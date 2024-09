LIVE Trump și Harris, contre dure pe tema migrației, avortului și războiului din Ucraina / Trump: „Milioane de oameni vin în țara noastră din închisori și instituții de psihiatrie” / Harris: „Dacă Trump ar fi fost președinte, Putin ar fi stat acum la Kiev” / Cine a câștigat dezbaterea?

Donald Trump și Kamala Harris s-au ciocnit marți noapte în prima lor dezbatere televizată, aruncând acuzații și contraacuzații pe tema economiei, a avortului, a migrației și a războaielor, în special a celui din Ucraina. Trump a criticat dur administrația Biden-Harris, a încercat să puncteze pe tema inflației cu care se confruntă americanii și a migrației, lansând acuzații bizare și greu de crezut la un moment dat, în vreme ce Harris a încercat să sublinieze că va oferi un nou tip de conducere, a făcut apel la încheierea diviziunii din țară și l-a acuzat pe politicianul republican că s-ar preda, practic, în fața lui Putin și că este o amenințare la adresa democrației.

HotNews.ro a transmis în format LIVE-TEXT cele mai importante momente ale dezbaterii:

Donald Trump a citat legăturile sale strânse cu premierul ungar Viktor Orban și admirația acestuia pentru el, în încercarea de a contracara acuzațiile Kamalei Harris, care a spus în timpul dezbaterii că liderii mondiali „râd” de fostul președinte republican.

Donald Trump l-a elogiat pe Viktor Orban în dezbatere, pentru a aminti că Viktor Orban îl admiră pe Donald Trump

Mai mulți strategi, politicieni și purtători de cuvânt conservatori au recunoscut că vicepreședinta Kamala Harris a câștigat în fața fostului președinte Donald Trump în dezbaterea prezidențială din Philadelphia, vorbind despre capacitatea ei de a intra pe sub pielea acestuia.

Strategul republican Frank Luntz a scris la jumătatea dezbaterii că telefonul său și rețeaua X „sunt inundate de susținători ai lui Trump care se plâng de dezbatere”.

„Cred că ei știu că el pierde”, a scris el. „Nu doar că Harris este câștigătoare, Trump pierde”, a avertizat el.

Concluzie sumbră la Fox News: „Să fim corecți. Trump a avut o seară proastă”. Unii republicani sunt dezolați după dezbaterea cu Harris

63% dintre cei care au urmărit confruntarea prezidențială au declarat marți pentru CNN că Harris a câștigat dezbaterea.

„Cine a câștigat dezbaterea? Numărul general aici, în majoritate covârșitoare, arată Kamala Harris”, a declarat David Chalian, directorul politic al CNN, după dezbaterea de marți seara:

„63%, vedeți acolo pe ecran, spun că Kamala Harris a câștigat dezbaterea, doar 37% spun că Donald Trump a câștigat dezbaterea, ceea ce este destul de diferit de așteptările acestui grup de observatori ai dezbaterii în acest sondaj. I-am întrebat pe oameni înainte de dezbatere: „Cine vă așteptați să câștige dezbaterea?” Ei bine, a fost 50-50. 50% se așteptau ca Harris, 50% se așteptau ca Trump să câștige dezbaterea. Asta a fost înainte de dezbatere și tocmai v-am arătat unde s-a ajuns după aceea. 63% la 37%“, a explicat acesta.

Piața de predicții online PredictIt pentru alegerile prezidențiale din SUA a arătat că probabilitatea de victorie a lui Trump a scăzut în timpul dezbaterii electorale de la 52% la 47%, iar șansele lui Harris s-au îmbunătățit de la 53% la 55%, scrie Reuters.

Dar în vreme ce democrații sunt satisfăcuți, iar unii comentatori vorbesc despre o victorie a lui Harris, republicanii cred că mulți alegători știu deja cu cine vor vota, iar alți observatori amintesc că și Hillary Clinton a câștigat dezbaterea cu Trump, înainte de a pierde alegerile.

În prima apariție după dezbaterea de marți seară cu Trump, Harris a spus că ea și partenerul ei din cursă, Tim Walz, sunt „încă outsideri”, dar s-a arătat optimistă pentru restul campaniei electorale generale.

Vorbind la Cherry Street Pier din Philadelphia, Harris a spus mulțimii că „munca grea este o muncă bună și vom câștiga”.

