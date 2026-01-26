În înregistrări secrete scurse în presă, un puternic senator republican critică politica lui Trump și îl atacă pe JD Vance. „Trump țipa și înjura”

Senatorul Ted Cruz, republicanul din Texas care urmărește candidatura la Casa Albă în 2028, l-a atacat dur pe vicepreședintele JD Vance și a criticat politica tarifară a președintelui Donald Trump în cadrul unor întâlniri private cu donatorii, potrivit înregistrărilor obținute de Axios.

O serie de declarații făcute de senatorul Ted Cruz în cadrul a două întâlniri de anul trecut sunt unele dintre cele mai dure critici formulate la adresa administrației Trump de un coleg republican, într-un moment în care puțini din partid ezită .

Înregistrările, scrie Axios, oferă o imagine a modului în care Cruz se poziționează în perspectiva unei posibile campanii pentru alegerile primare în 2028 împotriva lui Vance: ca un republican tradițional, favorabil comerțului liber și intervenționist.

În timpul discuțiilor, Cruz l-a prezentat pe Vance ca pe un pion al podcasterului conservator Tucker Carlson. Cruz și Carlson sunt în conflict, senatorul acuzându-l pe fostul jurnalist Fox News că promovează antisemitismul și o politică externă anti-Israel.

În altă înregistrare, Cruz i-a avertizat pe donatori că taxele vamale impuse de Trump ar putea afecta serios economia și ar putea atrage o înfrângere dură a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului din toamna lui 2026.

„Du-te dracului, Ted!”

În discuția cu donatorii, Cruz a povestit cum el și alți câțiva senatori au purtat o convorbire telefonică cu Trump, în care l-au îndemnat să renunțe la politica tarifară.

Convorbirea, care s-a prelungit până după miezul nopții, „nu a decurs bine”, iar Trump „țipa” și „înjura”, a relatat Cruz.

Cruz a povestit că i-a spus lui Trump: „Domnule președinte, dacă ajungem în noiembrie (2026) și planurile de pensii ale oamenilor scad cu 30%, iar prețurile cresc cu 10-20% la supermarket, vom intra în ziua alegerilor și ne vom confrunta cu un masacru”.

„Veți pierde Camera Reprezentanților, veți pierde Senatul, veți petrece următorii doi ani fiind pus sub acuzare în fiecare săptămână”, a adăugat el.

Răspunsul lui Trump, potrivit lui Cruz, a fost: „Du-te dracului, Ted.”

Cruz le-a povestit donatorilor și despre „lupta” cu Casa Albă pentru acceptarea unui acord comercial cu India.

Când un donator a întrebat cine din administrație se opune încheierii unor astfel de acorduri, Cruz i-a menționat pe consilierul economic al Casei Albe, Peter Navarro, pe Vance și „uneori” pe Trump.

„Tucker l-a creat pe JD”

Cruz l-a menționat în repetate rânduri pe Vance în înregistrări, asociindu-l cu Carlson și acuzându-l că promovează politica externă antiintervenționistă a podcasterului.

„Tucker l-a creat pe JD. JD este protejatul lui Tucker, iar ei sunt una și aceeași persoană”, a spus Cruz.

La un moment dat în înregistrări, Cruz a susținut că Vance și Carlson au insistat pentru demiterea fostului consilier de securitate națională Mike Waltz, deoarece Waltz susținea bombardarea Iranului.

Waltz „a susținut o atitudine fermă împotriva Iranului și bombardarea Iranului – iar Tucker și JD l-au eliminat pe Mike”, le-a spus Cruz donatorilor.

Vance a declarat că a susținut bombardarea instalațiilor nucleare iraniene în iunie anul trecut.

Un purtător de cuvânt al lui Cruz a declarat pentru Axios că senatorul este „cel mai mare aliat al președintelui în Senat și luptă în fiecare zi în tranșee pentru a-i promova agenda”.

„Aceste bătălii includ lupte cu membrii personalului care încearcă să intre în administrație, în ciuda faptului că nu sunt de acord cu președintele și caută să îi submineze politica externă”, a spus purtătorul de cuvântt.

Carlson a declarat pentru Axios că „nu a avut nimic de-a face” cu demiterea lui Waltz.