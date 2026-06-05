Ce ecuație parlamentară urmează pentru Eugen Tomac

Premierul desemnat Eugen Tomac are acum la dispoziție 10 zile pentru a merge în Parlament cu cabinetul de miniștri și cu programul de guvernare pentru a cere un vot de încredere. 233 este numărul de voturi pe care el trebuie să-l obțină pentru învestire.

Timp de aproape o lună, de când a fost demis premierul Bolojan, la Cotroceni au avut loc negocieri formale și informale pentru formarea noului Guvern. Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi seară, un nume de premier desemnat: Eugen Tomac.

Dacă numele este știut, nu același lucru se întâmplă când vorbim despre majoritatea parlamentară care să învestească acest guvern.

Cum arată calculelele în prezent

Eugen Tomac va trebui să negocieze pe rând cu toate partidele din Parlament, pentru a coagula majoritatea necesară.

El a spus, joi seară, la Cotroceni, unde a fost alături de Nicușor Dan, la momentul anunțului desemnării, că va veni cu o echipă de specialiști, „pentru un guvern tehnic, nu unul politic“, și a cerut sprijinul partidelor democratice și pro-occidentale pentru învestirea viitorului Executiv.

În acest moment, cele mai multe voturi le are PSD – 127 de senatori și deputați. AUR are 90 de voturi, PNL – 76, USR – 59, UDMR – 31, grupul Minorităților Naționale -17.

În condițiile în care între PSD și PNL, respectiv USR nu există nicio înțelegere după ruptura care a dus la moțiunea de cenzură care a dărâmat guvernul Bolojan intră în joc grupurile mai mici din Parlament:

S.O.S România: 15 voturi

PACE – Întâi România: 11 voturi

Parlamentarii neafiliați: 21 de voturi

Ce spun partidele

Social-democrații sunt deschiși propunerii lui Tomac, însă vor lua o decizie doar după ce vor vedea propunerea de program de guvernare și majoritatea pe care va reuși să o strângă, au declarat pentru HotNews surse din partid, anterior anunțului făcut joi seară de Nicușor Dan.

După anunțul de la Cotroceni, Sorin Grindeanu a spus că PSD este „deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare”, dar că, mai întâi, partidul său vrea să afle două lucruri din partea premierului propus de șeful statului.

„România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! (…) PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe”, a transmis Grindeanu, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat”, a precizat președintele social-democraților..

PNL și USR au votat în repetate rânduri rezoluții prin care anunță că nu vor vota alături de PSD învestirea unui alt guvern, iar dacă PSD face parte din coaliție atunci vor trece în opoziție.

Joi seară, USR a anunțat că va discuta cu premierul desemnat Eugen Tomac.

„Formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR” a spus președintele USR, Dominic Fritz, la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac.

„Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil”, a precizat Fritz într-un comunicat de presă.

PNL a transmis, după anunțul de la Cotroceni, că „va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare”. „În același timp, Partidul Național Liberal reamintește decizia adoptată de conducerea partidului: PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect”, au declarat liberalii, joi seară, într-un comunicat de presă.

George Simion, liderul celui de-al doilea cel mai mare partid din Parlament, a anunțat joi că AUR nu va susține viitorul guvern. După anunțul de la Cotroceni, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, a criticat modul în care și-a justificat președintele Nicușor Dan decizia de a-l nominaliza pe Eugen Tomac.

„Președintele a inaugurat astăzi o perioadă de pericol pentru democrație, atunci când a spus că este nevoit să numească un guvern tehnocrat pentru că «partidele nu s-au înțeles». Această exprimare este plină de imoralitate și prevestitoare de dictatură. Într-o democrație funcțională, guvernele sunt rezultatul majorităților parlamentare, nicidecum rodul voinței unei persoane, fie ea și președintele statului”, a declarat Peiu.

La finalul consultărilor care au avut loc în urmă cu două săptămâni la Palatul Cotroceni între președinte și grupurile mici din Parlament a reieșit că votul acestor parlamentari nu este garantat.

Unii dintre ei au spus că vor vota orice propune președintele, alții cer un „cordon sanitar împotriva extremismului” sau spun că votul lor depinde de cum va arăta programul de guvernare al viitorului Executiv, iar alții invocă alegerile anticipate pentru a ieși din criză.

Drumul spre 233 de voturi

Fără cele 135 de voturi ale PNL și USR, și fără cele 90 ale AUR, viitorul Executiv poate aduna maximum 223 de voturi, insuficient pentru a învesti guvernul.

Cele 233 de voturi pot fi strânse dacă cel puțin 11 parlamentari din aceste trei partide nu respectă decizia conducerilor și votează guvernul, iar parlamentarii PSD, UDMR, Minoritățile Naționale, SOS, grupul PACE și toți parlamentarii neafiliați sunt prezenți la vot și votează pentru.