Harris a prezis, de asemenea, că va câștiga în Pennsylvania datorită sprijinului puternic primit în acest stat.

Republicanul Byron Donalds a insistat că Donald Trump nu a mușcat momeala lui Harris și a acuzat-o pe democrată că a ocolit fiecare întrebare politică care i-a fost adresată.

„Ceea ce s-a dovedit în această seară este că ea a petrecut aproximativ 90 de minute fără să vorbească despre problemele care îi preocupă pe americani. Ea a petrecut 90 de minute atacându-l pe Donald Trump, încercând să intre sub pielea lui”, a spus el, insistând: „Nu a funcționat”.

Trump, a spus el, „s-a apărat așa cum ar fi făcut-o orice ființă umană, iar apoi a revenit la problemele în discuție, care sunt cele importante pentru poporul american”.

Trump spune că a câștigat

Donald Trump a avut o apariție surpriză în sala de presă de la locul dezbaterii din Philadelphia, unde le-a spus reporterilor că e mulțumit de prestația sa împotriva lui Kamala Harris, dar ar putea să nu mai dezbată din nou cu ea.

„A fost cea mai bună dezbatere a mea, cred”, a spus fostul președinte. „A arătat cât de slabi sunt, cât de patetici sunt și ce fac pentru a ne distruge țara, la graniță, cu comerțul exterior, cu totul.”

„Acum, ea vrea să mai facă una (o dezbatere), pentru că a fost învinsă în seara asta, dar nu știu dacă vom mai face una”, a continuat Trump.

La câteva minute de la încheierea dezbaterii, ambele campanii au publicat declarații în care susțineau că candidatul lor a fost în mod evident victorios.

„Donald Trump a fost total incoerent”, a declarat purtătoarea de cuvânt a campaniei lui Harris, Jen O’Malley Dillon. „Era furios și agitat”, a spus ea.

Ea a spus că Trump nu a arătat niciun regret pentru violențele de pe Capitoliu din 6 ianuarie 2021, a spus „nenumărate minciuni” și „nu a oferit niciun plan pentru nevoile de zi cu zi ale americanilor”.

Campania Trump a declarat că candidatul lor „a avut o prestație magistrală la dezbatere”.

Reprezentanții campaniei, Chris LaCivita și Susie Wiles, au declarat că Trump a prezentat „o viziune îndrăzneață a Americii” și modul în care el „va continua să construiască pe baza succeselor primului său mandat”.

Harris, au spus ei, „a fost o amintire sumbră a politicilor opresive ale lui Joe Biden, pe care ea dorește să le continue”.

Consilierii lui Trump și susținătorii din camera de presă au atacat ABC News, susținând că moderatorii au fost părtinitori și nu au încercat să verifice afirmațiile democratei sau să o preseze pe Harris în legătură cu anumite chestiuni enunțate.

Întrebată despre faptul că Trump a părut în defensivă, Danielle Alvarez, o purtătoare de cuvânt a campaniei, a declarat: „Ei bine, cred că a fost absolut așa. Și, din nou, o parte din explicație este că a fost un trei-la-unul în dezbatere.”

Cine a câștigat? Harris, scrie BBC

Seara de marți a înclinat frecvent în favoarea vicepreședintei, scrie Anthony Zurcher, corespondentul din SUA al BBC.

În repetate rânduri, Harris l-a pus pe Trump în defensivă, cu o serie de lovituri și ironii pe care acesta s-a simțit obligat să le abordeze. Ea l-a numit slab. A spus că liderii străini râd de el. A spus că oamenii au plecat mai devreme de la mitingurile sale din cauza „epuizării și plictiselii”.

Harris a intrat în această dezbatere cu puncte slabe clare în mintea multor americani, pe teme precum inflația, imigrația și retragerea din Afganistan. În cea mai mare parte a timpului, Trump nu a reușit să lovească retoric – iar în zilele următoare ar putea ajunge să regrete ocazia ratată, scrie jurnalistul BBC.

Cum s-a încheiat dezbaterea

Trump, mult mai dur, a spus la finalul dezbaterii că lista de politici a lui Harris nu înseamnă nimic, deoarece ea este deja la putere de aproape patru ani și nu le-a îndeplinit.

„De ce nu a făcut-o?”, spune el, trebuie să întrebe alegătorii.

„Nu ne putem sacrifica țara de dragul unei viziuni proaste”, a adăugat el.

