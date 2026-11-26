Compania aeriană low-cost de zboruri pe distanțe lungi Norse Atlantic a anunțat joi că și-a suspendat zborurile pe fondul deteriorării situației financiare, transmite Reuters.

Anunțul vine după ce, miercuri, compania aeriană a avertizat că situația sa financiară este „critică” și că are nevoie de finanțare suplimentară pentru a-și acoperi nevoile de lichiditate pe termen scurt și pentru a-și continua operațiunile, ceea ce a determinat o scădere cu 85% a prețului acțiunilor sale.

„Dacă nu se găsește urgent o soluție de finanțare pe termen scurt, intenția Consiliului de Administrație este de a depune cererea de faliment”, a spus Norse într-un comunicat remis joi.

Norse continuă să analizeze opțiunile pentru a obține finanțare pe termen scurt și poartă discuții cu investitorii cu privire la o posibilă preluare care ar include o soluție de finanțare, a precizat compania.

„Nu există nicio garanție că se va găsi o soluție viabilă”, a adăugat Norse.

Afectată de creșterea vertiginoasă a costurilor combustibilului, Norse a demarat în iulie un proces oficial în vederea unei posibile vânzări sau fuziuni și a declarat că se află în negocieri cu alte companii aeriene privind închirierea unor aeronave Boeing 787.

Multe companii aeriene au probleme

Multe alte companii aeriene se confruntă cu aceeași problemă, depunând cereri de faliment sau inițiind proceduri de restructurare pentru a supraviețui.

Situația dificilă a companiei Norse reflectă presiunea generalizată asupra companiilor aeriene europene cu o situație financiară mai fragilă.

Analiștii au avertizat că companiile aeriene mai mici ar putea avea dificultăți în a genera suficienți bani în sezonul de vară de vârf pentru a trece peste iarnă, unii dintre ei prevăzând probleme încă din februarie, când companiile aeriene rămân, de obicei, fără fonduri.

Investitorii și directori ai companiilor aeriene au avertizat din primăvară că operatorii cu bilanțuri financiare fragile și cu o expunere mai mare la volatilitatea prețurilor petrolului vor fi cei mai afectați de conflict.

Prima companie europeană mare care a intrat în insolvență a fost airBaltic, care a solicitat în septembrie la New York protecția oferită de Capitolul 11 al Codului Federal al Falimentului din SUA

În România, compania Animawings a intrat în insolvență la sfârșitul lunii octombrie, iar Dan Air a cerut și ea oficial intrarea în insolvență.