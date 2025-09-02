„Inflația industrială” a crescut deja la 5% în iulie față de iunie, chiar înaintea intrării în vigoare a noilor cote de TVA și a pachetului fiscal

Distribuția apei, sau activitățile din service-urile auto și-au mărit cel mai mult prețul serviciilor în iulie, chiar înainte de intrarea în vigoare a noilor cote de TVA și a primului pachet fiscal, arată datele transmise marți de Statistică.

Indicele prețurilor de producție industrială (IPPI) măsoară variațiile de prețuri din punctul de vedere al producătorilor unui produs (este, prin urmare, un preț de producție). Prin acest lucru se diferențiază de indicii prețurilor de consum, care măsoară prețurile din punctul de vedere al cumpărătorilor .

În ritm anual (iulie 2025 față de iulie 2024) cel mai mult s-au scumpit serviciile de salubritate și distribuția apei (peste 10%), urmate de activitatea service-urilor auto și de fabricarea articolelor de marochinărie.

Dacă ne uităm la scumpirea din iulie față de luna anterioară (iunie), imaginea e alta: scumpirile din energie conduc detașat.

IPPI măsoară dacă un produs sau un serviciu devine mai scump sau mai ieftin pentru clienți.

IPPI, care măsoară așa numita „inflație industrială” este un indicator foarte important pentru că, în general, dacă fabricile cresc prețurile, acest lucru se va simți mai târziu și la raft.

Există doi subindici pentru indicele prețurilor de producție industrială, cel pentru piața internă și cel pentru piața externă. Pentru prețurile de producție pe piața externă, prețurile sunt calculate la frontierele naționale, FOB (franco la bord); aceasta înseamnă că vânzătorul plătește transportul mărfurilor până la portul de expediere, plus costurile de încărcare, iar cumpărătorul plătește costurile de transport, asigurare, descărcare și transport de la portul de destinație la fabrica sa.

Factorii de decizie și analiștii utilizează PPI pentru a evalua presiunile costurilor din diverse industrii, contribuind la formularea politicii monetare, negocierilor salariale și ajustărilor contractuale legate de evoluția prețurilor.

Modificările pe termen scurt ale PPI evidențiază vulnerabilități din lanțurile de aprovizionare, impactul prețurilor la materii prime (energie etc.) și starea generală de sănătate economică.

De ce este IPPI important?

Având în vedere efectul de domino al măsurilor de consolidare fiscală și incertitudinea ridicată, ne așteptăm la o contracție a PIB-ului în acest an în intervalul (-0,6%, -1,4%), arată un raport BRD transmis investitorilor și consultat de HotNews.

Riscul unei recesiuni e tot mai amintit de economiști, ei amintind că indicatorii economici au suferit deteriorări severe în primul trimestru, potrivit informațiilor oferite de Institutul Național de Statistică.