„Suntem o națiune care eșuează. Suntem o națiune care se află într-un declin serios. Se râde de noi peste tot în lume”, a spus el.

Trump a avertizat că un al treilea război mondial este probabil dacă Harris – „cel mai prost vicepreședinte din istoria țării noastre” – câștigă alegerile din noiembrie.

Kamala Harris a încheiat dezbaterea cu un discurs calm, în care a promis speranță și a promis să pună capăt diviziunilor.

Harris a observat că ea și Trump au viziuni diferite, dar a promis că America nu se va întoarce înapoi (la un nou mandat al republicanului).

„Voi fi un președinte care ne va proteja drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv dreptul unei femei de a lua decizii cu privire la propriul corp și de a nu lăsa guvernul să-i spună ce să facă. O să vă spun, mi-am început cariera ca procuror. Am fost procuror, am fost procuror general, senator al Statelor Unite și acum vicepreședinte. Am un singur client: poporul.

Și vă spun că, în calitate de procuror, nu am întrebat niciodată o victimă sau un martor dacă este republican sau democrat? Singurul lucru pe care l-am întrebat vreodată, ești bine? Și acesta este genul de președinte de care avem nevoie acum, cineva căruia îi pasă de tine și care nu se pune pe sine pe primul loc. Intenționez să fiu un președinte pentru toți americanii și să mă concentrez asupra a ceea ce putem face în următorii 10-20 de ani pentru a reconstrui țara noastră investind chiar acum în voi, poporul american”.

Donald Trump a repetat discursul republican clasic, acuzând că adversara sa democrată vrea să ia armele americanilor.

„Ea are un plan de a confisca armele tuturor”, a afirmat Trump la un moment dat în timpul dezbaterii.

Câteva minute mai târziu, Harris a menționat că este posesoare de arme – un lucru pe care nu îl aduce des în discuție.

„Chestia asta cu confiscarea armelor tuturor – Tim Walz și cu mine suntem amândoi posesori de arme. Nu luăm armele nimănui. Așa că încetați cu minciunile continue cu privire la aceste lucruri”, a spus vicepreședinta.

Harris: „Dacă Donald Trump ar fi fost președinte, Putin ar fi stat chiar acum la Kiev”

„Cred că motivul pentru care Donald Trump spune că acest război s-ar termina în 24 de ore este pentru că s-ar preda pur și simplu”, a spus Harris.

„Prin munca pe care eu și alții am făcut-o, am reunit 50 de țări pentru a sprijini Ucraina în apărarea sa corectă și, datorită sprijinului nostru, datorită apărării aeriene, muniției, artileriei, sulițelor, tancurilor Abrams pe care le-am furnizat, Ucraina rămâne o țară independentă și liberă”, a adăugat ea.

Harris a continuat: „Dacă Donald Trump ar fi fost președinte, Putin ar fi stat chiar acum la Kiev și înțelegeți ce ar însemna acest lucru, deoarece agenda lui Putin nu se referă doar la Ucraina”.

„Înțelegeți de ce aliații europeni și aliații noștri din NATO sunt atât de recunoscători că nu mai sunteți președinte și că înțelegem importanța celei mai mari alianțe militare pe care lumea a cunoscut-o vreodată, care este NATO, și ce am făcut pentru a păstra capacitatea lui Zelenski și a ucrainenilor de a lupta pentru independența lor. Altfel, Putin ar fi stat la Kiev cu ochii pe restul Europei, începând cu Polonia”, a acuzat ea.

Trump refuză să susțină Ucraina și nu explică cum va pune capăt războiului

La câteva zile după ce Harris și-a lansat campania, Trump a afirmat un lucru șocant, chiar și pentru standardele sale, scrie The Guardian: că vicepreședinta, care este de origine sud-asiatică și jamaicană, nu era de fapt afro-americană.

„De ce credeți că este potrivit să vă pronunțați asupra identității rasiale a adversarului dumneavoastră?”, a întrebat moderatorul David Muir.

„Nu cred și nu-mi pasă. Nu-mi pasă ce este ea. Nu-mi pasă. Dacă faci mare caz din ceva, nu-mi pasă deloc, orice ar vrea ea să fie este în regulă pentru mine”, a răspuns Trump.

