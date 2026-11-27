AirAsia le-a transmis angajaților că va amâna plata salariilor până la sfârșitul fiecărei luni, în perioada noiembrie–martie, arată un email intern consultat de Reuters. Decizia vine în contextul în care compania aeriană ia măsuri pentru conservarea lichidităților, iar divizia sa din Filipine reduce numărul locurilor de muncă.

Emailul, transmis angajaților din Malaysia spre sfârșitul săptămânii trecute de către directorul pentru resurse umane al companiei, invocă necesitatea unei „ajustări operaționale temporare” la cea mai mare companie aeriană low-cost din Asia de Sud-Est, care, la fel ca operatorii concurenți, se confruntă cu majorarea costurilor combustibilului pentru avioane.

Plățile salariilor în această perioadă de cinci luni vor fi efectuate în data de 30 a fiecărei luni sau în ultima zi a lunii februarie, se precizează în email.

Mesajul face referire la un „mediu dificil” și le solicită angajaților „răbdare și flexibilitate”.

Conținutul emailului a fost confirmat pentru Reuters de două persoane familiarizate cu situația. Una dintre acestea a declarat că, anterior, AirAsia plătea salariile mai devreme, în a doua jumătate a fiecărei luni.

AirAsia nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta informațiile.

Agenția internațională de presă amintește că războiul din Iran a provocat o creștere puternică a prețurilor combustibilului pentru avioane, supunând companiile aeriene din întreaga lume celei mai severe presiuni financiare de la pandemia de COVID-19 încoace.

Compania americană low-cost Spirit Airlines din SUA s-a prăbușit în luna mai, compania letonă airBaltic a solicitat protecție în cadrul procedurii de faliment în septembrie, iar operatorul norvegian Norse Atlantic și-a suspendat zborurile cu doar o zi în urmă, încercând să obțină urgent finanțare pe termen scurt.

Concedieri la cea mai mare companie aeriană low-cost din Asia

Acțiunile AirAsia, companie care are aproximativ 26.000 de angajați, majoritatea în Asia, au scăzut cu peste 70% în acest an, în condițiile în care prețurile ridicate ale combustibilului și pierderile generate de fluctuațiile cursului valutar au pus presiune asupra operațiunilor sale.

AirAsia Filipine a anunțat joi că își va reduce numărul de angajați, în urma presiunilor persistente asupra costurilor operaționale, fără să precizeze câte persoane vor fi afectate.

AirAsia a raportase luni al treilea trimestru consecutiv cu pierderi, deși cele din ultima perioadă de raportare financiară au fost mai mici decât cele din trimestrul precedent. Disponibilitățile bănești și soldurile din conturile bancare ale companiei se ridicau la 905 milioane de ringgit (219,93 milioane de dolari) la 30 septembrie, în scădere cu 5% față de nivelul înregistrat la 30 iunie.

Într-o prezentare destinată investitorilor, care a însoțit publicarea rezultatelor financiare, directorii AirAsia au precizat că sunt luate măsuri pentru conservarea lichidităților, inclusiv prin suspendarea rutelor neprofitabile și returnarea a 25 de aeronave către companiile de leasing.

AirAsia a precizat că și alte aeronave ar putea părăsi flota companiei în 2027 și că este în desfășurare un proces de restructurare a datoriilor față de creditori, ca parte a unui plan de reorganizare a afacerii înaintea relansării acesteia în 2028.

Bo Lingam, directorul general al AirAsia, susținuse luni că rezultatele din trimestrul al treilea sugerează că „ceea ce era mai rău a trecut”, avertizând însă că prețurile combustibilului vor crește și mai mult în trimestrul al patrulea.

FOTO articol: Chingyunsong / Dreamstime.com.