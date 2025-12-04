Indemnizațiile mărite de la Aeroporturi București. Ministrul Transporturilor: „Sunt duble față de salariul meu” / Cum explică aprobarea sumelor de către ministerul pe care îl conduce

Indemnizațiile de 27.000 lei net aprobate pentru membrii Consiliului de Administrație al companiei „Aeroporturi București” sunt mari, lucru recunoscut și de ministrul transporturilor Ciprian Șerban. „Sunt mai mari și decât indemnizația mea, chiar duble”, a declarat ministrul, întrebat de HotNews cum explică indemnizații care sunt mai mari chiar și decât la companii private mult mai performante decât Aeroporturi București.

Ministrul a invocat Legea 158/2025 privind guvernanța corporativă asumată de Guvernul Bolojan în Parlamentul României. Aceasta prevede că indemnizația reprezentanților CA dintr-o companie de stat „nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni” a salariilor medii brute pe ramură comunicate de Institutul Național de Statistică.

Ministrul admite că indemnizațiile puteau fi la nivelul unui salariu mediu brut pe ramură

„Acestea respectă procentul stabilit de lege, mai precis maxim două salarii medii brute pe ramură conform INS”, a declarat ministrul.

Însă, prevedea din lege spune „nu poate depăși“, ceea ce înseamnă că poate fi mai mică. Întrebat asupra acestuia aspect, Ciprian Șerban a admis că indemnizația poate stabilită și la nivelul unui singur salariu mediu. „Poate fi și un salariu”, a spus ministrul.

Ciprian Șerban susține că a dat mandat reprezentanților ministerului în AGA să analizeze atât propunerea de 27.000 lei făcută de Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar majoritar, cât și cea de 11.000 lei a Fondului Proprietatea.

„Am lăsat pe ordinea de zi ambele propuneri. Mandatul a fost să analizeze ambele propuneri și să hotărască”, a spus ministrul.

Acesta a mai afirmat, pentru a justifica nivelul indemnizației aprobate, că „trebuie să luăm în considerare faptul că este o societate care a încheiat anul 2024 cu un profit de 120 milioane de euro”.

Fondul Proprietatea critică decizia Ministerului Transporturilor

Reamintim că în plină perioadă în care Guvernul Bolojan propune reforme în administrația de stat, Ministerul Transporturilor a aprobat o indemnizație de 46.560 lei brut/lună (circa 27.200 lei net) pentru fiecare membru din Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). De regulă, un consiliu de administrație se întrunește o dată pe lună.

Fondul Proprietatea, acționar minoritar în companie, a propus o indemnizație de 19.885 lei brut (circa 11.600 lei net), însă solicitarea a fost respinsă de Ministerul Transporturilor, în Adunarea Generală a Acționarilor din 2 decembrie.

În acest moment, membrii Consiliului de Administrație al Aeroporturi București sunt: Eduard Bachide, Georgeta Bumbac, Cosmin Florin Mihălțean, Ileana Mirela Bîrchi, Constantin Gabriel Bunduc și Cătălin Diaconu. Mandatele lor expiră în iulie 2028.

Fondul Proprietatea a făcut mai multe propuneri privind guvernanța corporativă, în cadrul AGA, care au fost respinse. În opinia Fondului, respingerea acestora va îngreuna listarea companiei pe bursă.

Acţionar majoritar (80%) este statul român, prin Ministerul Transporturilor. Fondul Proprietatea deţine 20% din acţiuni.