Muir i-a cerut apoi părerea lui Harris. Ea a răspuns:

„Sincer, cred că este o tragedie că avem pe cineva care vrea să fie președinte și care a încercat în mod constant, de-a lungul carierei sale, să folosească rasa pentru a diviza poporul american. Știi, eu cred că marea majoritate dintre noi știm că avem mult mai multe în comun decât ceea ce ne separă și nu vrem acest tip de abordare care încearcă în mod constant să ne divizeze, în special în funcție de rasă”.

Cum va pune Trump capăt războiului din Ucraina, așa cum a promis? Susține victoria Ucrainei, așa cum a făcut-o Joe Biden? Totul a rămas neclar după dezbatere.

Întrebat în mod repetat dacă dorește ca Ucraina să câștige războiul împotriva Rusiei, Trump a spus doar: „Vreau ca războiul să înceteze”.

El a făcut referire la necesitatea de a salva viețile oamenilor, dar a refuzat să susțină Ucraina.

De asemenea, nu a explicat cum anume va pune capăt războiului.

„Vreau ca războiul să înceteze. Vreau să salvez vieți care sunt irosite inutil. Oameni care sunt uciși cu milioanele. Sunt milioane. Este mult mai rău decât cifrele pe care le primiți, care sunt cifre false”, a spus Trump.

Moderatorul a insistat: „Doar pentru a clarifica întrebarea, credeți că este în interesul SUA ca Ucraina să câștige acest război?”

„Cred că este în interesul SUA să termine acest război și să-l termine, bine, să negocieze o înțelegere, pentru că trebuie să oprim distrugerea tuturor acestor vieți umane”, a spus Trump.

Trump repetă că a câștigat alegerile din 2020

Întrebat despre alegerile din 2020, Donald Trump a continuat să insiste că a câștigat acea cursă împotriva lui Joe Biden, în ciuda faptului că nu există nicio dovadă în acest sens.

În comentariile sale, Trump a spus că există „atât de multe dovezi” că a câștigat alegerile, deși a oferit puține detalii.

„Alegerile noastre sunt prost organizate, iar ei încearcă să îi facă pe mulți dintre acești imigranți ilegali care vin aici să voteze”, a spus el. „Nici măcar nu pot vorbi engleza”.

Kamala Harris, la rândul său, a declarat că negarea continuă de către Trump a rezultatelor alegerilor arată că poate nu are „temperamentul” necesar pentru a reveni la Casa Albă.

„Donald Trump a fost demis de 81 de milioane de oameni”, a adăugat ea.

Dezbaterea a ajuns la revolta din 6 ianuarie 2021, când o mulțime violentă de susținători ai lui Donald Trump a luat cu asalt Capitoliul SUA.

Trump a fost întrebat despre rolul său. Într-un discurs rostit la Casa Albă înainte de atac, el le-a spus susținătorilor săi să mărșăluiască spre Capitoliu și a urmărit la televizor desfășurarea atacului. El a publicat ulterior un tweet în care le cerea protestatarilor să plece.

„În mod pașnic și patriotic, am spus, în timpul discursului meu, și nu mai târziu”, a subliniat Trump la dezbatere, adăugând că discursul său nu a făcut apel la violență.

„Regretați ceva din ceea ce ați făcut în acea zi?”, l-a întrebat moderatorul.

„Nu am avut nimic de-a face cu asta, cu excepția faptului că mi-au cerut să țin un discurs”, a ripostat Trump.

Harris a subliniat că se afla în Congres în acea zi în calitate de senatoare și vicepreședintă aleasă a SUA.

„În acea zi, președintele Statelor Unite a incitat o mulțime violentă să atace Capitoliul națiunii noastre, să profaneze Capitoliul națiunii noastre”, a spus ea.

„Fostul președinte a fost inculpat și pus sub acuzare exact din acest motiv”, a spus Harris.

Ea a invocat, de asemenea, un miting de extremă dreapta din Charlottesville, Virginia, în 2017, unde supremiștii albi au mărșăluit scandând sloganuri antisemite și rasiste. Evenimentul a avut loc la începutul mandatului lui Trump, iar acesta a fost criticat pentru reacția sa.

BBC: Cum s-au comportat cei doi candidați

Harris a petrecut cea mai mare parte a dezbaterii uitându-se direct la Trump în timp ce acesta răspundea la întrebări, schițând un zâmbet sau dând din cap în semn de dezacord în timp ce el spunea ceva, scrie BBC. La un moment dat, când acesta i-a spus că este „marxistă”, ea și-a pus mâna pe bărbie pentru a semnala că nu înțelege despre ce vorbește.

