În pachetul fiscal 3 al Guvernului Bolojan vor fi incluse măsuri și pentru celelalte categorii de pensii speciale, spune Nicușor Dan

După modificarea sistemului de pensii ale magistraților, inclusă în pachetul fiscal 2 al Guvernului, în pachetul 3 vor fi incluse și măsuri care vizează celelalte categorii de pensii speciale, a declarat președintele României, joi seară, într-un interviu pentru Antena1.

„În pachetul 2 sunt niște măsuri pe pensiile magistraților, pe consiliile de administrație, pe instituții precum ASF-ul, ANCOM. În pachetul 3 probabil o să vorbim și de celelalte categorii de pensii speciale”, a spus Nicușor Dan, referindu-se la procesul de reducere a cheltuielilor statului.

Întrebat dacă la întâlnirea recentă cu Ursula von der Leyen, șefa CE ar fi dat semne că ar accepta o amânare a reducerii deficitului bugetar, Nicușor Dan a spus că o problemă mai mare este reprezentată de încrederea investitorilor care creditează statul român

„Discuția cu investitorii și agențiile de rating este una mult mai importnată pentru că, în mod legitim, agențiile de rating sfătuiesc investitorii să investească sau nu și pe ei trebuie să-i convingem că România își va respecta angajamentele. Comisia Europeană încearcă să ne ajute în discuția cu agențiile de rating și investitorii”, a spus președintele.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a exclus o nouă creștere a TVA în 2026 întrucât se vor face economii suplimentare de la investiții.

„Una din sursele de reducere a cheltuielilor statului este din zona de investiții. Unele sunt vitale, dar altele mai bine nu te împrumuți decât să le faci. Unele ministere au început să angajeze cheltuieli chiar când vorbeam noi de reduceri astfel încât pe zona de investiții să aibă banii cheltuiți în momentul în are Guvernul vine și le cere să le mai reducă. În 2026 punem de la început niște limite mult mai mici pentru investiții”, a mai spus Nicușor Dan.

Pe lângă cei peste 211.000 pensionari militari, care sunt plătiți de Casele sectoriale de pensii ale MApN, MAI și SRI, în România mai există alte șase categorii de pensionari, care încasează pensii de serviciu de la Casa Națională de Pensii Publice tot în baza unor legi speciale, care, deși au o componentă de contributivitate, se calculează diferit față de restul pensiilor din sistemul public de pensii. Acești pensionari sunt, alături de procurori, judecători și angajați de specialitate din instanțe: diplomați, funcționari publici parlamentari, angajați din domeniul aeronautic civil și angajați ai Curții de Conturi.

În pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat luni răspunderea în Parlament, este inclusă o lege de modificare a sistemului de pensii speciale ale magistraților – pensia nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat, față de 80% din ultimul salariu brut încasat, cum este acum. O altă modificare este că pentru a intra la pensie magistrații vor trebui să aibă 35 de ani vechime, în condițiile în care acum se pot pensiona dacă au o vehime de 25 de ani. Vârsta de pensionare ar urma să crească treptat la 65 de ani.