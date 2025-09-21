În mijlocul haosului legat de viza de 100.000 de dolari impusă de SUA, China pariază pe o nouă viză pentru a atrage creierele. De când va intra în vigoare

Viza K, pe care observatorii o numesc versiunea chineză a vizei H-1B din SUA, este concepută pentru a atrage talente înalt calificate.

China a anunțat introducerea unei noi categorii de vize „K”, menită să atragă tineri profesioniști din domeniul științei și tehnologiei, în special în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM) din întreaga lume, se arată într-un comunicat oficial .

Decizia, aprobată în august, modifică regulamentul privind administrarea intrărilor și ieșirilor străinilor va intra în vigoare la 1 octombrie 2025.

Începând din această dată China va introduce o nouă viză K, concepută special pentru tinerele talente străine din domeniul științei și tehnologiei. Această adăugare reflectă o direcție politică mai largă – aceea de a facilita contribuția persoanelor cu înaltă educație și calificare din întreaga lume la ecosistemul de inovare al Chinei.

Ce s-a schimbat?

Regulamentul de intrare și ieșire a străinilor din China din 2013 recunoștea 12 categorii de vize obișnuite, acoperind scopuri precum muncă (viza Z), studii (viza X), afaceri (viza M) și reuniune familială (viza Q) . Amendamentul aduce două modificări principale:

O nouă categorie de vize – Articolul 6 include: „(6) Viza K: eliberată tinerilor talente străini din domeniul științei și tehnologiei care intră în China.”

Cerințe de aplicare — Articolul 7 specifică: „Solicitanții unei vize K trebuie să îndeplinească condițiile și cerințele pentru tinerii talentați străini în știință și tehnologie stipulate de autoritățile chineze relevante și să prezinte documentele justificative corespunzătoare.”

Definiția „tinerelor talente în știință și tehnologie” este destul de specifică: Absolvenți în domenii STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică) de la universități sau instituții de cercetare recunoscute din întreaga lume, care dețin cel puțin o diplomă de licență ; sau tineri profesioniști implicați în activități relevante de educație sau cercetare în cadrul unor astfel de instituții.

De ce acum? Contextul politicii

Introducerea vizei K este direct legată de prioritățile strategice naționale

„Știința este principala forță productivă, talentul este resursa principală, iar inovația este motorul principal.” Strategia privind puterea talentelor solicită politici „mai proactive, deschise și eficiente” pentru a atrage talente internaționale.

Odată cu intensificarea cursei globale pentru poziții de lider în știință și tehnologie, China mizează în mod explicit pe următoarea generație de inovatori. Viza K este un instrument pentru: Reducerea barierelor de acces pentru persoanele calificate; Îmbunătățirea schimburilor internaționale în domeniul științei și tehnologiei; și Promovarea colaborării care alimentează ecosistemul de inovare al Chinei.

Cum diferă viza K de opțiunile existente

Comparativ cu tipurile de vize existente pentru muncă sau cercetare, viza K oferă :

Mai multă flexibilitate : Nu este necesară prezența unui angajator sau a unei persoane care invită candidatura în etapa de aplicare.

Comoditate : Termeni potențial mai generoși privind frecvența de intrare, perioada de valabilitate și durata șederii.

Deținătorii se pot implica în educație, cercetare, schimb cultural, antreprenoriat și afaceri.

În practică, acest lucru îl face mai atractiv pentru absolvenții proaspeți, cercetătorii independenți și antreprenorii care s-ar putea să nu aibă încă oferte oficiale de muncă în China, dar doresc să exploreze oportunități.

Implicații pentru peisajul talentelor din China

Stimularea fluxului de talente la începutul carierei

Majoritatea sistemelor de imigrare favorizează profesioniștii cu experiență și CV-uri lungi. Viza K are o perspectivă diferită, vizând tinerii – cei aflați în etapele de formare a carierei lor. Aceasta înseamnă că China nu doar importă competențe, ci construiește și relații pe termen lung care pot duce la decenii de colaborare.