Dar atunci când încearcă să transmită un mesaj pe teme esențiale precum economia și avortul, Harris s-a uitat direct în cameră, ca și cum ar vorbi direct alegătorilor care o urmăresc.

Între timp, Trump a evitat complet contactul vizual cu Harris în timpul răspunsurilor sale sau în timp ce ea răspundea la întrebări. El a adoptat tonul său combativ obișnuit, arătând cu degetul în timp ce a oferit replici la atacurile lui Harris.

El a devenit vizibil agitat în timpul unui schimb de replici pe tema avortului, scrie BBC.

Trump: „Probabil am primit un glonț în cap din cauza lucrurilor pe care le spun despre mine”

04:52

Trump a declarat că Harris și alți democrați care l-au numit o „amenințare la adresa democrației” au declanșat tentativa de asasinat la adresa sa.

„Probabil am primit un glonț în cap din cauza lucrurilor pe care le spun despre mine. Ei vorbesc despre democrație, că sunt o amenințare la adresa democrației, ei sunt amenințarea la adresa democrației”, a spus Trump, înainte de a aduce în discuție ancheta privind influența rusă cu care s-a confruntat în timpul primului său mandat.

Harris l-a atacat pe Trump pe tema antecedente penale, ca răspuns la afirmațiile sale privind „crimele migranților”.

„Cred că acest lucru este atât de nedrept venind din partea cuiva care a fost urmărit penal pentru infracțiuni privind securitatea națională, infracțiuni economice, interferențe electorale”, a spus ea.

Trump a răspuns repetând unele dintre aceleași afirmații pe care le-a făcut în trecut cu privire la cazurile penale cu care se confruntă. „Sunt cazuri false”, spune el.

04:38

Trump a marșat pe tema migrației cu o referire la o afirmație nefondată potrivit căreia migranții au mâncat animalele de casă companie ale oamenilor din Springfield, Ohio.

„Ei mănâncă câinii. Mănâncă animalele de companie ale oamenilor care locuiesc acolo”, a spus Trump.

Moderatorul David Muir a subliniat că city managerul din Springfield s-a exprimat pe tema asta și că nu există nicio dovadă în acest sens.

„Ei bine, am văzut oameni la televizor spunând „câinele meu a fost luat și folosit pentru mâncare”, a spus Trump.

Povestea migranților care ar fi mâncat animale de companie a circulat în presa de dreapta în ultimele zile și a fost repetată de „vicepreședintele” lui Trump, JD Vance.

Imigrația a revenit în dezbatere, iar Harris l-a acuzat pe Donald Trump pentru eforturile sale de a bloca o lege bipartizană privind securitatea frontierelor – o acuzație repetată din partea democraților.

„Știți ce s-a întâmplat? Donald Trump a vorbit la telefon cu unii oameni din Congres și le-a spus să ucidă legea. De ce? Pentru că a preferat să candideze pe o problemă în loc să rezolve o problemă”, a spus ea.

Ea a subliniat și retorica de la mitingurile lui Trump, spunând că susținătorii acestuia părăsesc mitingurile „din epuizare și plictiseală”.

„Este un lucru foarte interesant de urmărit”, a spus ea, susținând că Trump vorbește despre „personaje fictive precum Hannibal Lector” (din filmul Tăcerea Mielilor).

Harris îl atacă pe Trump pe tema avortului

Cei doi candidați s-au contrat pe tema avortului.

Trump a afirmat că democrații doresc să permită avortul în „luna a noua” a sarcinii.

Democrații sunt „radicali” în această privință, a spus el, afirmând că omul lui Harris pentru funcția de vicepreședinte, Tim Walz, în special, a pledat pentru avort în luna a noua.

Trump a continuat punând că decizia aparține acum statelor și că el crede în excepții în cazuri de viol și incest.

„Nu există niciun stat în această țară în care este legal să ucizi un copil după ce s-a născut”, i-a spus moderatorul după ce Trump a susținut că unele state permit ca bebelușii să fie „executați” după naștere – o remarcă uimitoare.

În replică, Harris a remarcat faptul că Trump a numit trei dintre judecătorii Curții Supreme care au anulat dreptul național la avort în urmă cu doi ani.

Ea a spus că mai multe state au adoptat „interdicții de avort care nu fac excepții pentru viol și incest”.

„Spuneți că asta și-au dorit oamenii?”, a spus ea, descriind femei care „sângerează, într-o mașină, într-o parcare” pentru că nu pot face un avort.

„Ei nu vor asta”, a subliniat Harris, cu o voce aparent emoțională.

„Am vorbit cu femei din întreaga țară”, a spus ea, ridicându-și vocea. Ea a spus că femeilor „care suferă de un avort spontan” li se „refuză îngrijirea într-o cameră de urgență pentru că furnizorii de servicii medicale se tem că ar putea merge la închisoare”.

04:19

În vreme ce cei doi candidați se certau pe tema economiei, Harris a adus rapid în discuție Proiectul 2025, redactat de foști oficiali ai administrației Trump și de persoane apropiate acestuia.

„Am să vă spun tuturor la această dezbatere din seara asta, veți auzi din aceeași carte veche și obosită, o grămadă de minciuni, nemulțumiri și insulte. Ceea ce veți auzi în această seară este un plan detaliat și periculos numit Proiectul 2025 pe care fostul președinte intenționează să îl pună în aplicare dacă ar fi ales din nou”, a spus Harris.

Trump a răspuns spunând că nu are nicio legătură cu documentul.

„Nu am nimic de-a face cu Proiectul 2025. Este acolo. Nu l-am citit. Nu vreau să îl citesc, intenționat. Nu am de gând să îl citesc. A fost un grup de oameni care s-au adunat. Au venit cu niște idei, cred, unele bune, altele rele. Dar nu are importanță”, a spus Trump.

04:13

Trump a abordat tema economiei cu un dublu atac pe tema inflației și a migrației.

„Am avut o economie oribilă din cauza inflației. Avem o inflație cum foarte puțini oameni au mai văzut până acum, probabil cea mai gravă din istoria națiunii noastre”, a spus Trump.

El a atacat însă în special pe tema migrației.

„Pe lângă asta, avem milioane de oameni care vin în țara noastră din închisori, din instituții de psihiatrie și azile, și ei vin și iau locurile de muncă care sunt ocupate acum de afro-americani și hispanici și, de asemenea, de sindicate. Sindicatele vor fi afectate foarte curând. Și vedeți ce se întâmplă. Vedeți ce se întâmplă cu orașele din Statele Unite”, a spus el.

04:07

Harris l-a atacat pe Trump în privința reducerilor de taxe.

Ea a spus că Trump intenționează să „facă ceea ce a mai făcut” și anume să acorde „reduceri de taxe miliardarilor și corporațiilor”.

Ea a subliniat că americanii se vor confrunta cu un „TVA Trump” pe „bunurile de zi cu zi” de care au nevoie.

„Am fost crescută ca un copil din clasa de mijloc și sunt de fapt singura persoană de pe această scenă care are un plan care vizează ridicarea clasei de mijloc și a oamenilor muncii din America. Cred în ambiția, aspirațiile și visele poporului american și de aceea îmi imaginez și am un plan pentru a construi ceea ce eu numesc o economie a oportunităților”, a spus Harris, cu referire la planurile ei pentru economie.

04:07

În timp ce doar 9% dintre alegători vor să mai știe ceva în plus față de Donald Trump, cifra celor care sunt încă nelămuriți în legătură cu poziția Kamalei Harris față de diverse teme sau politici publice este în jur de 30%, ceea ce conturează miza dezbaterii pentru candidata democrată.

03:51

„În această seară, la dezbatere, președintele Trump va expune intențiile radicale ale vicepreședintei Kamala Harris”, a declarat importantul lider republican Mike Johnson.

„Ca vicepreședinte, Harris nu a reușit să reducă prețurile sau să securizeze granița în ultimii 3 ani și jumătate”, a susținut Johnson. „Minciuna despre pozițiile ei nu va funcționa”, a adăugat el.

03:49

Estimările care arată că Donald Trump își va axa intervențiile pe economie sunt întărite de faptul că, înaintea dezbaterii, Make America Great Again, mișcarea care susține campania prezidențială a lui Donald J. Trump, a lansat un nou videoclip digital intitulat „Kamala Coaster”, prin care o leagă pe Harris de politicile economice ale administrației Biden și califică măsurile economice promovate de Kamala Harris o „plimbare economică periculoasă, sălbatică”.

Cursă strânsă în sondaje

Dezbaterea Trump-Harris va avea loc la Philadelphia, la National Constitution Center, și va fi moderată de David Muir și Linsey Davis de la televiziunea ABC News. Dezbaterea începe la 9 seara, ora locală – 4 dimineață miercuri, ora României.

