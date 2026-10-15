Cum a reușit Rusia să construiască într-un timp record o nouă bază de atac pentru drone. Ce arată imaginile din satelit

Rusia este aproape de finalizarea construirii unei noi baze importante pentru lansarea dronelor propulsate de motoare cu reacție. Imagini comerciale furnizate de Planet Labs și Airbus dau indicii importante despre baza ridicată în regiunea Rostov din sud-vestul Rusiei .

Imagini comerciale furnizate de Planet Labs și Airbus arată că situl, care pe 31 august era un teren viran în regiunea Rostov din sud-vestul Rusiei, devenise până miercuri un complex militar de dimensiunea a aproximativ 126 de terenuri de fotbal, scrie Reuters, care a vorbit cu experți în apărare și în analizarea imaginilor surprinse din satelit.

Complexul de aproximativ 0,9 kilometri pătrați se află la circa 3,5 kilometri de baza aeriană rusă Millerovo, unde își are sediul Regimentul 31 Aviație de Vânătoare al Gărzii.

🇷🇺🇺🇦 Satellite imagery shows that Russia managed to build an entire drone port within the last 30 days. More of these are popping up every month. https://t.co/bckRdrtRNa — Heyman_101 (@SU_57R) October 13, 2026

Construcția coincide cu o creștere puternică a utilizării de către Rusia a dronelor de atac propulsate de motoare cu reacție în războiul împotriva Ucrainei. Forțele armate ucrainene întâmpină dificultăți majore în interceptarea acestor arme mai rapide, capabile să atingă viteze de până la 600 km/h.

Viteza cu care Rusia a construit baza de atac i-a impresionat pe specialiști

În condițiile în care războiul la scară largă este în al cincilea an, Ucraina se așteaptă ca Rusia să își intensifice și mai mult în această iarnă atacurile cu astfel de drone și rachete.

Mike Monnik, fondatorul și directorul general al companiei private de informații DroneSec, a declarat pentru Reuters că noua bază din imagini ar putea fi utilizată pentru lansarea modelelor „Geran-4” și „Geran-5”, cele mai noi tipuri de drone rusești propulsate de motoare cu reacție.

Acesta a spus că în partea de vest a complexului pot fi observate opt platforme prevăzute pentru șine de lansare capabile să lanseze aceste drone. Ele s-ar adăuga unei rețele rusești existente, alcătuite din cel puțin 11 amplasamente fixe de lansare utilizate pentru atacuri cu drone asupra Ucrainei.

„Viteza construcției […] demonstrează cât de ușor poate Rusia să pună rapid în aplicare capacități ofensive deja consacrate”, a declarat Monnik.

Acesta a adăugat că situl pare foarte aproape de finalizare și că „probabil vor mai trece doar câteva săptămâni până când va deveni complet operațional, dacă nu chiar mai puțin”.

Potrivit DroneSec, noul amplasament de lansare se află probabil în interiorul „bulei” de apărare antiaeriană asigurate de sistemele instalate la baza aeriană, ceea ce ar îngreuna tentativele Ucrainei de a lovi noul complex.

Baza ar putea lansa 100 de drone cu reacție în decurs de 24 de ore

Construcția complexului coincide cu deteriorarea relațiilor dintre Rusia și NATO, guvernele europene acuzând Moscova că intensifică o campanie de sabotaj, incursiuni cu drone și atacuri cibernetice împotriva țărilor lor. Moscova, în schimb, a avertizat NATO luna trecută, într-un document, că ar putea recurge la arme nucleare dacă Alianța ar încerca să izoleze exclava sa Kaliningrad.

Monnik a declarat că îmbinarea producției industriale de drone cu reacție cu sofisticarea lor tot mai mare, alături de lipsa relativă a unor sisteme cuprinzătoare de apărare împotriva dronelor în multe țări NATO, reprezintă o provocare pentru Occident.

„Această capacitate de a pune rapid în serviciu mijloace care permit lansarea unor atacuri de amploare folosind UAS (sisteme aeriene fără pilot) creează o vulnerabilitate strategică pentru țările NATO”, a spus el.

Monnik a afirmat că baza ar putea avea capacitatea de a lansa 100 sau mai multe drone propulsate cu reacție în decurs de 24 de ore, deși Rusia le lansează, în mod obișnuit, în număr mic, pe parcursul întregii zile. Capacitatea efectivă ar depinde și de factori precum disponibilitatea proviziilor și obiectivele urmărite.

Drone Geran, modelul rusesc al Shahed-urilor iraniene, într-o unitate de producție, FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Dronele propulsate de motoare cu reacție, noua armă cu care Rusia face ravagii în Ucraina

Rob Jordan, director de program la institutul de cercetare în domeniul apărării RUSI, cu sediul la Londra, a declarat că platformele de beton și cele două posibile șine de lansare vizibile în imagini par să corespundă pistelor de lansare utilizate pentru dronele rusești Geran.

„Acest nivel de construcție într-un interval atât de scurt este impresionant”, a spus el. „Acest lucru arată încrederea relativ mare pe care Rusia o acordă capacității sale de a lovi ținte în adâncimea teritoriului advers – posibil în detrimentul forțelor sale terestre convenționale”, a adăugat acesta.

Analiștii militari afirmă că Rusia și-a reorientat capacitățile de producție a dronelor către modelele propulsate cu reacție, în condițiile în care Ucraina întâmpină dificultăți în a le contracara.

Potrivit datelor armatei ucrainene, publicate de Reuters luna trecută, Rusia și-a multiplicat de aproximativ șase ori utilizarea dronelor propulsate de motoare cu reacție pe parcursul celor trei luni de vara.

Datele arată că Kievul și regiunea înconjurătoare au fost atacate cel mai des.

Dronele cu reacție reprezintă o problemă deoarece se deplasează prea repede pentru a putea fi interceptate eficient de dronele interceptoare dezvoltate de Ucraina, concepute pentru a distruge la costuri reduse modelele mai lente, cu motor cu piston, folosite anterior de Rusia. În prezent, Kievul încearcă în grabă să găsească o soluție.