarte mare care transporta droguri” spre SUA, publicate de Trump / „Am avut marea onoare de a-l distruge”

Imagini cu distrugerea unui „submarin foarte mare care transporta droguri” spre SUA. Sursă foto: captură Truth Social / Donald Trump

„Cel puțin 25.000 de americani ar fi murit dacă aș fi permis acestui submarin să ajungă la țărm”, a susținut președintele american Donald Trump într-un mesaj publicat pe rețeaua sa, Truth Social, unde a postat și imagini declasificate din timpul acțiunii de distrugere a submersibilului, potrivit ABC News.

Atacul armatei americane asupra submarinului a avut loc joi, în Marea Caraibilor, dar imagini cu distrugerea submarinului au fost publicate în acest weekend de liderul de la Casa Albă.

„Am avut marea onoare de a distruge un submarin foarte mare care transporta droguri și care se îndrepta spre Statele Unite pe o rută de tranzit binecunoscută pentru traficul de narcotice. Serviciile secrete americane au confirmat că această navă era încărcată în principal cu fentanil și alte narcotice ilegale”, a scris Trump pe Truth Social.

Președintele SUA a spus că la bordul navei se aflau patru narcoteroriști cunoscuți. Doi dintre ei au fost uciși și doi au supraviețuit. Supraviețuitorii vor fi returnați în țările lor de origine, Ecuador și Columbia, pentru a fi arestați și judecați.

„Sub comanda mea, Statele Unite ale Americii nu vor tolera traficul de droguri ilegale de către narcoteroriști, pe uscat sau pe mare”, a mai afirmat Donald Trump.

În imagini publicate de liderul american se vede un submarin care se deplasează chiar sub suprafața apei, iar la un moment dat este lovit din aer, ceea ce provoacă două explozii consecutive.

Atacul de joi a fost al șaselea atac militar din Marea Caraibelor împotriva unor persoane suspectate de trafic de droguri. Trump susține că are autoritatea legală să folosească forța militară letală împotriva cartelurilor de drogur pentru că acestea se încadrează în aceeași categorie cu organizațiile teroriste care reprezintă o amenințare iminentă pentru Statele Unite.