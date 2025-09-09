Împrumuturi pentru PSD de la patronul Nuba, dar și de la familia Becali. Cine au fost marii finanțatori ai partidelor politice în 2024 / Un fenomen revine în forță

Anul electoral 2024 a fost „cel mai bogat an” din istoria partidelor politice, arată un raport al Expert Forum, publicat luni. A revenit în forță un fenomen estompat de mulți ani – împrumuturi și donații obținute de la companii. PSD a obținut 3,2 milioane de lei din donații de la firme, iar PNL, 2,6 milioane de lei. Liberalii s-au bazat cel mai mult pe împrumuturi de la membrii de partid.

Analiza Expert Forum include partidele care au raportat cele mai mari venituri: PSD, PNL, USR, AUR și PUSL.

Când vine vorba despre cheltuielile avute de partide în 2024, acestea au fost de peste 1.100 miliarde de lei. Unele partide au cheltuit cei mai mulți bani în campanie electorală, dar rambursările le-au primit în 2025. Din acest total, 382 de milioane de lei o reprezintă subvențiile de la stat.

Din cauza celor patru tipuri de alegeri, „partidele s-au mobilizat să obțină cât mai mulți bani de la donatori și prin cotizații”, arată analiza.

Expert Forum: Revin donațiile de la companii pentru partide

„Observăm că a revenit în forță un fenomen estompat de mulți ani, și anume împrumuturi și donații obținute de la persoane juridice”, notează EFOR.

De exemplu, PSD a obținut 3,2 milioane de lei din donații mari de la firme, în contextul în care în 2014 obținuse 1,1 milioane și 5 milioane în 2008. De asemenea, a obținut împrumuturi de 37 de milioane de lei.

Și PNL a avut o traiectorie similară, iar anul trecut a primit donații de 2,6 milioane de lei de la companii. Partidul a declarat, însă, puține fonduri din împrumuturi: un singur împrumut de la o persoană juridică, de 500.000 lei și 450.000 lei de la o persoană fizică.

USR nu a avut venituri de la persoane juridice.

Totalul donațiilor primite 2006-2024 de PSD, PNL, AUR, USR / FOTO: Raport Expert Forum

Cine sunt marii finanțatori ai PSD

Cea mai mare parte din banii partidelor provine din donațiile mari de la persoane fizice. PNL a declarat 130 de milioane de lei, care includ și contribuțiile candidaților care sunt aleși ai partidului pentru campanie. PSD a declarat 47 de milioane de lei împrumuturi de la persoane fizice, USR a declarat 9 milioane, iar AUR 5 milioane.

Jean Sasu, co-proprietar NUBA și asociat la mai multe firme, a împrumutat PSD ca persoană fizică și prin firme cu 3,7 milioane. La această sumă se adaugă un împrumut al unei firme deținute de soția sa, Ana Maria Sasu, de 1,6 milioane de lei. Unele din firmele prin care a finanțat partidul sunt înființate cu puțin timp înainte de data împrumutului și au venituri limitate, notează Expert Forum.

Familia Becali, prin Fotbal Club F.C.S.B. și MTM Sky Residence, a împrumutat PSD cu 2.5 milioane de lei.

În plus, TRADE SPHERE BROKERS, deținută de Laura Niculae, care se ocupă de organizarea de evenimente la NUBA, a finanțat PSD cu 1,6 milioane de lei. Alexandru și Ana Maria Besciu au împrumutat PSD prin BAV IT BUSINESS CONSULTING, respectiv Youth Essentials (pe care le dețin separat), cu 3,2 milioane de lei. Numele acestora sunt menționate în legătură cu familia Sasu, scrie EFOR.

Tot la PSD a împrumutat bani Vali Porojan (650.000 lei), administratoarea Fabricii de Zahăr Luduș.



Au împrumutat PSD și persoane care au legături economice cu Mihai Cristian Ciolacu, care este conform presei nepotul fostului premier Marcel Ciolacu: Sandu Adriana Denisa, care deține Solar Energy și EVOFARM LOGISTIC.

Reacția PSD

HotNews a întrebat, marți, la Parlament mai mulți lideri PSD despre împrumuturile luate de partid, atât de la patronul NUBA, cât și de la George Becali.

„Nu știu să vă răspund. Dacă sunt lucruri ilegale, cred că cei care n-au respectat legea, trebuie să răspundă. Dacă e ilegal ceva, pe Știrbei (n.r. la sediul DNA), plângere, frumos”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

HotNews l-a întrebat și pe ministrul PSD Florin Manole ce știe despre împrumuturile făcute de apropiații nepotului lui Marcel Ciolacu către partid. „Nu știu nimic, dar sunt convins că toate finanțările pe care le-a luat PSD au respectat legea. Dacă este vreo nerespectare a legii, este nevoie să răspundă”, a replicat politicianul.

„Nu știu despre ce e vorba”, a declarat și vicepreședintele partidului și vicepremierul Marian Neacșu, întrebat despre cei care au împrumutat PSD.

PNL a primit cei mai mulți bani de la membrii de partid

În cazul PNL, printre cele mai mari împrumuturi au fost făcute de membri de partid, cei mai activi finanțatori fiind Cristian Bușoi sau Rareș Bogdan. Rareș Bogdan a donat peste 2 milioane de lei.

