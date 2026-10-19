În timp ce Luca Niculescu s-a întâlnit cu miniștrii pe care-i vrea, Bolojan l-a avertizat că PSD „este cel mai mare sabotor” al guvernelor din care face parte

Guvernul Luca Niculescu intră în linie dreaptă și începe astăzi parcursul parlamentar spre votul de învestire. Duminică, premierul desemnat a avut mai multe întâlniri importante în pregătirea testului din Parlament.

Întâi, el a discutat cu miniștrii pe care i-a propus în cabinetul cu care cere votul de învestire. Programul de guvernare și urgențele cu care se confruntă România au fost pe ordinea de zi, a spus Niculescu, într-o postare pe Facebook.

Apoi, Luca Niculescu a semnat împreună cu Ilie Bolojan un acord politic prin care PNL va sprijini învestirea guvernului la votul din Parlament. Acest vot va fi dat marți de liberali, deși partidul a refuzat să nominalizeze miniștri în guvern și a ales să treacă în opoziție.

Rectificarea bugetară și bugetul pe 2027 sunt cele două măsuri pentru care PNL a promis sprijin. În schimb, Bolojan a spus că nu va ezita să inițieze moțiune de cenzură dacă măsurile guvernului nu sunt potrivite. „PNL nu dă un cec în alb”, a avertizat Ilie Bolojan în repetate rânduri.

Mesajul lui Bolojan pentru Luca Niculescu

La scurt timp după întâlnirea cu Luca Niculescu, Ilie Bolojan a ieșit public într-o emisiune la B1TV. De aici, el a lansat un avertisment pentru premierul desemnat.

„Cel mai mare pericol, cel mai mare sabotor pentru orice guvern în care este PSD este pur și simplu PSD. Și pentru acest guvern pericolul de sabotaj cel mai mare va fi de la Partidul Social Democrat”, a spus Ilie Bolojan.

În viitorul guvern, PSD va avea 11 din cele 16 ministere. De asemenea, social-democrații vor da și ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar, poziție nou-înființată.

PNL a decis sâmbătă, într-o ședință a conducerii formațiunii, să ofere votul de învestitură viitorului guvern. Și în conferința de după ședință și în emisiunea de la B1TV, Ilie Bolojan a subliniat că nu este un vot de încredere ci unul de necesitate.

„E pur și simplu un vot de responsabilitate, un vot de necesitate, pe care trebuie să-l dăm ca să scoatem România din această situație care nu ne este nouă imputabilă și eu cred că vor înțelege că facem un lucru bun și pentru PNL și pentru România”, a spus Bolojan la B1TV.

Ce prevede acordul dintre Bolojan și Niculescu

Tot la B1TV, liderul PNL a precizat că acordul „stabilește condițiile tranzitorii pentru următoarele două-trei luni de zile, până la adoptarea bugetului pe anul 2027”.

„Este un acord necesar pentru ca ordonanțele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în așa fel încât serviciile de bază să poată funcționa, în perioada următoare, să poată fi aprobate în Parlament, pentru ca ordonanțele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date și să fie aprobate în Parlament și, de asemenea, pentru ca bugetul pe 2027 să fie un buget care răspunde necesităților României, care păstrează România pe traiectoria fiscală pe care ne-am angajat”, a explicat Ilie Bolojan.

El a precizat că „una din clauze este să avem un deficit bugetar anul viitor în scădere și să ajungem la maxim 5,3%, ceea ce este ținta pe care România și-a asumat-o în anii trecuți”.

Ce urmează pentru guvernul Luca Niculescu

De luni, guvernul Luca Niculescu merge în Parlament. În prima zi, miniștrii vor fi audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Marți, de la ora 14.00, Parlamentul se reunește în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru a da votul de învestitură.

Pe rând, PSD, PNL, UDMR, grupul minorităților naționale și grupul „Uniți pentru România” și-au anunțat sprijinul.

Dacă aceste partide și grupuri vor vota și în plen guvernul, atunci se vor aduna 279 de voturi, peste pragul necesar de 233 de voturi pentru învestire.