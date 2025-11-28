Încă un fost președinte peruan, al cincilea, a fost condamnat la închisoare

Fostul președinte peruan de stânga Pedro Castillo (2021-2022) a fost condamnat joi la 11 ani și 5 luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, informează agențiile internaționale de presă, citate de Agerpres și News.ro.

Instanța a reținut că rebeliunea pe care voia să o declanșeze Castillo nu s-a concretizat, motiv din care procuratura nu a mai cerut o pedeapsă de 34 de ani de închisoare.

În 7 decembrie 2022, Castillo a adresat un mesaj națiunii peruane, ordonând dizolvarea temporară a parlamentului și anunțând că va guverna prin decrete. Congresul dominat de opoziție ar fi urmat să îl destituie pentru suspiciuni de corupție, însă în aceeași zi a luat decizia respectivă sub acuzațiile de rebeliune și înaltă trădare, iar președintele a fost arestat.

Miercuri, cu numai o zi înainte de Castillo, în Peru a fost condamnat la închisoare un alt fost președinte, Martin Vizcarra (2018-2020). El a primit o pedeapsă de patru ani de detenție pentru corupție în perioada în care fusese guvernator al regiunii Moquegua din sud, la începutul deceniului 2010.

Cinci foşti preşedinţi în spatele gratiilor

În închisoarea specială unde se află Castillo și Vizcarra mai sunt închiși încă doi foști președinți, Ollanta Humala (2011-2016) și Alejandro Toledo (2001-2006). Numele lor se alătură astfel unei liste tot mai lungi de foşti lideri închişi în această ţară sud-americană, care a pus cinci foşti preşedinţi în spatele gratiilor.

Peru a avut nu mai puțin de şase preşedinţi din 2018 încoace, din cauza unei serii de destituiri şi demisii, adesea determinate de scandaluri de corupţie.

După demiterea lui Castillo, vicepreşedinta sa de atunci, Dina Boluarte, a preluat puterea. Ea a fost demisă la începutul lunii octombrie, după ce Congresul a declarat-o „inaptă din punct de vedere moral” să guverneze. Boluarte a fost înlocuită de Jose Jeri, care urmează să îşi încheie mandatul prezidenţial în iulie 2026.

Alegerile prezidenţiale din Peru sunt programate în aprilie anul viitor.