Europenii, pe care președintele rus Vladimir Putin i-a invitat să meargă la Moscova pentru discuții despre Ucraina, trebuie mai întâi să-și asigure „unitatea” de opinii cu americanii și să primească garanții că „de acum vor avea un cuvânt de spus” în viitoarele negocieri privind încheierea războiului din Ucraina, a declarat un consilier al președintelui francez Emmanuel Macron pentru presă, potrivit AFP.

„Trebuie să asigurăm unitatea ucrainenilor, a americanilor și europenilor. Trebuie să verificăm acest lucru deoarece, așa cum am învățat din experiență, (unitatea) nu este întotdeauna atât de solidă pe cât ne-am dori”, a subliniat consilierul prezidențial.

„Cerința noastră va fi ca deschiderea sau oficializarea acestui dialog (cu Moscova) să semnifice clar pentru ruși că europenii au de acum un cuvânt de spus în negocieri și că vor participa activ la următoarea rundă de discuții cu Statele Unite și Ucraina”, a adăugat consilierul pentru jurnaliști.

Oficialul francez a afirmat totodată că acordarea Ucrainei a unei protecții „de tip Articolul 5” al Tratatului Atlanticului de Nord, așa cum au anunțat Statele Unite că iau în considerare, este echivalentă cu integrarea Kievului în NATO, așa cum a cerut Franța, notează Agerpres.

„Când spunem că oferim Ucrainei garanții de tip Articolul 5, nu ar trebui să complicăm lucrurile: spunem că Ucraina se alătură NATO”, a mai spus oficialul francez, la o zi după un summit la Berlin al aliaților Kievului, la care au participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff.

Ce a transmis emisarul lui Trump despre garanțiile de securitate pentru Ucraina

Emisarul american Jared Kushner, prezent joi la reuniunea de la Berlin a Coaliției de Voință pentru Ucraina, a declarat că Statele Unite ar fi dispuse să acorde Ucrainei o protecție de tip NATO, dacă aceasta este în „interesul” lor, și a subliniat că Rusia a acceptat „conceptul”.

„Din perspectiva Statelor Unite, acordarea unei garanții de securitate similare cu cea prevăzută în Articolul 5 (din Tratatul Atlanticului de Nord) este o decizie cu adevărat, cu adevărat importantă”, a declarat Kushner într-o conferință de presă după ce a participat, alături de Steve Witkoff, la o reuniune a aliaților Kievului.

„Cred că președintele Trump este deschis acestei idei, dar este evident că aceasta trebuie să servească intereselor Statelor Unite”, a adăugat el.

„Acesta este un pas înainte semnificativ pe care l-am realizat și cred că am reușit să-i convingem pe ruși de acest concept, conform căruia orice garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe Articolul 5, piatra de temelie a apărării colective a NATO”, a subliniat Kushner.

În cazul unui acord de pace, Ucraina cere garanții de securitate suficient de solide pentru a descuraja Moscova să o atace din nou, în urma invaziei Moscovei din februarie 2022.

Kushner a mai declarat că președintele american Donald Trump i-a sunat pe liderii reuniți la Berlin în cadrul Coaliției Voinței și vrea să ajungă la un acord cu Ucraina cu „Europa alături”.

„Este evident că vrem să ne asigurăm că toate acțiunile noastre se înscriu într-un demers coerent. De asemenea, aș dori să reiterez că președintele Trump dorește să ajungă la un acord cu Europa alături. Nu încearcă să impună nimic unilateral”, a afirmat emisarul american.

Emisarul american a mai precizat că pozițiile Statelor Unite și ale Europei cu privire la Ucraina converg „din ce în ce mai mult”.

Kushner le-a spus jurnaliștilor că discuțiile purtate de SUA la Berlin cu lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește forma pe care ar putea să o ia aceste garanții de securitate”, precum și în privința unui plan de prosperitate pentru perioada de după război.

Putin spune că Rusia i-a invitat pe europeni la Moscova

Rusia a propus ca reprezentanții europeni să vină la Moscova pentru a-și clarifica poziția cu privire la negocierile de pace privind Ucraina, înainte de stabilirea formatului viitoarelor tratative, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin.

Putin, care a făcut aceste declarații în China după summitul istoric cu președintele Chinei, Xi Jinping, și cel al Statelor Unite, Donald Trump, a spus că SUA îndeamnă Rusia „destul de insistent” să accepte participarea europenilor la negocierile care, până acum, s-au desfășurat în principal între Moscova, Washington și Kiev, fără prea multe progrese.

„Înțelegem că discutarea problemelor de securitate, inclusiv a securității în Europa, fără europeni este inutilă”, a spus Putin, potrivit Reuters.

„Noi nu ne opunem (participării europenilor, n.r.), dar trebuie să înțelegem ce va aduce Europa la aceste discuții. Prin canale diplomatice, am propus ca reprezentanții europeni să vină la Moscova, astfel încât să putem stabili poziția lor. După aceea, vom decide în ce format să continuăm dialogul cu Ucraina”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Oficialii ruși, ucraineni și americani au purtat discuții la Abu Dhabi săptămâna trecută, pentru prima dată în ultimele nouă luni.

Moscova și Kievul au convenit asupra unui schimb important de prizonieri, dar nu s-au înregistrat prea multe progrese concrete.

Implicarea Europei ar marca o nouă etapă în eforturile de a pune capăt conflictului care durează de aproape cinci ani și care a rezistat încercărilor președintelui american Donald Trump de a obține un acord de pace.