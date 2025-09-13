Zelenski reacționează după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României: Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale / Nu așteptați zeci de Shahed-uri și rachete balistice înainte de a lua în sfârșit decizii

Volodimir Zelenski a reacționat sâmbătă, într-o postare online, la informațiile din România privind drona rusească ce a încălcat spațiul aerian al țării, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Președintele Ucrainei afirmă că un astfel de incident „nu poate fi coincidență sau o greșeală”, întrucât „armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer”. „Rutele lor sunt întotdeauna calculate”, a insistat liderul de la Kiev.

„Astăzi, România a mobilizat avioane de luptă din cauza unei drone rusești care a pătruns în spațiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian al NATO timp de aproximativ 50 de minute. Tot astăzi, Polonia a răspuns militar la amenințarea dronelor de atac rusești”, menționează Zelenski într-o postare pe X.

„De fapt, dronele rusești au fost prezente toată ziua în diferite regiuni ale Ucrainei, inclusiv în regiunile nordice, practic de-a lungul frontierei cu Belarus. Conform informațiilor preliminare, spațiul aerian al Belarusului a fost, de asemenea, utilizat pentru pătrunderea (dronelor) în spațiul aerian al Ucrainei, în direcția Volînia (regiune din nord-vestul Ucrainei, n.r.)”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Zelenski subliniază apoi că „Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer. Rutele lor sunt întotdeauna calculate” și că „Acest lucru nu poate fi o coincidență, o greșeală sau inițiativa unor comandanți de nivel inferior. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia – și exact așa acționează ei. La început pași mici, iar în cele din urmă pierderi mari”.

„De aceea acțiunile trebuie să fie întotdeauna preventive, bazate pe principiul că nu există amenințări militare minore din partea celor obișnuiți să distrugă independența și viețile altora. Rusia este obișnuită cu acest lucru și trebuie să simtă consecințele”, insistă Volodimir Zelenski.

„Sunt necesare sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt necesare tarife vamale împotriva comerțului rus. Este necesară apărarea colectivă – iar Ucraina a propus partenerilor săi crearea unui astfel de sistem de protecție. Nu așteptați zeci de „shaheduri” și rachete balistice înainte de a lua în sfârșit decizii”, conchide președintele Ucrainei.