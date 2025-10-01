Paralizia bugetară din SUA are efecte și la București. Mesajul transmis de Ambasada SUA în România

Congresul american nu a reușit să ajungă la un acord privind finanțarea guvernului. Foto: Steveheap / Dreamstime.com

Misiunea diplomatică a SUA în România a anunțat miercuri că paginile oficiale de Facebook și X nu vor mai fi actualizate, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua, dar „în măsura posibilităților”, a mai spus ambasada.

„În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă”, a anunțat miercuri ambasada SUA în România.

„În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților”, a adăugat ambasada.

„Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov”, a mai precizat mesajul postat miercuri pe pagina ambasadei.

Același mesaj a apărut pe pagina ambasadei de pe platforma X. Mesaje similare au fost postate și pe paginile de Facebook ale altor ambasade americane, inclusiv în Republica Moldova, dar și Franța sau Germania.

Paralizie bugetară în SUA

Guvernul SUA a suspendat o mare parte din activitățile sale miercuri, deoarece profundele neînțelegeri dintre partide au împiedicat Congresul și Casa Albă să ajungă la un acord privind finanțarea de la buget, declanșând o confruntare posibil de durată, care ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă la nivel federal, transmite Reuters.

Așa numitul „shutdown” guvernamental a intrat în vigoare la miezul nopții în SUA (ora 07:00 în România).

Nu se vede la acest moment o cale clară de ieșire din impas, iar agențiile guvernamentale au avertizat că cel de-al 15-blocaj guvernamental (shutdown) de după 1981 va avea ca efecte publicarea mult importantului raport pe septembrie privind ocuparea forței de muncă, întârzieri în transportul aerian, suspendarea cercetării științifice, stoparea plăților pentru soldații americani și ar putea duce la concedierea a 750.000 de angajați federali, cu un cost zilnic de 400 de milioane de dolari.

Trump, a cărui campanie de reformare radicală a guvernului federal este deja pe cale să ducă la concedierea a aproximativ 300.000 de angajați până în decembrie, i-a avertizat democrații din Congres că blocajul ar putea deschide calea pentru acțiuni „ireversibile”, inclusiv tăierea mai multor locuri de muncă și programe de stat.

„În timpul shutdown-ului, putem face lucruri ireversibile, care sunt nefavorabile pentru ei și ireversibile pentru ei, cum ar fi concedierea unui număr mare de oameni, eliminarea lucrurilor care le plac, eliminarea programelor care le plac”, a declarat Trump jurnaliștilor, în Biroul Oval al Casei Albe.

O miză de 1.700 miliarde de dolari

„Paralizia bugetară” a început la câteva ore după ce Senatul a respins o măsură de cheltuieli pe termen scurt care ar fi menținut funcționarea guvernului până pe 21 noiembrie. Democrații s-au opus proiectului din cauza refuzului republicanilor de a include o prelungire a beneficiilor de sănătate pentru milioane de americani, care urmează să expire la sfârșitul anului. Republicanii spun că problema trebuie abordată separat.

În ceea ce privește finanțarea guvernului, problema este reprezentată de 1.700 miliarde de dolari pentru funcționarea agențiilor guvernamentale, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din bugetul total al guvernului de 7.000 de miliarde de dolari.

O mare parte din restul bugetului este alocată programelor de sănătate și pensii și plății dobânzilor la datoria de 37.500 miliarde de dolari.

Analiștii independenți avertizează că blocajul ar putea dura mai mult decât cele legate de buget din trecut, Trump și oficialii de la Casa Albă amenințând că vor pedepsi democrații cu reduceri ale programelor guvernamentale și ale salariilor federale.

Directorul bugetar al lui Trump, Russell Vought, care a cerut alocări „mai puțin bipartizane”, a amenințat săptămâna trecută cu concedieri permanente în cazul unei închideri.

Cel mai lung „shutdown” al guvernului din istoria SUA s-a întins pe o perioadă de 35 de zile între decembrie 2018 și ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Trump, într-o dispută privind securitatea frontierelor.