Imigranți haitieni, pisici și neo-naziști: ce se întâmplă în Springfield, orașul împins de Trump în centrul unei dezbateri electorale aprinse în SUA

Orașul american Springfield, care a atras zeci de mii de haitieni în ultimii ani, era deja motivul unei discuții privind imigrația. Trump a amplificat tensiunile, vehiculând zvonuri dezmințite despre străinii care mănâncă animalele de companie ale localnicilor, scriu Associated Press, New York Times și New York Post.

Primarul orașului Springfield din statul Ohio a făcut un apel către autorități și americani în general, spunând că localitatea sa are nevoie de ajutor, dar nu de ura stânită de politicieni și extremiști.

„Suferim”, a declarat Rob Rue, într-un interviu acordat joi publicației The New York Times.

Tensiunile locale legate de creșterea populației haitiene din Springfield s-au amplificat săptămâna aceasta, după ce Donald Trump a folosit dezbaterea prezidențială pentru a răspândi zvonuri dezmințite deja de oficiali, potrivit cărora imigranții fură câinii și pisicile localnicilor și le mănâncă.

Discursul lui Trump nu i-a fost neapărat benefic în dezbatere și este de atunci ridiculizat de adversarii democrați, dar a contribuit la inflamarea discuției despre Springfield.

Joi, mai multe amenințări cu bombă au dus la evacuarea primăriei din localitate, a două școli și a sediului local al agenției de stat pentru autovehicule.

Primarul Rue a declarat că amenințările, care au venit prin e-mail, au fost un „răspuns plin de ură la imigrația din orașul nostru”.

Câți imigranți sunt în Springfield și ce înseamnă asta pentru oraș

Localitatea era deja în atenție, înainte de dezbatere, J.D. Vance și alți republicani spunând că afluxul de haitieni este un eșec al politicilor de imigrare ale administrației Biden.

Springfield, un oraș industrial, avea în trecut în jur de 80.000 de locuitori, dar multe fabrici au plecat acum câteva decenii, și împreună cu ele, mulți oameni. Localitatea, ajunsă la 60.000 de locuitori, a primit un aflux de haitieni în ultimii ani.

O statistică clară nu este deocamdată disponibilă, dar se estimează că întregul comitat Springfield are o populație totală de imigranți de 15.000 de persoane, potrivit Associated Press, iar alte estimări vorbesc despre 20.000 de persoane.

Autoritățile au subliniat că imigranții haitieni se află în țară în mod legal, în cadrul unui program federal care le permite să rămână temporar în SUA. Luna trecută, administrația Biden a acordat eligibilitate pentru un statut legal temporar unui număr de aproximativ 300.000 de haitieni aflați deja în Statele Unite, deoarece condițiile din Haiti sunt considerate nesigure pentru întoarcerea lor.

Guvernul haitian a extins starea de urgență la nivelul întregii țări din cauza violenței endemice comise de bandele organizate. Grupuri înarmate controlează acum 80% din capitala haitiană Port-au-Prince.

„Am 30 de angajați haitieni și aș dori să am încă 30”

Haitienii veniți în Springfield au ocupat locuri de muncă în producție, distribuție și alte sectoare și au fost bine primiți de mulți angajatori.

Jamie McGregor, director general al McGregor Metal, care produce piese sudate pentru industria auto și agricolă, a explicat pentru postul PBS că aproximativ 10% din forța sa de muncă este haitiană, peste 30 de angajați.

„Mi-aș dori să am încă 30. Asociații noștri haitieni vin la muncă în fiecare zi. Nu au o problemă cu drogurile. Sunt aici pentru a munci. Așadar, în general, aceasta este o mare diferență față de ceea ce eram obișnuiți în comunitatea noastră”, a spus el.

McGregor a admis că sosirea bruscă a unui număr atât de mare de noi imigranți reprezintă o provocare pe mai multe fronturi, dar a spus că acesta este parțial modul în care regiunea industrială își poate revitaliza economia.

„Ne dorim mai multe locuri de muncă în comunitatea noastră. Și unele locuri de muncă trebuie să fie ocupate de persoane care nu sunt originare de aici”, a spus el.

Volumul și ritmul sosirilor au pus presiune asupra locuințelor, asistenței medicale și școlilor din oraș.

„Nu putem nega faptul că adăugarea a 25-30% la populația noastră într-o perioadă de trei ani ar copleși serviciile”, a declarat primarul Rue.

Infrastructura orașului, serviciile noastre de urgență, spitalele, școlile. Springfield este o comunitate strânsă și are o inimă mare. Dar, în același timp, am avut acest aflux care a pus sub presiune toate aceste servicii”, a spus primarul pentru PBS.

Într-o scrisoare din iulie adresată senatorilor americani Sherrod Brown din Ohio și Tim Scott din Carolina de Sud, city managerul orașului Bryan Heck a declarat că lipsa locuințelor a reprezentat o „criză” pentru oraș încă din 2018 și că extinderea populației orașului a adăugat și mai multă presiune.

