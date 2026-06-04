Prima reacție a PSD, după nominalizarea lui Eugen Tomac. Condițiile puse de Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu, la ședința PSD de la Palatul Parlamentului Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul Social Democrat este „deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare”, a fost prima reacție venită din partea PSD joi seară, chiar din partea liderului formațiunii, Sorin Grindeanu, după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan.

Cu toate acestea, spune Sorin Grindeanu, partidul său vrea să afle, mai întâi, două lucruri din partea premierului propus de șeful statului.

„România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! (…) PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe”, a transmis Grindeanu, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat”, a precizat președintele social-democraților.

Condițiile puse de PSD, potrivit lui Grindeanu:

„Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii:

•⁠ ⁠reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute,

•⁠ protejarea românilor cu venituri mici și medii,

•⁠ și susținerea IMM-urilor românești.”

Președintele Nicușor Nicușor Dan a anunțat joi seară că îl desemnează candidat la funcția de premier pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific.

„Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a argumentat că Tomac e independent și, în plus, e o persoană cu „experiența politică de a discuta cu fiecare partid din Parlament”, deoarece „e nevoie de consens”.

Eugen Tomac, care, conform surselor HotNews, a demisionat miercuri seară de la conducerea PMP, a precizat că va prezenta Parlamentului o propunere de „guvern tehnic, nu unul politic”.