„Începe al doilea atac al F-18”. Cum a pus la cale cabinetul lui Trump atacul asupra Yemenului pe grupul neautorizat de Signal. Derularea evenimentelor, pas cu pas

Revista americană The Atlantic a publicat miercuri planurile de atac ale Pentagonului asupra rebelilor din Yemen, comentate de oficiali de rang înalt ai administrației Trump pe un canal neoficial de Signal într-o breșă de securitate care a stârnit rumoare la Washington și în cadrul serviciilor de informații occidentale, relatează CNN.

The Atlantic dezvăluise lunea aceasta că redactorul său șef, jurnalistul Jeffrey Goldberg, a fost introdus din greșeală de Mike Waltz într-un grup creat de oficialii de la Casa Albă pentru a discuta pe Signal, o aplicație de mesagerie comercială puternic securizată, care nu este însă destinată pentru comunicarea unor informații clasificate.

Mike Waltz este consilierul pentru probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump, una dintre cele mai importante funcții în cadrul cabinetului de la Casa Albă.

Sâmbătă, 15 martie, ziua atacului, secretarul american al Apărării Pete Hegseth, a scris la ora 11:44 dimineața, folosind majuscule:

„ACTUALIZARE ECHIPĂ”.

Textul de sub această introducere începea astfel:

„ORA ACUM (11:44 ET): Vremea este FAVORABILĂ. Tocmai AM CONFIRMAT cu CENTCOM că avem undă verde pentru lansarea misiunii”.

CENTCOM, sau Comandamentul Central, este comandamentul militar de luptă al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu.

Mesajele lui Hegseth au continuat:

„12:15 ET: Lansare F-18 (primul pachet de atac)

13:45: Fereastra de atac ‘bazată pe declanșare’ a primului val de F-18 începe (Ținta teroristă se află la locul său cunoscut, deci AR TREBUI SĂ FIE LA TIMP – de asemenea, sunt lansate dronele de atac (MQ-9)”.

Jurnaliștii de la The Atlantic notează că acest mesaj transmis de șeful Pentagonului a fost cu 31 de minute înainte ca primele avioane de luptă americane să decoleze și cu două ore și un minut înainte de începerea perioadei în care ținta principală, „Teroristul Țintă”, urma să fie eliminată de avioanele americane.

„Dacă acest mesaj ar fi fost primit de cineva ostil intereselor americane – sau chiar de cineva doar indiscret, dar cu acces la rețelele sociale – rebelii houthi ar fi avut timp să se pregătească pentru ceea ce trebuia să fie un atac surpriză asupra fortărețelor lor. Consecințele pentru piloții americani ar fi putut fi catastrofale”, scrie acum The Atlantic.

Șeful Pentagonului a descris pas cu pas, în timp real, loviturile asupra rebelilor Houthi

Mesajele lui Hegseth au continuat astfel pe 15 martie:

„14:10: Lansare suplimentară de F-18 (al doilea pachet de atac)

14:15: Dronele de atac ajung la țintă (ATUNCI VOR FI LANSATE PRIMELE BOMBE, în funcție de țintele ‘bazate pe declanșare’ de mai devreme)

15:36: Începe al doilea atac al F-18 – de asemenea, sunt lansate primele rachete Tomahawk de pe mare

FOTO: The Atlantic

MAI MULTE DETALII VOR URMA (conform programului stabilit)

Momentan nu avem probleme de OPSEC – adică securitatea operațională este intactă.

Dumnezeu să îi ocrotească pe Războinicii noștri”.

La scurt timp după, vicepreședintele J. D. Vance a scris pe grup: „Voi spune o rugăciune pentru victorie”.

Vance n-a înțeles un mesaj scris de consilierul pentru securitate națională al Casei Albe

Înainte de acestea, la ora 13:48 consilierul lui Trump pentru probleme de securitate națională, Mike Waltz a trimis următorul mesaj, care conținea informații în timp real despre condițiile de la unul dintre locurile atacate, aparent în Sanaa, capitala Yemenului:

„VP. Clădire prăbușită. Am avut multiple identificări pozitive. Pete, Kurilla, IC – treabă extraordinară.”

Waltz se referea aici la Hegseth, la generalul Michael E. Kurilla, comandantul CENTCOM, și la comunitatea de informații (IC). Referința la „multiple identificări pozitive” sugerează că serviciile de informații americane confirmaseră identitatea țintelor.

Șase minute mai târziu, vicepreședintele Vance, aparent confuz de mesajul lui Waltz, a scris: „Ce?”