Guvernatorul statului Ohio Mike DeWine a anunțat săptămâna aceasta că statul va oferi orașului Springfield 2,5 milioane de dolari pentru a reduce presiunea asupra asistenței medicale primare și va detașa membri ai poliției rutiere de stat pentru a îmbunătăți siguranța rutieră.

Primarul a declarat că încă speră să primească asistență federală.

O „schimbare drastică” în comunitate în ultimii doi ani

Unii localnici și-au manifestat preocuparea – și, în unele cazuri, resentimente – cu privire la situația orașului, aflat într-un stat care oscila odinioară, dar a votat pentru republicani la ultimele alegeri.

O femeie în vârstă de 28 de ani, care a locuit toată viața în Springfield, a declarat zilele trecute pentru CNN că a observat o „schimbare drastică” în comunitate în ultimii doi ani.

Femeia, care a solicitat anonimatul pentru a vorbi sincer despre opiniile sale, a declarat pentru CNN că în ciuda ezitărilor, a decis să voteze cu Trump în 2024, considerând că acesta ar aborda mai bine nemulțumirile ei legate de schimbările din oraș.

Și alți localnici și-au exprimat nemulțumirile cu privire la noii veniți în cadrul reuniunilor recente ale Comisiei municipale, mai mulți afirmând că haitienii le „invadează” orașul și primesc beneficii în detrimentul americanilor.

„Nu voi spune că aceasta este o criză haitiană. Este o criză a imigranților. Este vorba despre faptul că avem atât de mulți oameni aici și avem o ciocnire a culturilor”, a spus și primarul Rue pentru PBS.

Un accident auto cu urmări

Moartea lui Aiden Clark, în vârstă de 11 ani, ucis anul trecut când autobuzul său școlar a fost lovit de o dubiță condusă de un imigrant haitian, a fost în mod special un episod care a alimentat furia și anxietatea unor localnici – și a celor care au încercat să capitalizeze de pe uma nemulțumirilor.

Marți, Vance s-a referit la Aiden într-o postare pe X, spunând că „un copil a fost ucis de un imigrant haitian”.

Mai târziu în aceeași zi, tatăl lui Aiden, Nathan Clark, l-a atacat pe Vance și pe alții despre care a spus că exploatează moartea fiului său pentru câștig politic.

Nathan Clark — the father of 11-year-old Aiden Clark, who was killed in a car accident in Springfield, Ohio — tells JD Vance and Donald Trump to stop using his son’s name and the city of Springfield to demonize Haitian immigrants. “This needs to stop now!” pic.twitter.com/3J8FtZ82Ts — Keith Boykin (@keithboykin) September 11, 2024

„Fiul meu nu a fost asasinat. A fost ucis accidental de un imigrant din Haiti”, a declarat Clark, un profesor, la o reuniune a Comisiei municipale din Springfield.

„Această tragedie este resimțită în întreaga comunitate, stat și chiar țară, dar nu o transformați în ură”, a continuat el.

Clipuri cu discursul lui Clark s-au viralizat în bula conservatoare, iar unii au observat remarca acestuia, care a spus la un moment dat că și-ar fi dorit ca fiul său să fi fost ucis de un bărbat alb, deoarece astfel familia ar fi scăpat de „oamenii care scuipă ură”.

Cotidianul New York Post a scris zilele trecute că problema accidentelor este una foarte serioasă în Sprinfield.

Migranții haitieni care „conduc nebunește” – și sunt nefamiliarizați cu legislația rutieră din SUA – transformă străzile în „zone de luptă”, a scris ziarul conservator, care a menționat că cel puțin alți 20 de copii au fost spitalizați după astfel de accidente.

Primarul Rue a admis că șofatul imprudent este o problemă, subliniind în același timp că nu a existat o creștere a infracționalității legată de populația imigrantă.

Marșuri naziste în oraș și amenințări

În august, Blood Tribe, un grup neonazist condus de fostul pușcaș marin american Christopher Pohlhaus, a mărșăluit prin Springfield fluturând steaguri cu svastici (cel puțin doi membri purtând puști) și strigând insulte rasiste la un festival de jazz.

La începutul lunii septembrie, unul dintre liderii săi a fost invitat la un forum cu politicieni locali.

„Am venit să lansez un avertisment”, a spus liderul, vorbind sub un pseudonim. The Guardian scrie că omul este adjunctul șefului Blood Tribe, și el de asemenea un fost pușcaș marin.

I want to apologize. I've been saying that the GOP cooked up these fake Haitian stories a week ago as an election ploy.



But this young man was discussing issue as early as August 27. He attended a town hall meeting to speak out.



