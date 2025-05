„Îmi cer iertare în fața tuturor, mai ales ei”. Claudiu Bleonț, prima reacție după momentul în care și-a umilit fiica la Premiile Gopo

Invitat marți la Premiile Gopo, actorul Claudiu Bleonț îi spusese fiicei sale de 8 ani, pe scenă, ținând-o de umeri: „Ea și-a ales țoalele, nu mi-au plăcut. I-am zis: «Nu cumva să mă faci de căcat, să zici ceva, taci dracu din gură, ești altă generație, nu vă suport». Episodul a fost semnalat de criticul de film Iulia Blaga, într-o opinie publicată miercuri pe HotNews, și a stârnit critici puternice în spațiul public. Bleonț a transmis joi scuze publice, inițial într-un mesaj transmis publicației Cultura la dubă, pe care apoi l-a publicat pe Facebook.

„Marți seară, pe scena Premiilor Gopo, într-un moment în care voiam să împărtășesc bucuria de a fi alături de fiica mea, am spus lucruri care au fost nepotrivite și au fost percepute ca fiind dureroase. Mi-am dat seama, privind înapoi, că mi-am pus propriul copil într-o situație vulnerabilă și că, fără să îmi dau seama atunci, am transmis un mesaj lipsit de delicatețe și empatie”, a transmis actorul, într-o reacție pentru publicația online Cultura la dubă.

El spune că nu a intenționat să-și discrediteze fiica și că nu susține ideea unei mustrări publice ca formă de educație: „Nu a fost intenția mea să o discreditez pe Eva, nu îmi doresc să îmi educ copilul prin mustrare publică. Îmi asum felul în care am procedat.”

Actorul își cere scuze în mod explicit și afirmă că va face tot ce îi stă în putere pentru a repara situația: „Îmi pare rău. Dacă am făcut-o să se simtă inconfortabil, dacă am pus presiune sau dacă am transmis altceva decât dragostea mea pentru ea, îmi pare rău. În fața tuturor, îi cer iertare în primul rând ei. Îi sunt dator cu asta, înainte de orice.”

Bleonț subliniază că își asumă responsabilitatea și că va încerca să fie un tată mai bun: „Sunt tată, sunt om. Și, ca orice om, am și momente mai puțin bune. Important este ce facem după: ne asumăm, învățăm și ne corectăm. Voi face tot ce ține de mine pentru a repara ce poate fi reparat, pentru a fi mai atent, mai prezent și mai bun.”

„O iubesc enorm pe fiica mea. Este lumina mea, este sensul vieții mele, motivul pentru care vreau să fiu un om mai bun. Este iubirea mea primordială, dovadă stând și prenumele pe care i l-am ales. Ea este cea dintâi pentru mine, înainte de toate”, a mai spus actorul.

În final, Claudiu Bleonț le mulțumește celor care aleg să vadă în această greșeală o oportunitate de reflecție: „Celor care aleg să vadă în acest moment nu un verdict definitiv, ci întrebări pe care mi le asum, le mulțumesc. (…) Nu există rețete perfecte pentru a fi părinte. Cred cu tărie în sinceritate, în responsabilitate și în efortul constant de a deveni mai bun.”

Momentul de pe scenă care a declanșat reacțiile

Marți seară, pe scena Premiilor Gopo, Claudiu Bleonț a fost invitat să susțină un discurs de laudatio pentru regizorul Dan Pița. În locul unui omagiu, actorul a ales să vină însoțit de fiica sa minoră și a folosit momentul pentru a-i adresa replici publice condescendente și agresive, unele cu conținut jignitor, rostite cu aparent umor, a remarcat cronicarul de cinema Iulia Blaga, înr-un articol în HotNews..

Potrivit relatării jurnalistei, publicată în HotNews, actorul i-a spus fiicei sale, ținând-o de umeri: „Ea și-a ales țoalele, nu mi-au plăcut. I-am zis: «Nu cumva să mă faci de căcat, să zici ceva, taci dracu din gură, ești altă generație, nu vă suport».” „Măi, gândește-te că toți oamenii din sala asta au citit enorm, au făcut școală, nu stau ca proștii pe telefon. (…) Aude, dar nu-nțelege nimic.”

Replica a fost urmată de râsete și aplauze din sală, în timp ce copilul a rămas „țintuit și fără expresie”, scrie Blaga, descriind reacția tipică a unui copil umilit în public.

Iulia Blaga: „Mulți dintre părinții care își umilesc copiii în public au fost și ei umiliți în public de părinții lor”

În textul său, Iulia Blaga a analizat în profunzime impactul emoțional pe care astfel de gesturi îl pot avea asupra unui copil: „Un copil e derutat și vinovat când nu înțelege comportamentul părintelui, mai ales când e rece și cald în același context.”

„Mi-e teamă că nu va uita vreodată acest moment. Și nu doar pentru că tatăl ei a devalorizat-o (poate nu e prima dată), ci pentru că a văzut toată lumea.”

Iulia Blaga subliniază că umilirea publică lasă urme adânci în stima de sine și în siguranța interioară a unui copil: „Mulți dintre părinții care își umilesc copiii în public au fost și ei umiliți în public de părinții lor. (…) Dacă spunem că în situații de acest gen ținem cu copiii, să nu uităm că și într-un astfel de părinte stă chircit un copil umilit, care are nevoie să se vindece.”