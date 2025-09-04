Ora 19.00: Nicușor Dan, primul interviu televizat de la preluarea mandatului. „Cât de solidă mai este relația dintre Palatul Cotroceni și premier?”

Președintele României va acorda, joi, de la ora 19.00, un interviu pentru Antena1. Este primul interviu dat unei televiziuni în cele 100 de zile de la preluarea mandatului.

HotNews.ro va transmite LIVETEXT principalele declarații ale președintelui.

Ieșirea publică a președintelui vine la două zile de la discuțiile de la Cotroceni cu liderii partidelor care formează coaliția guvernamentală, în plină criză generată de refuzul PSD de a accepta forma dorită de premierul Bolojan pentru proiectului de reformă a administrației locale.

„Cât îi va costa pe români austeritatea? Ce viitor are actuala coaliție de guvernare și cât de solidă mai este relația dintre Palatul Cotroceni și premier? Cum răspunde România în fața războiului hibrid purtat de Rusia? Ce rol joacă serviciile secrete și cine va trece la cârma lor?”, sunt întrebările pe care moderatoarea Alessandra Stoicescu i le va pune președintelui, potrivit unui promo publicat de Antena1.

Tensiunile din coaliție

Luni, prim-ministrul Ilie Bolojan a mers în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe cinci dintre cele șase proiecte din pachetul fiscal 2. A fost pentru prima oară când o astfel de procedură a fost folosită pentru atât de multe proiecte în aceeași zi, iar în aceste condiții au fost necesare ședințe succesive ale plenului. În ședința din coaliție de dinaintea asumării, Ilie Bolojan a amenințat cu demisia, în contextul în care PSD a blocat proiectul de reformă în administrația publică și locală.

Întrebat, miercuri, în timpul unei vizite făcute la Cernavodă, dacă i-a „spus premierul Ilie Bolojan dacă a luat în serios acea opțiune de a-și da demisia”, Nicușor Dan a replicat: „Sunt lucruri pe care le-am discutat acolo. Ce pot eu să vă spun în momentul ăsta este că Coaliția funcționează și merge înainte”, potrivit transcriptului publicat de Administrația Prezidențială.

Jurnalistul a insistat și l-a întrebat dacă există totuși această posibilitate a demisiei, moment în care președintele a repetat: „coaliția funcționează și merge înainte”.

Participarea la Coaliția pentru Voință

De asemenea, interviul vine la câteva ore după ce președintele a participat, prin videoconferință, alături de liderii statelor care susțin Ucraina, la o nouă întrunire a „Coaliției pentru Voință”.

„Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu dorește pacea. Din păcate, ea înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare”, a spus Nicușor Dan într-o postare pe X făcută la finalul ședinței.

Președintele a spus, de asemenea, că „securitatea puternică a Ucrainei și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră merg mână în mână”.