He's a leader in the Neo-Nazi group Blood Pride. pic.twitter.com/PcReF05muc — Zaid Jilani (@ZaidJilani) September 10, 2024

„Opriți-vă din ceea ce faceți până nu este prea târziu. Criminalitatea și sălbăticia nu vor face decât să crească cu fiecare haitian pe care îl aduceți”, a spus el, înainte de a-i amenința pe haitieni și de a fi dat afară de la reuniune.

Patriot Front, un alt grup neofascist, a organizat un miting propriu cu un discurs în Springfield în weekendul de Ziua Muncii, denunțând ceea ce a numit „afluxul masiv de migranți haitieni neasimilabili”.

Printre țintele amenințării cu bombă de joi s-a numărat și o școală primară care are un număr mare de elevi haitieni.

Îngrijorarea a cuprins prin urmare comunitatea haitiană din Springfield în această săptămână, a declarat pentru New York Times Vilés Dorsainvil, director executiv al Haitian Community Health and Support Center.

Dorsainvil a spus că a primit multe apeluri de la familii îngrijorate pentru siguranța copiilor lor. „Oamenii au început să intre în panică”, a spus el. „Am încercat să îi ajut să înțeleagă că este vorba doar de politică”, a spus el.

„Să curgă memele”

Localitatea a fost aruncată în haos de Trump, la dezbaterea de marți noapte. „În Springfield, ei mănâncă câinii, mănâncă pisicile. Ei mănâncă animalele de companie ale oamenilor care locuiesc acolo”, a spus fostul președinte, în timp ce Kamala Harris dădea ochii peste cap.

Trump a oferit greutate, dar zvonul despre imigranții care mănâncă câinii și pisicii americanilor fusese deja lansat de ceva vreme și popularizat cu contribuția lui J.D. Vance, scrie Associated Press.

Luni, cu o zi înainte de dezbatere, Vance a postat pe X, citând relatări care spun că „animalele de companie ale oamenilor au fost răpite și mâncate de persoane care nu ar trebui să fie în această țară”.

„Unde este responsabilul nostru cu frontiera?”, a întrebat el, cu referire la Kamala Harris, care a primit acest rol de la Biden.

A doua zi, Vance a postat din nou pe X despre Springfield, spunând că biroul său a primit întrebări de la locuitori care au spus că „animalele de companie ale vecinilor lor sau animalele sălbatice din vecinătate au fost luate de migranți haitieni. Este posibil, desigur, ca toate aceste zvonuri să se dovedească a fi false”, a admis el.

Alți politicieni republicani au postat lucruri asemănătoare, printre ei senatorul Ted Cruz. Meme cu haitieni care aleargă după pisici și cu Trump care apără diverse animăluțe, imagini generate cu Inteligența Artificială, au proliferat pe rețelele sociale.

Managerul orașului Springfield, Bryan Heck, a emis o declarație prin care a infirmat zvonurile.

„Ca răspuns la zvonurile recente care susțin că populația imigrantă din orașul nostru ar desfășura activități criminale, dorim să clarificăm faptul că nu au existat rapoarte credibile sau afirmații specifice potrivit cărora animalele de companie ar fi fost rănite, vătămate sau abuzate de persoane din comunitatea imigrantă”, a declarat biroul lui Heck.

New York Post spune că site-ul conservator The Federalist a obținut un raport al poliției care susținea că patru haitieni ar fi furat o gâscă dintr-un parc din Springfield, dar oficialii au declarat pentru cotidian că raportul era neîntemeiat.

Marți, în ziua dezbaterii, Vance a admis că este posibil ca zvonurile despre imigranții care mănâncă câinii și pisicile localnicilor să nu fie adevărate, dar i-a îndemnat pe alegătorii lui Trump să posteze totuși „meme cu pisici”.

„Nu-i lăsați pe plângăcioșii din media să vă descurajeze, dragi patrioți. Lăsați meme-urile cu pisici să curgă”, a spus el.

În nesiguranță

Luckens Merzius, un haitian care a ajuns în Springfield în 2018, a explicat pentru PBS că avea un loc de muncă decent acasă, dar că a fost pur și simplu nevoit să fugă, cu soția și fetița sa, dintr-o țară aflată în colaps. El și-a exprimat speranța că se va putea întoarce totuși în Haiti, dacă situația s-ar schimba.

Pe un grup haitian de WhatsApp, liderii comunității de imigranți din Springfield i-au îndemnat pe membrii comunității „să își păstreze calmul, să rămână informați, în siguranță și conectați”.

„Nu lăsați tensiunea și teama să vă facă să luați decizii greșite”, se arată în mesajul citat de presa americană.

„Mă simt în nesiguranță. Mă întreb ce ar trebui să fac”, a declarat pentru New York Times Jean Frantz, un haitian de 35 de ani, tatăl a doi copii.

„Ei răspândesc minciuni pe care nu le pot crede”, a spus el. „Noi muncim, plătim impozite, ne cumpărăm mașini și respectăm legea”, a spus acesta.