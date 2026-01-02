Incendiul devastator din Crans-Montana: Un tânăr de 16 ani care era în vacanță cu familia sa a fost identificat ca prima victimă din Italia

Emanuele Galeppini, un jucător italian de golf în vârstă de 16 ani, care locuia în Dubai, a fost numit vineri drept prima dintre mai multe posibile victime din Italia identificate după incendiul devastator izbucnit în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana, relatează Reuters.

„Federația Italiană de Golf deplânge moartea lui Emanuele Galeppini, un tânăr sportiv care a purtat cu el pasiune și valori autentice”, a transmis organizația într-un comunicat.

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



Autoritățile elvețiene au declarat că aproximativ 40 de persoane au murit în incendiu, iar peste 110 au fost rănite. Autoritățile au avertizat că identificarea victimelor sau stabilirea unui bilanț definitiv al deceselor va necesita timp, deoarece multe dintre trupuri au fost grav arse.

Ambasadorul Italiei în Elveția a declarat anterior că șase cetățeni italieni sunt dați dispăruți, iar 13 se află în spital, unde primesc tratament pentru rănile suferite.

Galeppini se afla în Crans-Montana împreună cu familia sa. Presa italiană a relatat că acesta mersese la barul Le Constellation cu doi prieteni, care au reușit să scape din incendiu și au fost transportați la spitale din apropiere.