Sprijinirea ecosistemelor de inovare dincolo de Beijing și Shanghai

Deși orașele de top vor fi în mod evident magneți de atracție, flexibilitatea vizei K ar putea aduce beneficii centrelor de inovare mai mici – de exemplu, parcurilor tehnologice provinciale, clusterelor de biotehnologie sau startup-urilor de inteligență artificială – care anterior se chinuiau să atragă talente străine din cauza cerințelor de intrare complicate.

Semnalând deschidere în contextul concurenței globale

Într-un moment în care unele țări înăspresc imigrația, China transmite un semnal diferit: talentele calificate sunt binevenite aici . Acest lucru ar putea consolida „puterea soft” a Chinei în rândul tinerilor din întreaga lume în domeniile științei și tehnologiei.

Potențialul de exod invers al creierelor

Pentru cetățenii chinezi care studiază sau lucrează în străinătate și care au cetățenie străină, viza K oferă o cale mai ușoară de întoarcere temporară pentru proiecte, activități didactice sau afaceri.

Provocări și aspecte considerabile potențiale

Definirea termenilor „tânăr” și „talent” : Orientările inițiale indică vârsta și pregătirea academică, însă aceste criterii vor necesita perfecționare pentru a evita excluderea candidaților capabili de pe traseele profesionale netradiționale.

Integrare și retenție : Intrarea este doar primul pas. Pentru a beneficia cu adevărat, China va avea nevoie de politici care să ajute deținătorii de vize K să se integreze social și profesional.

Echilibrul dintre securitate și deschidere : Știința și tehnologia sunt sectoare sensibile; gestionarea proprietății intelectuale și a preocupărilor legate de securitate va fi esențială.

Evitarea blocajelor birocratice : Chiar și cu cerințe simplificate, eficiența procesării vizelor va determina dacă potențialul vizei K este realizat.

Reguli detaliate de aplicare

Deși cadrul general pentru viza K este deja în vigoare, impactul său practic va depinde în mare măsură de detaliile scrise cu litere mici. Ministerul Afacerilor Externe, în coordonare cu agențiile relevante, urmează să publice instrucțiuni detaliate înainte de lansarea din 1 octombrie. Acestea vor contura procedurile exacte de aplicare, lista specifică a documentelor justificative necesare și dacă cererile pot fi depuse în întregime online. Claritatea cu privire la aceste aspecte va fi crucială, deoarece chiar și o politică bine intenționată poate eșua dacă solicitanții se confruntă cu incertitudini, instrucțiuni inconsistente sau timpi lungi de procesare.

Proiecte pilot

Dincolo de implementarea la nivel național, anumite administrații locale ar putea lua inițiativa de a facilita acordul titularilor de vize K. Aceasta ar putea însemna oferirea de stimulente suplimentare, cum ar fi granturi pentru startup-uri, locuințe subvenționate sau acces la centre de inovare. Unele orașe cu sectoare tehnologice puternice – de exemplu, Shenzhen pentru inovarea hardware sau Hangzhou pentru comerț electronic și inteligență artificială – ar putea considera viza K ca un instrument strategic pentru a-și îmbunătăți propriile rezerve de talente. Dacă vor avea succes, aceste proiecte pilot ar putea deveni modele pentru adoptarea la nivel național, amplificând impactul politicii.

Concluzii cheie

Viza K este mai mult decât o literă nouă în alfabetul de imigrare al Chinei – este o pârghie strategică în competiția pentru talentele științifice și tehnologice la nivel global. Prin reducerea pragului de intrare pentru tinerii educați și calificați, China mizează pe conexiuni timpurii ca o cale către câștiguri pe termen lung în materie de inovare.

Dacă va fi implementată fără probleme, ar putea face din China o destinație mai atractivă pentru următoarea generație de inventatori, cercetători și antreprenori. Însă adevăratul test va veni în execuție și retenție – asigurarea faptului că cei care intră cu o viză K găsesc mediul, resursele și oportunitățile care îi fac să își dorească să rămână și să contribuie.