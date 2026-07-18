Imaginile atentatului cu bombă de la Monaco. Anchetatorii ucraineni au recuperat o înregistrare video ștearsă cu tentativa de asasinare a oligarhului Ermolaev

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a recuperat imagini care surprind momentul în care o bombă este plasată pe treptele casei din Monaco a oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev, în cadrul anchetei privind tentativa de asasinare a omului de afaceri, relatează Ukrainska Pravda.

„O probă esențială pe care suspecții au încercat să o distrugă a fost recuperată datorită muncii profesioniste a experților din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei”, a anunțat vineri procurorul general ucrainean Ruslan Kravcenko, dând publicității o înregistrare video cu momentul atentatului cu bombă.

Potrivit procurorului general, înregistrarea a fost realizată de o cameră de supraveghere pe care autorii o montaseră în prealabil în apropierea locului faptei, pentru a obține confirmarea că asasinatul a fost dus la îndeplinire. „Deși această probă fusese ștearsă, experții SBU au reușit să o recupereze”, a scris el.

Înregistrarea video arată o persoană lăsând un rucsac negru pe treptele unei clădiri, în urma sa un grup de trei persoane care, în momentul în care urcă respectivele trepte, sunt surprinse de o explozie. După deflagrație, prima persoană ia camera de supraveghere și fuge.

Pistele anchetatorilor

O ucraineancă stabilită în Germania, Anastasia Berezovska, era principala suspectă în ancheta de la Monaco. Ea a fost găsită moartă lângă Kiev. Investigatorii ucraineni au reținut doi suspecți în cazul crimei. Este vorba despre un ofițer activ al Serviciilor de Informații ale Apărării din Ucraina și un fost ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Potrivit unor surse apropiate anchetei citate de Ukrainska Pravda, cei doi bărbați au început să coopereze cu anchetatorii și au oferit mărturii detaliate.

Unul din suspecți a declarat că obiectivul operațiunii nu era asasinarea omului de afaceri, ci răpirea lui, însă misiunea a fost schimbată pe parcurs.

Anchetatorii de la Kiev bănuiesc că cei doi suspecți au omorât-o pe femeia bănuită de atentat pentru a nu depune mărturie împotriva celor implicați.

Conform surselor din anchetă, ofițerul GUR este specializat în explozibili și el i-a trimis femeii, în Germania, componentele pentru asamblarea bombei artizanale.

Cine e Vadim Ermolaev

Vadim Ermolaev a fost inclus pe lista celor mai bogate persoane din Ucraina. Om de afaceri și investitor născut în Dnipro, acesta a fost director general al Alef Group și dezvoltatorul unor proiecte imobiliare majore din Dnipro. În 2019, a renunțat la cetățenia ucraineană și a devenit cetățean cipriot, conform Kyiv Independent.

Rezident în Monaco, Vadim Ermolaev este vizat din decembrie 2023 de sancțiuni în baza unei decizii a Consiliului Național de Securitate și Apărare (NSDC) din Ucraina, promulgată de președintele Volodimir Zelenski.

Sancțiunile l-au supus pe multimilionar la înghețarea activelor și obligându-l să înceteze toate operațiunile financiare în Ucraina pentru o perioadă de 10 ani.

Potrivit SBU, motivul restricţiilor a fost activitatea sa în domeniul alcoolului din Crimeea ocupată, unde companiile plăteau impozite la bugetul Federaţiei Ruse.