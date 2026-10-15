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Actualitate

Cum a reușit Rusia să construiască într-un timp record o nouă bază de atac pentru drone. Ce arată imaginile din satelit

Sebastian Jucan
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Rusia este aproape de finalizarea construirii unei noi baze importante pentru lansarea dronelor propulsate de motoare cu reacție. Imagini comerciale furnizate de Planet Labs și Airbus dau indicii importante despre baza ridicată în regiunea Rostov din sud-vestul Rusiei.

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