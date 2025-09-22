În discursul său la ONU, Trump va critica organizațiile „globaliste” și recunoașterea statului Palestina

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o conferință de presă la Casa Albă din Washington, DC, pe 19 august 2025. FOTO: Mandel NGAN / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump va critica marți, în fața membrilor ONU, „organizațiile globaliste” care „au subminat ordinea mondială”, precum și țările care au ales să recunoască statul Palestina, a indicat luni purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, citează AFP.

Donald Trump, care a bulversat alianțele Statelor Unite cu diplomația sa tranzacțională și abordarea sa naționalistă, va susține primul său discurs în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite de la revenirea sa la putere, în ianuarie.

Liderul republican va profita de această ocazie pentru a „prezenta viziunea sa simplă și constructivă asupra lumii”, a declarat Karoline Leavitt.

La New York, Trump va avea totodată întrevederi bilaterale cu omologii săi din Ucraina și Argentina, pe lângă organizarea unei reuniuni cu liderii mai multor țări musulmane (Qatar, Arabia Saudită, Indonezia, Turcia, Pakistan, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Iordania), a precizat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Ea a adăugat că preşedintele SUA se va pronunța marți și asupra deciziei luate de mai multe țări, printre care Franța, de a recunoaște statul Palestina.