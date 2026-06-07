Încep negocierile pentru susținerea viitorului guvern. Anunțul făcut de Eugen Tomac

Delegațiile PNL, USR și PSD se vor întâlni pe rând luni cu premierul desemnat Eugen Tomac în prima zi de negocieri pentru strângerea unei majorități parlamentare care să investească guvernul, a anunțat echipa de comunicare a lui Tomac.

Primii la consultări vor fi liberalii, de la ora 11.00. Aceasta a fost confirmată de sâmbătă de către Ilie Bolojan, care a precizat că după consultări va convoca Biroul Politic Naţional pentru a decide în legătură cu „atitudinea” pe care liberalii o vor avea faţă de premierul desemnat.

A doua delegație care îl va primi pe Eugen Tomac va fi cea a USR, de la ora 14.00. Dominic Fritz spunea, după desemnarea de joi, că USR va discuta cu premierul dar are linii clare peste care nu va trece și pune condiții pentru o susținere.

Ultimii la consultările de luni vor fi cei din PSD unde Eugen Tomac va ajunge la ora 17.00. Sorin Grindeanu afirma joi că „PSD este deschis să discute cu Eugen Tomac pentru coagularea unei majorități parlamentare”.

Consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Premierul desemnat va susține declarații de presă după fiecare rundă de consultări.

Pentru moment, Tomac nu a anunțat când va avea consultări cu restul partidelor și grupurilor parlamentare. Echipa sa de comunicare a precizat că va anunțat luni programul pentru ziua următoare.

Eugen Tomac a fost desemnat joi de către președintele Nicușor Dan pentru a forma Guvernul. El are acum la dispoziție 10 zile pentru a merge în Parlament cu cabinetul de miniștri și cu programul de guvernare pentru a cere un vot de încredere. 233 este numărul de voturi pe care el trebuie să-l obțină pentru învestire, iar ecuația parlamentară este foarte dificilă.