Sebastian Burduja, președintele PNL București și fost ministru al Mediului, a donat partidului 954.580 de lei.

Printre donatorii PNL se află și Ciurea Nicolae Florin, care a donat 450.000 de lei. Expert Forum nu a reușit să îl identifice pe bărbat. El nu figurează cu donații anterioare în baza de date a asociației.

Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, care a donat către partid peste 2,6 milioane de lei. Și președintele PNL Arad, Falca Gheorghe, a donat partidului 1,2 milioane de lei.

Cine a donat bani pentru AUR

AUR a primit împrumuturi și donații atât de la persoane fizice, cât și de la persoane juridice.

Compania Phoenix SAM deținută de senatorul AUR Mircea Ionuț Sandu a împrumutat partidul cu 1,6 milioane de lei. Veniturile din 2024 sunt de 185.054 lei, similar cu anii anteriori. „Nu are datorii sau active semnificative, care să justifice un împrumut de 1,6 milioane de lei”, scrie Expert Forum.

George Becali prin Fotbal Club F.C.S.B., care a dat bani și către PSD, a împrumutat partidul cu 500.000 de lei, iar o altă companie din Timiș, Fizioterapie Anto Medicals, cu 1 milion de lei.

Cele mai mari împrumuturi făcute pe persoană fizică au venit de la europarlamentarul AUR Axinia Adrian și deputatul Cîrligea Florin Eugen – câte 500.000 de lei.

Familia Voiculescu, cei mai mulți bani pentru PUSL

În cazul PUSL, majoritatea finanțatori sunt conectați cu Dan Voiculescu, familia acestuia sau firme din portofoliul său, notează autorii raportului.

Soția lui Dan Voiculescu, Elena, a împrumutat PUSL cu 600.000 de lei în 2024. Ea a acordat donații și împrumuturi partidului de 862.000 de lei, între 2019 și 2022.

Președinta Fundației Dana Voiculescu pentru Solidaritate, Vasilescu Viorica Daniela a împrumutat cu 600.000 de lei partidul fondat de Dan Voiculescu.

Tot 600.000 de lei a împrumutat PUSL și Sandu Anca Andreea, fostă directoare a Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor statului, fondată de Dan Voiculescu.

Cu 600.000 de lei împrumutați apare pe lista Expert Forum și primarul comunei Măgureni, din Prahova. EFOR notează că împrumutul, făcut pe 14 mai, nu apare în declarația de avere depusă de primar pe 28 mai, iar „veniturile nu par a justifica un împrumut de 600.000 de lei – are un venit estimativ de 130.000 de lei declarat”.

Donatorii USR

Fondatorul Bitdefender, Florin Talpeș, a donat 495.500 de lei către USR și a împrumutat partidul cu 610.00 de lei. El a mai susținut în trecut PLUS, USR și REPER – cu 1,2 milioane de lei împrumuturi și donații – iar în 2024 a donat și către VOLT 250.000 de lei.

În luna iulie, președintele Nicușor Dan a declarat că Florin Talpeș și soția sa, Măriuca, au fost și cei doi finanțatori principali ai campaniei sale prezidențiale.

Pe lista de împrumuturi acordate USR se află și Andrieș Ovidiu-Ioan, acționar la Dinamo. El a împrumutat partidul cu 659.000 de lei. El a mai împrumutat USR și în 2020, cu 243.000 de lei.

Fostul viceprimar USR Focșani în 2020, Tătaru Alexandra, a împrumutat USR cu 462.000 de lei. Din declarația de avere publicată în 14 octombrie 2024, „nu reiese că ar fi avut suficiente venituri pentru a acorda un astfel de împrumut”.

„Finanțarea mai multor partide în același timp este un mod bun de a cumpăra influență”

Partidele s-au folosit mult mai mult de finanțări private decât de subvenții, așa cum au făcut în anii trecuți. Scopul, explică Expert Forum, este de a obține rambursări din bani publici în timp ce folosesc și banii din subvenții. Efectul este încărcarea bugetului de stat și folosirea subvențiilor în mod netransparent pentru campanii.

Au existat și cazuri în care un finanțator a transferat bani către două sau mai multe partide. Un astfel de caz este FCSB SA, controlată de George Becali, care a direcționat bani și la AUR și la PSD. Un deputat PSD a finanțat în 2024 și PSD și PNL. Analiza menționează și cazul liderului social-democraților din Consiliul Județean Iași, care a finanțat printr-o firmă liberalii.

„Finanțarea mai multor partide în același timp este un mod bun de a cumpăra influență sau a de a paria pe mai multe partide în cazul în care unul nu iese câștigător. În câteva cazuri nu am găsit niciun fel de informație despre finanțatorii care au dat până la 660.000 de lei la partide – 30 de cazuri”, se mai arată în analiza Expert Forum.

Expert Forum subliniază și că Autoritatea Electorală permanentă nu a realizat un control anual al partidelor, lucru pe care ar fi trebuit să îl facă, potrivit legii. „Astfel, mare parte dintre acești bani nu au fost verificați, dar au fost rambursați de la stat”, mai notează autorii raportului.