FOTO/VIDEO Imagini cu locul unde a fost găsită una dintre dronele rusești doborâte în Polonia

Una dintre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei a fost găsită prăbușită într-un sat din apropierea graniței cu Belarus, potrivit presei poloneze.

Poliția a descoperit o dronă avariată în satul Czosnowka din estul Poloniei, a anunțat miercuri poliția din regiunea Lublin. „La ora 5:40 dimineața, în satul Czosnowka, polițiștii au confirmat descoperirea unei drone avariate”, a scris poliția pe X.

„Raportul a venit de la locuitori. Nimeni nu a fost rănit. Am anunțat serviciile competente. Ancheta este în curs”, a declarat adjunctul inspectorului Andrzej Fijołek, purtătorul de cuvânt al poliției din Lublin.

Czosnówka se află la aproximativ 40 km de granița Poloniei cu Belarus.

Imagini cu locul unde a fost găsită drona au fost publicate de televiziunea poloneză TVN24 pe canalul său de YouTube.

O altă dronă Shahed-2 a fost gasită în orașul din sudul Poloniei, Zamość, în apropierea frontierei cu Ucraina.

Guvernul polonez a avertizat populația care găsește o dronă prăbușită să nu se apropie, spunând că „astfel de elemente pot rămâne periculoase și trebuie inspectate de patrule de geniști”.

Căutarea și localizarea posibilelor locuri de prăbușire ale dronelor doborâte este în curs de desfășurare.

Cel puțin 10 drone rusești au pătruns miercuri dimineață în spațiul aerian polonez, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei. Polonia a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî dronele, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian.