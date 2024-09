Dezbaterea Trump – Harris: De la „lebedele mâncate de romi la Viena” la „gâștele și pisicile mâncate de haitieni în Ohio” – unde a ajuns campania electorală din SUA

Mai multe imagini și afirmații false care susțin că migranții haitieni din orașul Springfield, Ohio, ucid pisici și decapitează rațe și gâște au devenit virale în această săptămână. Donald Trump a folosit momentul chiar în timpul dezbaterii de astăzi, împotriva Kamalei Harris.

La începutul anilor ’90, migrația est-europeană, aflată atunci la începutul unui proces care avea să transforme continentul, a fost lovită de o acuză care a șocat.

Mai multe relatări, nesusținute factual, au vorbit despre faptul că migranți din România, de etnie romă, au mâncat lebede de pe lacurile din Viena. Devenit mit, momentul a fost folosit de atunci încoace.

Într-un eveniment mediatic de o similitudine frapantă, în ultimele zile, campania electorală din SUA a folosit informații care susțin că migranții haitieni mănîncă animalele de companie ale localnicilor din Springfield, oraș cu 60.000 de locuitori din statul american Ohio.

„Haitienii le mănâncă animalele de companie”

Printre primele persoane publice care au împărtășit falsul a fost Charlie Kirk, fondatorul și președintele Turning Point USA, un grup conservator.

El a scris duminică pe X că „locuitorii din Springfield, OH susțin că haitienii le mănâncă animalele de companie”, împărtășind o postare nedatată dintr-un grup Facebook privat despre criminalitatea din Springfield care are mai puțin de 9.000 de membri. Postarea dlui Kirk a fost vizualizată de 3,9 milioane de ori”, a relatat The New York Times.

Autorul postării de pe Facebook a declarat că prietena fiicei unui vecin a văzut acte de cruzime împotriva unei pisici în fața unei case ocupate de imigranți haitieni.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Elon Musk, proprietarul lui X, și Donald Trump Jr. au amplificat povestea, versiunea neverificată a cruzimii contra animalelor ajungând la milioane de persoane.

Senatorul J.D. Vance din Ohio, candidatul republican la vicepreședinție, a continuat luni, afirmând că „rapoartele arată acum că animalele de companie ale oamenilor au fost răpite și mâncate de persoane care nu ar trebui să fie în această țară”. Postarea sa a fost vizualizată de peste 10 milioane de ori.

Springfield, Ohio, a devenit o situație aparte după ce mii de migranți s-au stabilit în zonă. Un accident rutier, în care o mașină condusă de un migrant haitian a lovit autobuzul școlii și a omorât un copil, a stîrnit o puternică reacție a localnicilor.

„Protejați rațele și pisicuțele noastre din Ohio!”, a scris contul oficial al republicanilor din Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților pe X, incluzând o imagine generată de Inteligența Artificială, care l-a reprezentat pe Donald Trump îmbrățișând cele două animale.

Aceasta a fost văzută de peste 71 de milioane de ori.