La ora 14:00, Waltz a răspuns:

„Scriam prea repede. Prima țintă – tipul lor de top pe rachete – l-am identificat clar intrând în clădirea iubitei sale, iar acum s-a prăbușit.”

Vance a răspuns un minut mai târziu: „Excelent”.

Treizeci și cinci de minute mai târziu, Ratcliffe, directorul CIA, a scris: „Un început bun,” la care Waltz a răspuns cu un mesaj care conținea un emoji cu pumnul ridicat, un steag american și un emoji cu foc.

Ministerul sănătății din Yemen, controlat de rebelii houthi, a raportat că cel puțin 53 de persoane au fost ucise în atacuri, o cifră care nu a fost verificată independent.

Mai târziu în acea după-amiază, Hegseth a scris:

„CENTCOM a fost și este la înălțime”.

El a informat de asemenea grupul că atacurile vor continua:

„Treabă excelentă tuturor. Mai multe lovituri în desfășurare în această noapte, iar mâine vom furniza raportul inițial complet. Dar totul a fost la timp, la țintă, și cu rezultate bune până acum”.

Administrația Trump a negat că pe chat au fost prezentate informații clasificate

Luni, la scurt timp după ce The Atlantic a dezvăluit breșa de securitate în administrația Trump, un reporter l-a întrebat pe șeful Pentagonului Hegseth, de ce a împărtășit planurile unui atac iminent asupra Yemenului pe aplicația de mesagerie Signal.

„Nimeni nu a trimis planuri de război prin mesaje. Și asta este tot ce am de spus despre asta”, a răspuns el, lansând totodată un atac virulent la adresa redactorului-șef al The Atlantic, pe care l-a numit un „așa-zis jurnalist”, „profund discreditat”, „care și-a făcut o profesie din a răspândi în mod repetat diverse farse”.

Here’s Pete Hegseth suggesting that the whole story was cooked up by Goldberg instead of owning up to the thing that the WH *already confirmed.* But sure, definitely not contradicting themselves. Got it.pic.twitter.com/NfAIwBX7h0 https://t.co/QId2Pc1K5T — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) March 26, 2025

Într-o audiere din Senatul american ce a avut loc marți, directorul Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, și directorul CIA, John Ratcliffe, au fost întrebați despre mesajele transmise pe Signal.

„Niciun material clasificat nu a fost împărtășit în acel grup de pe Signal,” le-a spus Gabbard membrilor Comisiei pentru Informații a Senatului.

After The Atlantic published the purported Signal chat, Dir. Tulsi Gabbard was grilled on her previous testimony and whether Yemen plans were classified.



"My answer yesterday was based on my recollection or the lack thereof on the details posted there." https://t.co/cmwumgbBRc pic.twitter.com/wrmquKeA96 — ABC News Politics (@ABCPolitics) March 26, 2025

Ratcliffe a afirmat același lucru: „Ca să fie clar, comunicările mele în acel grup Signal au fost în totalitate permise și legale și nu au inclus informații clasificate”.

Întrebat ieri după-amiază despre același subiect, președintele Donald Trump a declarat: „Nu a fost vorba de informații clasificate”. „Michael Waltz a învățat o lecție și este un om bun”, a spus președintele într-un interviu acordat NBC. Trump a spus de asemenea că adăugarea jurnalistului în chat a fost o „eroare” și că un angajat al lui Waltz a fost de fapt responsabil.

Tot marți, Waltz a admis că a creat grupul de Signal și a lansat un atac dur la adresa jurnalistului de la The Atlantic, pe care l-a numit „gunoiul cel mai de jos al jurnalismului”.

„Aceste declarații ne-au pus în fața unei dileme. În articolul nostru inițial despre chat-ul de pe Signal – grupul restrâns Houthi PC, așa cum l-a denumit Waltz – am omis informații specifice despre arme și despre momentul atacurilor pe care le-am găsit în anumite mesaje. Ca regulă generală, nu publicăm informații despre operațiuni militare dacă acestea ar putea pune în pericol viața personalului american. De aceea, am ales să caracterizăm natura informațiilor împărtășite, fără a dezvălui detaliile precise ale atacurilor”, explică acum The Atlantic și decizia de a dezvălui mesajele omise anterior.

„Declarațiile lui Hegseth, Gabbard, Ratcliffe și Trump, combinate cu afirmațiile mai multor oficiali ai administrației conform cărora mințim despre conținutul mesajelor Signal, ne-au determinat să credem că oamenii ar trebui să vadă textele pentru a trage propriile concluzii”, mai spune revista americană.