Fostul președinte republican și vicepreședinta democrată sunt umăr la umăr, într-o cursă strânsă, atât la nivel național, cât și în statele-cheie.

Nu este însă prima dezbatere a campaniei. Trump s-a confruntat cu Joe Biden în iunie, într-o dezbatere dezastruoasă pentru democrat, care s-a sfârșit cu retragerea sa din cursă.

Care sunt regulile?

Prezentatorii ABC World News Tonight David Muir și Linsey Davis vor fi moderatorii evenimentului. Ei nu vor avea de-a face cu doi candidați care se întrerup reciproc, deoarece microfoanele acestora vor fi închise atunci când unul dintre ei nu vorbește.

Acestea au fost și regulile pentru dezbaterea de la începutul acestui an dintre Trump și Biden, în urma unei dezbateri zgomotoase și haotice între cei doi în 2020.

Harris ar fi vrut să lase microfoanele pornite pe tot parcursul dezbaterii, deoarece formatul actual, a declarat campania sa, „îl protejează pe Donald Trump de schimburile directe cu vicepreședinta”.

Trump va avea ultimul cuvânt la dezbatere, iar Harris a ales să apară în partea dreaptă a ecranelor TV ale telespectatorilor.

Nici întrebare nu va fi comunicat în prealabil candidaților sau campaniilor acestora, iar pe scenă nu va fi permis accesul cu recuzită sau notițe.

Ambii candidați vor avea la dispoziție doar un stilou, un carnețel și o sticlă cu apă și nu pot interacționa cu personalul de campanie în timpul pauzelor publicitare.

Niciunul nu are voie să se îndepărteze de la pupitru – așa cum a făcut-o Trump în timpul dezbaterii cu Hillary Clinton în 2016.

La ce trebuie să fim atenți?

Dezbaterile prezidențiale sunt momente cu miză mare, care pot remodela cursa, după cum a arătat chiar confruntarea ce l-a scos din joc pe Joe Biden.

Este o șansă unică pentru candidați de a face o impresie bună alegătorilor, deoarece clipurile devin virale și sunt reluate la nesfârșit la TV sau pe rețelele sociale.

Acest lucru va fi deosebit de important pentru Kamala Harris.

Un nou sondaj realizat de Siena College pentru New York Times, publicat duminică, sugerează că mulți alegători încă nu și-au dat seama cine este și ce reprezintă ea.

Cum s-au pregătit candidații

Harris s-a pregătit lucrând cu avocata Karen Dunn din Washington, potrivit New York Times, care afirmă că Dunn îi ajută pe politicienii democrați să planifice dezbaterile de aproape două decenii.

Dunn, care reprezintă adesea companii de tehnologie în instanță, este sinceră și nuse teme să scoată în evidență greșelile clinților, a declarat candidata democrată din 2016 Hillary Clinton.

Philippe Reines, un fost consilier al lui Clinton care i-a ținut locul lui Trump în timpul dezbaterilor simulate, ar fi reluat rolul pentru Harris.

Trump a adoptat o abordare diferită, care s-a axat parțial pe discuțiile cu alegătorii, a spus echipa sa. Un consilier a declarat pentru BBC că a lucrat, de asemenea, pentru a perfecționa „teatralitatea” prestației sale la dezbateri.

Printre consilierii notabili ai fostului președinte în perioada premergătoare acestei dezbateri se numără Tulsi Gabbard, o fostă congresmană democrată care a intrat în conflict cu Harris în timpul dezbaterilor primare democrate din 2020, și congresmanul republican din Florida Matt Gaetz.

Vom mai vedea alte dezbateri?

Pe 1 octombrie, candidații pentru postul de vicepreședinte, republicanul JD Vance și democratul Tim Walz, vor participa la o singură dezbatere vice-prezidențială pe CBS News.

Însă echipele celor două partide nu au ajuns la un acord cu privire la condițiile pentru orice viitoare confruntări între Trump și Harris.

Trump a cerut cel puțin alte două confruntări. El a insistat în special pentru o confruntare pe un teren mai prietenos – moderată de Fox News și cu public prezent în sală.

Consilierii lui Harris au declarat că vor evalua dacă să organizeze sau nu o a doua dezbatere în octombrie, după încheierea primei lor confruntări.