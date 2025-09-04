Înalta Curte, ședință ca să decidă dacă atacă la CCR legea privind pensiile magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) urmează să decidă joi dacă va contesta la Curtea Constituțională proiectul de lege privind pensiile magistraților, care a fost aprobat automat de Parlament.

De la ora 13.30, are loc adunarea generală a magistraților ÎCCJ pentru a decide cu privire la sesizarea CCR pe reforma pensiilor de serviciu. Adunarea a fost convocată de Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Lia Savonea, transmite G4media.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, luni, că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor are şanse să îşi menţină constituţionalitatea, dacă intră în examinarea CCR, subliniind că „magistraţii nu sunt nişte duşmani ai poporului” şi că are speranţa că nu se va ajunge la un „război social”.

„Cred că are şanse de a se menţine constituţionalitatea sa. Examenul de constituţionalitate îl va realiza Curtea Constituţională”, a spus Marinescu, la Parlament.

Cine poate contesta legea la CCR

Proiectul privind pensiile magistraților a fost inclus de Guvernul Bolojan în pachetul 2 de austeritate. Prim-ministrul Ilie Bolojan a mers luni seară în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe cinci proiecte din pachetul fiscal 2.

Opoziția a depus moțiuni de cenzură pentru toate proiectele pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, mai puțin pentru cel care modifică pensiile magistraților. Astfel, acesta este aprobat automat de Parlament și trimis președintelui la promulgare.

Până la promulgare, însă, legea poate fi contestată la CCR, conform Constituției.

Sesizările pot fi făcute de:

preşedintele României

unul dintre preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului

Guvern

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Avocatul Poporului

un număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori

din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei

Legea introduce creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani pentru magistrați, cu o perioadă de tranziție de 10 ani, iar cuantumul net al pensiei nu poate fi mai mare de 70% din ultimul salariu net.