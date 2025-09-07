VIDEO „Influencerul lui Dumnezeu”, canonizat azi la Vatican. Cine a fost Carlo Acutis, adolescentul care va deveni primul sfânt catolic din generația milenialilor

Carlo Acutis, un adolescent italian care a murit de leucemie în 2006, va deveni duminică primul sfânt catolic din generația milenialilor, într-o ceremonie ce va fi condusă de Papa Leon al XIV-lea în Piața Sfântul Petru din Vatican, potrivit The Guardian și BBC.

Într-un seif transparent, încastrat într-un perete din spatele altarului unei capele din nordul Romei, se află o colecție de relicve ale lui Carlo Acutis. Printre ele, o așchie din patul său de lemn, un fragment dintr-un pulover și o bucată din cearceaful care l-a acoperit după moarte. Șuvițe din părul său sunt expuse în alte biserici din capitala Italiei și din afara acesteia, scrie The Guardian.

Carlo Acutis, care a murit la vârsta de 15 ani, a învățat programarea pentru a crea site-uri cu scopul de a promova credința. Povestea lui a atras atenția tinerilor catolici, iar duminică el va fi ridicat la același statut cu Maica Tereza și Francisc de Assisi. Carlo a fost supranumit uneori „influencerul lui Dumnezeu”.

Ceremonia de astăzi de la Roma, la care sunt așteptați să participe mii de credincioși, era inițial programată pentru luna aprilie, dar a fost amânată după moartea papei Francisc. Papa Leon al XIV-lea, ales în mai pentru a-l înlocui pe Francisc, va prezida pentru prima dată un astfel de eveniment.

Tot duminică, Suveranul Pontif îl va canoniza și pe Pier Giorgio Frassati, un tânăr italian cunoscut pentru ajutorul acordat celor nevoiași, care a murit de poliomielită în anii 1920.

Ceremonia de canonizare a lui Carlo Acutis și Pier Giorgio Frassati, în Piața Sfântul Petru din Vatican, 7 septembrie 2025. Credit line: marco iacobucci / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Cele două „minuni” atribuite lui Carlo Acutis

Acutis a fost beatificat în 2020, în Assisi, de către Papa Francisc, după ce Vaticanul a recunoscut un miracol înfăptuit de acesta. Apoi, Papa Francisc a luat decizia de a recunoaște un al doilea miracol atribuit adolescentului, iar asta a făcut posibilă canonizarea lui.

Biserica Catolică afirmă că doar Dumnezeu poate face miracole, dar că sfinții care se află în rai alături de el pot interveni din partea sa pentru a răspunde rugăciunilor credincioșilor.

Papa Francisc l-a numit pe Carlo un model de sfințenie al erei digitale, iar Vaticanul i-a atribuit adolescentului două miacole.

Primul „miracol”. Vaticanul a susținut că Carlo Acutis a intervenit din cer în 2013 pentru a vindeca un băiat brazilian care suferea de o boală pancreatică rară.

Cel de-al doilea „miracol” al lui Acutis a avut loc în 2022, după ce o tânără de 21 de ani din Costa Rica și-a revenit după o leziune cerebrală gravă în urma unui accident de bicicletă în Florența.

Părinții ambelor persoane salvate s-au rugat lui Acutis pentru ajutor.

Carlo Acutis, Foto: Profimedia

Cine a fost Carlo Acutis

Carlo Acutis s-a născut la Londra pe 3 mai 1991, dintr-o mamă italiană și un tată pe jumătate englez, pe jumătate italian, care lucra în Marea Britanie. La scurt timp după nașterea sa, părinții s-au mutat la Milano, orașul unde a crescut Carlo și unde a căpătat o educație profund creștină.

Încă din primii ani de școală, Carlo a dovedit un caracter cu totul deosebit, generos și empatic, foarte atent la nevoile celor din jur.

Mama sa declara în presă că tânărul Carlo nu putea rămâne niciodată indiferent la colegii care erau hărțuiți sau defavorizați. El își împărțea banii de buzunar și mâncarea cu tinerii care aveau probleme, îi apăra pe colegii cu dizabilități și împărțea mâncare oamenilor fără adăpost care se aflau în apropierea școlii.

Adolescentul mergea foarte des la biserică și se ruga pentru binele tuturor. El era interesat în mod special de viețile și faptele unor sfinți precum Francisc de Assisi, Tarcisius, Maria Magdalena din Pazzi sau Dominic Savio. Carlo se ruga neîncentat la îngerul lui păzitor și demonstra o devoțiune aparte față de Arhanghelul Mihail.

Pasionat de mic de internet și programare, el a dus o campanie asiduă pe rețelele de socializare pentru promovarea credinței catolice. Fascinat de miracolele pe care le înfăptuia Dumnezeu, Carlo a documentat toate aparițiile Maicii Domnului și a conceput un site pentru promovarea miracolelor divine.

În toamna anului 2006, adolescentul s-a îmbolnăvit subit. El a fost diagnosticat cu leucemie. Acutis și-a oferit suferința atât Papei, cât și bisericii declarând: „Ofer Domnului suferințele pe care va trebui să le îndur pentru Papă și pentru Biserică”. Medicii care l-au tratat l-au întrebat dacă are dureri mari, dar el a răspuns: „Sunt oameni care suferă mult mai mult decât mine”.

Boala a avut o evoluție rapidă, iar tânărul a murit la 15 ani, pe 12 octombrie, în același an.

La începutul acestui an, mama lui Carlo Acutis a declarat pentru Reuters, că motivul pentru care fiul ei era atât de popular în rândul tinerilor catolici consta în faptul că el ducea aceeași viață ca și ceilalți adolescenți din anii 2000.

„Carlo era un copil obișnuit, ca și ceilalți. Se juca, avea prieteni și mergea la școală. Dar calitatea lui extraordinară era faptul că și-a deschis inima către Iisus și că L-a pus pe Iisus pe primul loc în viața lui”, a dezvăluit ea.















